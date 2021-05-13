Που θα γίνουν αύριο δωρεάν rapid tests στη Θεσσαλία

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε συνεργασία με τους Δήμους και τον ΕΟΔΥ ανακοινώνει το πρόγραμμα δράσεων των ΚΟΜΥ για δωρεάν μαζικό δειγματοληπτικό έλεγχο στον γενικό πληθυσμό της Θεσσαλίας, για αύριο Παρασκευή 14 Μαΐου 2021:
-Στην Π.Ε. Μαγνησίας:
9.00-14.00 ΜΑΖΙΚΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΝΩ ΒΟΛΟΣ (ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΟΜΥ ΙΩΛΚΟΥ)
9.00-14.00 DRIVE THROUGH ΑΛΜΥΡΟΣ
9.00-14.00 DRIVE THROUGH ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΒΟΛΟΥ
9.00-14.00 ΜΑΖΙΚΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΒΟΛΟΥ
-Στην Π.Ε. Λάρισας:
09:00-15:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑ /
09:00-15:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΣΕ
09:00-15:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
09:00-14:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΤΕΡΨΙΘΕΑ
09:00-14:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
09:00-15:00 ΑΝΟΙΧΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΓΙΑ
09:00-15:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΛΚΑΖΑΡ
09:00-11:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΣΕ ΚΟΙΛΑΔΑ
11:00-13:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΣΕ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟ
13:00-15:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΣΕ ΜΑΝΔΡΑ
-Στην Π.Ε. Τρικάλων:
09:00-10:30 ΜΑΖΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΟΥ ΚΟΥΡΣΟΥΜ ΤΖΑΜΙ
09:00-11:30 ΜΑΖΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ (ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ)
11:00-14:30 ΜΑΖΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
11:30-14:00 ΜΑΖΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΣΠΟΤΙΚΟΥ
11:30-13:30 ΜΑΖΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ)
17:30-19:30 ΜΑΖΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ (ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ)
-Στην Π.Ε. Καρδίτσας:
08:00-09:00 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
10:00-15:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
10:00-15:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ
11:00-14:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