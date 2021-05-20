Που θα γίνουν αύριο δωρεάν rapid tests στη Θεσσαλία

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε συνεργασία με τους Δήμους και τον ΕΟΔΥ ανακοινώνει το πρόγραμμα δράσεων των ΚΟΜΥ για δωρεάν μαζικό δειγματοληπτικό έλεγχο στον γενικό πληθυσμό της Θεσσαλίας, για αύριο Παρασκευή 21 Μαΐου 2021:
-Στην Π.Ε. Μαγνησίας:
09.00-14.00 ΜΑΖΙΚΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΝΩ ΒΟΛΟΣ (ΤΟΜΥ ΙΩΛΚΟΥ)
09.00-14.00 ΜΑΖΙΚΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΤΕΛ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
09.00-14.00 DRIVE THROUGH ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΒΟΛΟΥ
09.00-14.00 ΜΑΖΙΚΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΒΟΛΟΥ
-Στην Π.Ε. Λάρισας:
09:00-15:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
09:00-15:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΣΕ
09:00-15:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
09:00-14:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
09:00-14:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ
09:00-15:00 ΑΝΟΙΧΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΓΙΑ
09:00-15:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ ΑΛΚΑΖΑΡ
09:00-12:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΣΕ ΚΟΙΛΑΔΑ
12:00-15:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΣΕ ΜΑΝΔΡΑ
-Στην Π.Ε. Τρικάλων:
09:00-11:30 ΜΑΖΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΟΥ ΚΟΥΡΣΟΥΜ ΤΖΑΜΙ
09:00-11:30 ΜΑΖΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ (ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ)
10:00-13:30 ΜΑΖΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
10:00-13:30 ΜΑΖΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΣΠΟΤΙΚΟΥ
ΑΠΌΓΕΥΜΑ
17:30-19:30 ΜΑΖΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ)
-Στην Π.Ε. Καρδίτσας:
08:00-10:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
10:00-12:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΝΕΟΧΩΡΙ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
12:00-14:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΕΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
10:00-15:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ (ΠΑΥΣΙΛΥΠΟ) ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
10:00-15:00 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕ DRIVE THROUGH ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑΣ
10:00-15:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
10:00-15:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΛΑΜΑ