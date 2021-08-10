Που θα γίνουν αύριο τα rapid tests

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε συνεργασία με τους Δήμους και τον ΕΟΔΥ ανακοινώνει το πρόγραμμα δράσεων των ΚΟΜΥ για δωρεάν μαζικό δειγματοληπτικό έλεγχο στον γενικό πληθυσμό της Θεσσαλίας, για αύριο Τετάρτη 11 Αυγούστου 2021:
-Στην Π.Ε. Λάρισας:
07:00-12:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑ
07:00-12:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑ
07:00-12:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΣΕ
09:00-12:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑ
09:00-13:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ
-Στην Π.Ε. Μαγνησίας:
08:00-14:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΣΤΑ ΛΕΧΩΝΙΑ
09:00-17:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΠΗ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – ΑΣΥΛΟ
08:00-14:00 DRIVE THROUGH ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
08:00-14:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
-Στη Σκιάθο:
09:00-16:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΛΙΜΑΝΙ ΣΚΙΑΘΟΥ
Στην Π.Ε. Τρικάλων:
08:00-12:00 MΑΖΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΣΠΟΤΙΚΟΥ ΤΡΙΚΑΛΑ
08:30-11:30 ΜΑΖΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΚΟ ΚΟΥΡΣΟΥΜ ΤΖΑΜΙ ΤΡΙΚΑΛΑ
09:00-10:00 ΜΑΖΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΜΑΥΡΕΛΙ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ/ΠΛΑΤΕΙΑ
10:30-11:30 ΜΑΖΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΓΕΡΑΚΑΡΙ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ/ΠΛΑΤΕΙΑ
12:00-13:00 ΜΑΖΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΛΟΓΓΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ/ΠΛΑΤΕΙΑ
-Στην Π.Ε. Καρδίτσας:
08:00-12:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
07:00-12:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ (ΠΑΥΣΙΛΥΠΟ) ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
08:00-12:00 DRIVE THROUGH ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑΣ