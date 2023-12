Πούτιν: Ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφιος στις προεδρικές του 2024 – «Τον πίεσε ο λαός» λέει το Κρεμλίνο

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές του 2024, μετέδωσε πριν από λίγο το πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Το πρακτορείο μετέδωσε ότι ο Πούτιν έκανε την ανακοίνωση μέσα στο Κρεμλίνο αφού παρασημοφόρησε με το ανώτατο στρατιωτικό παράσημο της χώρας, το χρυσό αστέρι του ήρωα της Ρωσίας, στρατιώτες που πολέμησαν στην Ουκρανία.

‼️🇷🇺🏅As we see, our heroes are people of few words, they say their word on the battlefield

– #Putin

‼️ Vladimir Putin presented Gold Star medals to 16 fighters. #Russia pic.twitter.com/O1BCdvr69W

— Maimunka News (@MaimunkaNews) December 8, 2023