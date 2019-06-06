ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τι παγώνει στα φάρμακα λόγω εκλογών – Μετέωρες οι μεταρρυθμίσεις στην Υγεία

Θ Plus, Υγεία

Προς απέλαση τέσσερις αλλοδαποί που συνελήφθησαν σε Αλμυρό, Πήλιο και Βόλο

Τοπικά

Διέφυγαν από το Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Βόλου και επέστρεψαν μετά από 3 ώρες

Τοπικά

Ποιοι εκλέγονται στην Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων

Τοπικά

Έριξε 10 ευρώ στην κάλπη σε εκλογικό τμήμα του Τυρνάβου

Τοπικά

Συνταξιουχικές οργανώσεις Μαγνησίας: «Οι συνταξιούχοι δεν πρέπει να πέσουν στην παγίδα της πόλωσης»

Τοπικά

Πόσους σταυρούς συγκέντρωσαν οι κοινοτικοί σύμβουλοι Ζαγοράς-Μουρεσίου

Τοπικά

H σταυροδοσία των κοινοτικών συμβούλων στον Δήμο Σκοπέλου

Τοπικά

Οι σταυροί που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι κοινοτικοί σύμβουλοι Αλμυρού

Τοπικά

Τα αποτελέσματα της σταυροδοσίας των υποψηφίων στις κοινοτικές εκλογές του Δήμου Ν.Πηλίου

Τοπικά

Η σταυροδοσία των υποψηφίων κοινοτικών συμβούλων στον Δήμο Βόλου

Τοπικά

Η σταυροδοσία των υποψηφίων στις κοινοτικές εκλογές του Δήμου Ρήγα Φεραίου

Τοπικά

Οδήγηση στους 74 και άνω: Τι προβλέπει η νέα τροπολογία Σπίρτζη

Ελλάδα

Αναρτήθηκαν στο Πρωτοδικείο τα εκλογικά αποτελέσματα στη Μαγνησία – Από αύριο οι αιτήσεις επανακαταμέτρησης

Τοπικά

Τρίπολη: Χαμός στη συνέντευξη Τύπου του απερχόμενου περιφερειάρχη Πέτρου Τατούλη

Ελλάδα

Απλήρωτοι εδώ και 8 μήνες οι εκπαιδευτές στα ΙΕΚ

Ελλάδα

Βολιώτης στην σπείρα που «χτυπούσε» σπίτια στην Αθήνα (photos)

Τοπικά

Ψηφίστηκαν οι αλλαγές στη Δικαιοσύνη: Ο βιασμός παραμένει τελικά κακούργημα

Ελλάδα

Ψηφιακές αφηγήσεις για τους Πηλιορείτες Εν Αιγύπτω

Πολιτισμός

Καταχειροκροτήθηκε στην αποχαιρετιστήρια ομιλία του στη Βουλή ο Ευάγγελος Βενιζέλος

Ελλάδα

Μαθητές του 3ου Νηπιαγωγείου Νέας Ιωνίας ενημερώθηκαν για την αυτόνομη κατάδυση

Τοπικά

Εκδήλωση στον Βόλο με ομιλητή τον καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Δημ. Μπουραντά

Τοπικά

Τροχαίο στην οδό Λαρίσης: Ι.Χ. αυτοκίνητο προσέκρουσε στη νησίδα, τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός

Τοπικά

Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας κ. Θεόδωρος ο Β΄ στον Ιερό Ναό Αναλήψεως Βόλου

Τοπικά

«Κανίβαλος» σε συσκευασία τσέπης…

Οι εικόνες της ημέρας

Περίφραξη σε κακά χάλια 

Οι εικόνες της ημέρας

Οι συνέπειες της λαϊκής… 

Οι εικόνες της ημέρας

Δια χειρός μελών της ΧΕΝ Βόλου

Οι εικόνες της ημέρας

Σημαντικές εκδηλώσεις σε όλη τη Μαγνησία με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Τοπικά

Πλήθος κόσμου στη συναυλία για τον Μάνο Ελευθερίου – Ο Βόλος τίμησε έναν από τους σημαντικότερους δημιουργούς

Πολιτισμός

Αναβίωσε σήμερα ο «αγιασμός των αλόγων» στα Καλά Νερά (photos)

Τοπικά

«Το ύφος της εξουσίας Εσερίδη ανήκει στο παρελθόν»

Παραπολιτικά

Ημερίδα στη Λάρισα για τις εξελίξεις στα εργασιακά θέματα και το ανθρώπινο δυναμικό

Τοπικά

Γέμισε το Μεταξουργείο η Θεανώ Φωτίου

Παραπολιτικά

Θερμή υποδοχή στον Πατριάρχη Αλεξανδρείας

Παραπολιτικά

Αλέξης Τσίπρας: Το αποτέλεσμα των εκλογών άνοιξε την όρεξη των ακραίων

Ελλάδα

Μεταπτυχιακές σπουδές με θέμα «Εκπαίδευση για την Αειφορία και το Περιβάλλον» από το Π.Θ.

Τοπικά

«Παράθυρο στον κόσμο»: Έκθεση φωτογραφίας του Σπύρου Λαζάρου στο Χώρο Τέχνης δ.

