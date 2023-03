ΠΟΥ εναντίον Έλον Μασκ: Γιατί ο Οργανισμός κατηγορεί τον μεγιστάνα για διασπορά fake news

O Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κατηγόρησε σήμερα τον Έλον Μασκ, χωρίς να τον κατονομάσει, για διασπορά «ψευδών ειδήσεων» αφού ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας με ανάρτησή του στο Twitter, κάλεσε τις χώρες «να μην εκχωρήσουν την εξουσία τους» στον Οργανισμό με αφορμή το προσχέδιο συμφωνίας για την αντιμετώπιση των πανδημιών.

«Η δήλωση σύμφωνα με την οποία η συμφωνία θα εκχωρήσει εξουσίες στον ΠΟΥ είναι απλούστατα λανθασμένη. Είναι fake news» δήλωσε ο επικεφαλής του Οργανισμού, ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους. Ο Μασκ, ο λογαριασμός του οποίου στο Twitter έχει περισσότερους από 132 εκατομμύρια ακολούθους, σχολίαζε το βίντεο που είχε αναρτήσει ο ακροδεξιός Αυστραλός γερουσιαστής Μάλκολμ Ρόμπερτς, στο οποίο επέκρινε τον ΠΟΥ.

«Οι χώρες δεν εκχωρούν κυριαρχικά δικαιώματα στον ΠΟΥ. Η Συμφωνία για τις Πανδημίες δεν θα το αλλάξει αυτό. Η συμφωνία θα βοηθήσει τις χώρες να αντιμετωπίζουν καλύτερα τις πανδημίες. Θα μας βοηθήσει να προστατεύουμε καλύτερα τους ανθρώπους, είτε ζουν σε πλούσιες είτε σε φτωχές χώρες», απάντησε με τη σειρά του ο Γκεμπρεγέσους. «Εάν κάποιος πολιτικός ή επιχειρηματίας ή οποιοσδήποτε έχει μπερδευτεί για το τι είναι και τι δεν είναι η συμφωνία για τις πανδημίες, θα χαρούμε πολύ να τη συζητήσουμε και να την εξηγήσουμε», πρόσθεσε.

O Μασκ ανέβασε στον λογαριασμό του στο Twitter βίντεο που είχε αναρτήσει ακροδεξιός Αυστραλός γερουσιαστής

Sen. Malcolm Roberts says that Australia should not cede its sovereignty to the WHO due to the organization's corruption that generates billions for its owner, Bill Gates and because Tedros is an evil "killer" tied to a terrorist organization.pic.twitter.com/iSXmbRKUAQ

— kanekoa.substack.com (@KanekoaTheGreat) March 23, 2023