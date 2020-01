Premier League: To γκολ της χρονιάς σημειώθηκε στην πρώτη μέρα του 2020 (pics+vid)

H Τσέλσι άφησε βαθμούς στην έδρα της Μπράιτον στο πρώτο παιχνίδι του 2020, το γκολ όμως που πέτυχε ο Αλιρεζά Τζάχανμπακς (Alireza Jahanbakhsh) στο 84′ για να ισοφαρίσει σε 1-1 ήταν όλα τα λεφτά! Ο Ιρανός εξτρέμ επιχείρησε ένα ανάποδο ψαλίδι και βρήκε στόχο, αφήνοντας άφωνους τους θεατές στην εξέδρα και βάζοντας «φωτιά» στους οπαδούς της Μπράιτον.

Η Τσέλσι είχε προηγηθεί στο 10’ με τον Αθπιλικουέτα, που πέτυχε και το πρώτο γκολ για το 2020, αλλά τις εντυπώσεις έκλεψε ο Τζάχανμπακς, με το τρομερό γκολ που πέτυχε και ευχήθηκε καλή χρονιά σε όλους τους φίλους του αγγλικού ποδοσφαίρου και της Premier League.

Tα αποτελέσματα της 21ης αγωνιστικής

Τετάρτη 1/1

Μπράιτον-Τσέλσι 1-1

(84’ Τζάχανμπακς – 10’ Αθπιλικουέτα)

Μπέρνλι-Άστον Βίλα 1-2

(80’ Γουντ – 27’ Γουέσλι, 41’ Γκρίλις)

2019 didn’t go as well as I wanted. I tried to end the year as well as I could and I’ve started 2020 in the best way possible 🚲💙🙏🏼 #BHAFC pic.twitter.com/WwqrX5JOv5

— Alireza Jahanbakhsh (@Alirezajb7) January 1, 2020