Πολιτισμός

Μουσικοί σε πλήρη αρμονία με τη φύση – Στα μέσα Ιουλίου το 20ό Διεθνές Φεστιβάλ Πηλίου με «ψυχή» τη Ζωή Σαμσαρέλου

Πολιτισμός

Εμμένουν στις εγγυήσεις οι ομάδες της Φούτμπολ Λιγκ – Μεταξύ αυτών και ο Ολυμπιακός Βόλου

Αθλητισμός

Ημερίδα από το Επιμελητήριο Μαγνησίας για τους επιχειρηματίες του πρωτογενούς τομές

Τοπικά

Παρελθόν ο Ντόστανιτς – Αποχωρεί από τη Νίκη και επιστρέφει στη Σερβία

Αθλητισμός

Ιατρικό εξοπλισμό στο περιφερειακό ιατρείο Αλοννήσου πρόσφερε η Alpha Bank

Τοπικά

Μήνυμα του Αλ.Μεϊκόπουλου προς τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων

Τοπικά

Ενδιαφέρον από τις ΗΠΑ για την κωπηλάτρια Έλενα Αγιώτη του ΟΕΑ/ΝΑΒ

Αθλητισμός

Η κατανομή των αποφοίτων Γυμνασίων στα Λύκεια του Βόλου και της Ν.Ιωνίας

Τοπικά

Συνεχίζει με Ανδρωνά στο «τιμόνι» η Δήμητρα 

Αθλητισμός

Δίδαξε τεχνικές άμυνας ο Βολιώτης εκπαιδευτής Σ. Πετμεζάς σε φεστιβάλ πολεμικών τεχνών

Αθλητισμός

Θέλει να μείνει στο… θρόνο του ο Ολυμπιακός που διεκδικεί το Τσάμπιονς Λιγκ πόλο

Αθλητισμός

Τα ΕΠΑΛ προτιμά μεγάλο ποσοστό μαθητών στη Μαγνησία – Μείωση 30% στις δηλώσεις για τα Γενικά Λύκεια

Τοπικά

Τοπικά

Πόσους σταυρούς συγκέντρωσαν οι κοινοτικοί σύμβουλοι Ζαγοράς-Μουρεσίου

Συνδυασμός

Υποψήφιος

Σύνολο Σταυρών

Σύνολο Συνδυασμού

ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΝΙΗΛ

197

767

ΖΟΥΝΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

195

ΠΡΙΤΣΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

156

ΓΕΡΑΜΠΙΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

135

ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

127

ΑΣΜΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

107

ΡΟΥΣΗ ΖΗΝΟΒΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΖΗ

76

ΤΑΣΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΡΗΓΑ

64

ΚΑΟΝΑ ΣΑΒΒΟΥΛΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

53

ΠΛΙΑΚΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ

45

ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ

34

ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ

237

604

ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΦΟΡΟΥ

202

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ

117

ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

112

ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

72

ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

68

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

53

ΑΣΜΕΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

39

ΠΡΙΤΣΙΝΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

38

ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

7

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

ΚΟΥΡΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

100

270

ΓΙΑΒΡΟΣ ΒΥΡΩΝ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

62

ΚΑΝΑΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

49

ΚΟΥΡΕΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

38

ΑΣΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

36

ΚΡΑΒΒΑΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

35

ΜΗΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ – ΕΡΑΣΜΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

32

ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΜΒΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ

103

214

ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

88

ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

85

ΑΓΓΕΛΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

46

ΧΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ

34

ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΝΑΣΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

100

141

ΠΡΙΤΣΙΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΙΩΝΑ

48

ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

24

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

14

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ-ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

11

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

      ΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

25

37

      ΒΑΒΟΥΔΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ

15

      ΓΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

5

      ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

2

      ΚΟΤΡΟΥΤΣΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

2

ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΔΕΛΕΝΤΖΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

153

184

ΜΠΙΦΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

62

 ΧΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

39

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

37

ΠΑΝΤΑΖΗ ΚΕΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

8

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ

46

92

ΧΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ

43

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

29

ΜΠΙΦΑΝΗ ΣΥΡΑΓΩ του ΜΙΧΑΗΛ

22

ΧΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

13

ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

49

77

ΧΙΩΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

35

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

18

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ

15

ΚΑΡΑΡΡΗΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ

13

ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΑΜΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

200

267

ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

93

ΠΡΟΚΟΠΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

71

ΒΟΝΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΔΙΑΝΝΕΛΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

68

ΦΕΥΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

37

ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ

18

ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΒΡΑΪΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

49

102

ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

45

ΡΟΥΣΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

32

ΜΠΕΛΕΤΣΙΩΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

19

ΠΑΡΙΣΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

12

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΚΙΣΣΟΥ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

80

166

ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

75

ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

68

ΠΕΡΔΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

28

ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΟΥΛΑ) ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

28

ΒΑΚΑΛΟΥΔΗ ΘΕΟΤΙΜΗ (ΝΤΕΜΗ) ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

16

ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

67

99

ΚΑΣΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗ

47

ΧΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ

21

ΜΠΟΝΚ ΕΛΖΜΠΙΕΤΑ- ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΤΑΝΤΕΟΥΣ

15

ΓΟΥΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

13

ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΝΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

176

291

ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ

142

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ- ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ

64

 ΧΑΛΚΙΑ ΣΟΦΙΑ TOY ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

42

ΜΠΑΣΤΟΥΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ –ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΛΓΑΣ

35

ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

51

130

ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

33

ΡΗΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

31

ΠΡΩΪΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

30

ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ ΣΥΝΟΔΗ ΤΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ

24

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

19

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

15

ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

108

227

ΚΟΥΡΚΟΥΒΕΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

103

ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ

70

ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

49

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

43

Ανεξάρτητη κίνηση Αγίου Δημητρίου

ΡΗΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

42

63

ΚΟΥΡΚΟΥΒΕΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ

21

ΖΙΑΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

12

ΒΟΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΤΡΥΦΩΝΑ

11

ΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

9

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

2

ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

156

227

ΑΜΟΥΝΤΖΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

67

ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

58

ΝΤΟΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

34

ΣΤΕΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ – ΝΑΤΑΣΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

27

 

 

 

 

ΞΟΥΡΥΧΤΙΟΥ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ

87

 

ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

87

 

ΠΑΤΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

21

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