Πραγματοποίηση εργαστηρίων του προγράμματος «Επιστήμη και Ορθοδοξία ανά τον κόσμο» στο Συνεδριακό Κέντρο

Δυο διήμερα διεθνή εργαστήρια διοργανώθηκαν από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και την Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου στο Συνεδριακό Κέντρο της Μητρόπολης Δημητριάδος στα Μελισσάτικα του Βόλου. Τα εργαστήρια ήταν μέρος του ερευνητικού προγράμματος «Επιστήμη και Ορθοδοξία ανά τον κόσμο» (Science and Orthodoxy around the World, SOW). Συγκεκριμένα, την Τετάρτη 28 και την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε το εργαστήριο με θέμα «Φιλοσοφικές και θεολογικές προσεγγίσεις στη σχέση του Ορθόδοξου Χριστιανισμού και της σύγχρονης επιστήμης και τον μεταξύ τους διάλογο» με επικεφαλής τον Βασίλειο Ν. Μακρίδη (Πανεπιστήμιο Έρφουρτ) και την Ευδοξία Δελλή (Κέντρο Ελληνικής Φιλοσοφίας Ακαδημίας Αθηνών) , ενώ την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου και το Σάββατο 1 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε το εργαστήριο «Ψυχανάλυση και Ορθόδοξη Θεολογία» με επικεφαλής το π. Βασίλειο Θερμό (Ψυχίατρο παιδιών και εφήβων, και Αν. Καθηγητή Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθηνών) και την Ευδοξία Δελλή (Κέντρο Ελληνικής Φιλοσοφίας Ακαδημίας Αθηνών).

Στην έναρξη των εργαστηρίων, χαιρετισμούς απηύθυναν ο Ευθύμιος Νικολαΐδης, Ομότιμος Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικών Ίδρυμα Ερευνών και επικεφαλής του προγράμματος «Επιστήμη και Ορθοδοξία ανά τον κόσμο», και ο Παντελής Καλαϊτζίδης, Διευθυντής της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου.

Οι εισηγήσεις που παρουσιάστηκαν στο πρώτο εργαστήριο ήταν οι εξής

1. Πωλ Λαντουσέρ (Paul Ladouceur, Πανεπιστήμια Τορόντο και Λαβάλ, Καναδάς): Επιστήμη, Θεολογία και Παράδεισος: Είναι δυνατή μια χριστιανική θεολογία χωρίς την πτώση των πρωτοπλάστων;

2. Ευδοξία Δελλή (Ερευνητικό Κέντρο της Ελληνικής Φιλοσοφίας, Ακαδημία Αθηνών): Σύγχρονη επιστήμη και (Ορθόδοξη) Θεολογία: Αποτελούν δυο «αποκλίνουσες» γλώσσες;

3. Κριστόφ Ντ’Αλοΐζιο (Christophe d’Aloisio, Ορθόδοξο Ινστιτούτο Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, Βρυξέλες και Καθολικό Πανεπιστήμιο Λουβαίν, Βέλγιο): Ορθόδοξες ποιμαντικές κατανοήσεις της Ευχαριστίας σε σχέση με την πανδημία Covid-19

4. Διονύσιος Σκλήρης (Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο & Πανεπιστήμιο Αθηνών): Η χαλκηδόνια Θεολογία και οι προκλήσεις της πανδημίας Covid-19

5. Τέρενς Κούνεο (Terence Cuneo, Πανεπιστήμιο Βερμόντ, ΗΠΑ): Ψευδή μοντέλα, αληθινός Θεός

6. Σταμάτιος Γερογιωργάκης (Πανεπιστήμιο Έρφουρτ, Γερμανία): Πίστη και επαγωγική λογική, και λογική απόλυτη

7. Στέλιος Βιρβιδάκης (Πανεπιστήμιο Αθηνών): Ηθικά επιχειρήματα για την ύπαρξη του Θεού και Ορθόδοξη θεολογική παράδοση

8. Νικόλαος Ασπρούλης (Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου): Προς μια οικο-δογματική: Ορθοδοξία και οικολογία σε διάλογο

9. Βασίλειος. Ν. Μακρίδης (Πανεπιστήμιο Έρφουρτ, Γερμανία): Βιωματική, πειραματική και μη-υποθετική: Είναι η Ορθόδοξη θεολογία μια εμπειρική επιστήμη; Θεολογικές, φιλοσοφικές και επιστημονικές παραδοχές

Στο εργαστήριο «Ψυχανάλυση και Ορθόδοξη Θεολογία» παρουσιάστηκαν οι εισηγήσεις:

1. Steven-John Harris, Θεραπεία του προσώπου από θεολογική και ψυχολογική προοπτική: Είναι συμβατές;

2. Βασιλική-Πηγή Χριστοπούλου, Διακυμάνσεις των imagos στην δυναμική της θεραπείας: Επανεξέταση του Παύλειου «ψυχικού ανθρώπου».

3. π. Γρηγόριος-Χρυστόστομος Τύμπας, Πίστη και εμπιστοσύνη: Μια πολύπλοκη σχέση μέσα από ψυχολογικές και πνευματικές προοπτικές.

4. Μαρία Μπούρη, Το πάσχον σώμα και η θνήσκουσα ψυχή, Από τον Γρηγόριο Νύσσης στην ανακουφιστική ιατρική.

5. Δημήτρης Κυριαζής, Το ανθρώπινο σώμα στην σύγχρονη ψυχαναλυτική σκέψη.

6. Petar Jevremović, Η ψυχανάλυση ως εκκοσμικευμένη μορφή ασκητικής

7. Παναγιώτης Αριστοτελίδης, Ο φόβος του θανάτου στην ψυχανάλυση και την σύγχρονη ποιμαντική φροντίδα.

8. π. Βασίλειος Θερμός, Διαφυγή από τα συμπτώματα ή αποδοχή των συμπτωμάτων; Τα τέσσερα είδη λόγου στην Εκκλησία και τη Θεολογία.

9. Κωνσταντίνος Εμμανουηλίδης, Παρατηρήσεις για την Αλήθεια στην μετα-μοντέρνα εποχή (Ψυχαναλυτικές σκέψεις και στοχασμοί σε διάλογο με την Ορθοδοξία) (διαδικτυακά)

10. Gregory Jensen, Ορθοδοξία και ψυχολογία: Βρίσκοντας κοινό έδαφος στην κοινή μας πενία (διαδικτυακά)

Τα κείμενα των εισηγήσεων θα εκδοθούν σε δυο συλλογικούς τόμους τους ερχόμενους μήνες.