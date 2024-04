Πρεσβυωπία: Με πόσα δισ. δολ. επιβαρύνει κάθε χρόνο την παγκόσμια οικονομία

Θετική επίδραση στα προσωπικά οικονομικά και σε ολόκληρη την οικονομία έχει η καλή όραση. Σύμφωνα με τον Guardian, μια νέα έρευνα καταλήγει πως με ένα ζευγάρι σωστών γυαλιών μπορεί κανείς να έχει αύξηση των εσόδων του έως και κατά το ένα τρίτο.

Αναλυτικά, σύμφωνα με μελέτη από το Πανεπιστήμιο Κουίνς στο Μπέλφαστ, τον οργανισμό παροχής προσιτών γυαλιών VisionSpring και τη ΜΚΟ Brac, οι μηνιαίες αποδοχές μιας ομάδας 824 ανθρώπων αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 33,4% μέσα σε οκτώ μήνες, από τη στιγμή κατά την οποία απέκτησαν ένα καλό ζευγάρι γυαλιών. Η μελέτη έλαβε χώρα στο Μπαγκλαντές και αφορούσε άτομα άνω των 35 ετών, τα οποία είχαν αρχίσει να εμφανίζουν προβλήματα όρασης. Ειδικότερα, στο εξεταζόμενο διάστημα οι αποδοχές τους αυξήθηκαν από 35,3 δολάρια στα 47,1 δολάρια τον μήνα.

Είναι γεγονός πως η πρεσβυωπία επιβαρύνει κατά τουλάχιστον 25 δισ. δολάρια κάθε χρόνο την παγκόσμια οικονομία, λόγω της χαμένης παραγωγικότητας. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα αισθητό σε χώρες χαμηλού και μέσου κατά κεφαλήν εισοδήματος, όπου ένας πολύ χαμηλός αριθμός, έως και 10% όσων χρειάζονται γυαλιά, έχει ένα καλό ζευγάρι.

Having the right glasses could boost earning power by a third, Bangladesh study shows https://t.co/UffA9r0Hou

— Guardian US (@GuardianUS) April 4, 2024