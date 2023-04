Pras Michel: Ο ράπερ των «Fugees» κρίθηκε ένοχος για ξέπλυμα χρήματος στη Μαλαισία

O συνιδρυτής του συγκροτήματος «Fugees», Pras Michel, καταδικάστηκε για τη συμμετοχή του σε κύκλωμα που είχε ανάμειξη σε ξέπλυμα δισεκατομμυρίων δολαρίων στη Μαλαισία.

Το δικαστήριο έκρινε τον Pras ένοχο για δέκα κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων παραβιάσεων των κανόνων χρηματοδότησης προεκλογικών εκστρατειών, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παράνομων λόμπι και παρεμβάσεων σε μάρτυρες.

A jury has found Fugees’ Pras Michel guilty of 10 federal counts including money laundering, illegal lobbying, and lying to banks https://t.co/w8oHWVj00l

— NME Asia (@nmeasia) April 28, 2023