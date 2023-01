Πρίγκιπας Χάρι: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ από τη νέα αποκαλυπτική του συνέντευξη στο CBS

Κυκλοφόρησε το τρέιλερ μία νέας τηλεοπτικής συνέντευξης του πρίγκιπα Χάρι με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου του με τίτλο «Spare», στις 10 Ιανουαρίου που αναμένεται να προκαλέσει.

Ο δούκας θα μιλήσει στον δημοσιογράφο ‘Αντερσον Κούπερ και στην εκπομπή του CBS «60 Minutes», μόλις δύο ημέρες πριν από την κυκλοφορία του βιβλίου.

Το τρέιλερ δείχνει τους δύο άντρες να συνομιλούν πρόσωπο με πρόσωπο. Σύμφωνα με τη λεζάντα που το συνοδεύει αναμένεται να αποκαλυφθούν περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο του βιβλίου.

Anderson Cooper will interview Prince Harry on 60 Minutes next Sunday, January 8, on CBS. It will be Prince Harry’s first U.S. television interview to discuss his upcoming memoir “Spare.” https://t.co/fF1Sppo62X pic.twitter.com/ylwzxJ6NzV

— 60 Minutes (@60Minutes) January 2, 2023