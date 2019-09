Το Video Assistant Referee (ευρέως γνωστό ως VAR) μπορεί να σχεδιάστηκε το 2010, αλλά στη ζωή των ποδοσφαιρόφιλων μπήκε αποφασιστικά οχτώ χρόνια αργότερα στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Ρωσίας. Στόχος του φυσικά είναι τίποτα λιγότερο από την απονομή δικαιοσύνης μέσω της δυνατότητας που παρέχει στο διαιτητή της αναμέτρησης να επανεξετάσει μια αμφισβητούμενη κατά την κρίση του φάση. Πλέον το VAR το συναντάμε στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα όπως η Serie A, η Bundesliga και η La Liga, ενώ από φέτος θα δίνει το παρόν και στα παιχνίδια της ελληνικής Super League.

Μέχρι στιγμής, οι περισσότερες έρευνες γύρω από τη χρήση της συγκεκριμένης τεχνολογίας δείχνουν πως ορθώς ενσωματώθηκε στο βασιλιά των σπορ καθώς έχει περιορίσει αισθητά τα διαιτητικά λάθη που πολλές φορές έκριναν το αποτέλεσμα μιας αναμέτρησης. Ωστόσο, η ύπαρξη του VAR έχει επιφέρει και «εξωαγωνιστικές» αλλαγές. Αναφερόμαστε φυσικά στο πως το VAR επηρεάζει το στοίχημα και ιδίως συγκεκριμένες αγορές που συναντάμε συχνά στα δελτία των παικτών.

Οι αλλαγές λόγω VAR

Όλοι λίγο πολύ οι παίκτες του στοιχήματος θα έχετε παρατηρήσει πως η χρήση του VAR έχει αντίκτυπο σε αρκετά προσφερόμενα γεγονότα και κυρίως στις αποδόσεις που τα συνοδεύουν. Ήρθε η ώρα να τα συγκεντρώσουμε και να τα αναλύσουμε ένα προς ένα έτσι ώστε να γνωρίζετε πλέον τι να προσέξετε!

Η αύξηση των καταλογιζόμενων πέναλτι: Πρόκειται για την περίπτωση όπου οι διαιτητές συμβουλεύονται με μεγαλύτερη συχνότητα τη νέα αυτή τεχνολογία. Η στατιστική μέχρι στιγμής θέλει τους ρέφερι να δείχνουν με αρκετή ευκολία την άσπρη βούλα κατόπιν εξέτασης της επίμαχης φάσης από το VAR. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τα 29 πέναλτι που καταλογίστηκαν συνολικά στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Ρωσίας, όταν το 2014 στη Βραζιλία η συγκεκριμένη υπόδειξη είχε καταγραφεί μόλις 13 φορές.

Όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό, η απόδοση που συνοδεύει πλέον τον καταλογισμό πέναλτι σε μια αναμέτρηση έχει μειωθεί αισθητά. Το ιδιαίτερα ελκυστικό 6.00 που συναντούσαμε συχνά για το ενδεχόμενο επιβολής της εσχάτης των ποινών, τώρα κινείται γύρω στο 4.50. Σίγουρα πρόκειται για εξίσου δελεαστική τιμή και με αυξημένες πιθανότητες επαλήθευσης ελέω VAR, αλλά η πτώση στις αποδόσεις της συγκεκριμένης αγοράς είναι κάτι παραπάνω από αξιοσημείωτη.

Οι κόκκινες κάρτες: Το αν μετά από ένα σκληρό μαρκάρισμα ο ρέφερι θα αποφασίσει να βγάλει από το τσεπάκι την κόκκινη κάρτα δύναται πλέον να αποφασιστεί κατόπιν επανεξέτασης της φάσης μέσω του VAR. Μπορεί σε γενικές γραμμές οι κόκκινες κάρτες να μην έχουν αυξηθεί όσο τα πέναλτι, αλλά προς δική τους προστασία οι στοιχηματικές εταιρίες έχουν φροντίσει να «ρίξουν» τις αποδόσεις που αφορούν το συγκεκριμένο σενάριο. Πλέον, ο καταλογισμός κόκκινης κάρτας συνοδεύεται από απόδοση της τάξης του 3.50 περίπου και απέχει σημαντικά από το 5.50 που υπήρχε πριν την ενσωμάτωση του VAR.

Τι αλλάζει στα αουτσάιντερ: Το ποδόσφαιρο αποτελεί έναν ιδιαίτερα νευραλγικό χώρο όπου η έκφραση «αλλοίωση αποτελέσματος» συναντάται αρκετά συχνά. Σε τέτοιες περιπτώσεις υποβόσκει πάντα η πιθανότητα της εκ των προτέρων χειραγώγησης της έκβασης ενός αγώνα (τα γνωστά σε όλους μας στημένα που όμως στα μεγάλα πρωταθλήματα είναι σπάνιο να λάβουν χώρα), ενώ είναι πάντα πιθανή και η εύνοια του διαιτητή προς το φαβορί ή τη γηπεδούχο ομάδα. Δεν θα αναλύσουμε περαιτέρω αν όντως και κατά πόσο ισχύουν τα παραπάνω σενάρια, θα σταθούμε όμως στο ότι η χρήση του VAR έχει ήδη επιφέρει αρκετή δικαιοσύνη και αυτό είναι κάτι με άμεση επιρροή και στο στοίχημα. Πως ακριβώς; Έστω για παράδειγμα ότι το φαβορί μιας αναμέτρησης δυσκολεύεται και το σκορ είναι ισόπαλο ενώ πλησιάζουμε στη λήξη. Μια αμφισβητούμενη φάση που έχει να κάνει με τον καταλογισμό ή μη πέναλτι ή ένα γκολ με υποψία οφσάιντ πλέον επανεξετάζεται και είναι πιο δύσκολο να έχουμε αλλοίωση αποτελέσματος. Έτσι, οι μεγάλες αποδόσεις που συνοδεύουν την ισοπαλία ή ακόμα και το διπλό σε αναμετρήσεις με καθαρό φαβορί αποκτούν τώρα μεγαλύτερη αξία.

Τα λεπτά των καθυστερήσεων: Πρόκειται για μια επιλογή που όσο καλά και αν διαβάσει κάποιος ένα παιχνίδι, είναι πολύ δύσκολο να επαληθευτεί, κάτι απόλυτα λογικό καθώς υπάρχουν πάντα απρόβλεπτοι παράγοντες που μπορούν να αυξήσουν τα λεπτά των καθυστερήσεων (τραυματισμοί, καιρικές συνθήκες, είσοδος φιλάθλων στον αγωνιστικό χώρο). Όσοι ωστόσο ρισκάρετε στον έξτρα χρόνο, θα πρέπει να πλέον να ενσωματώσετε στις σκέψεις σας την πιθανότητα χρήσης του VAR και τα λεπτά που χρειάζεται ο εκάστοτε διαιτητής ώστε να επανεξετάσει μια φάση για την οποία διατηρεί αμφιβολίες.

Μια νέα αγορά: Ως γνωστόν, οι bookmakers επεκτείνουν συνεχώς το μενού των προσφερόμενων προς στοιχηματισμό επιλογών. Έτσι λοιπόν, δε θα μπορούσε να μην είναι διαθέσιμη με τη μορφή under/over η χρήση του βίντεο κατά τη διάρκεια ενός 90λεπτου. Πιο συγκεκριμένα, το να γίνει χρήση του VAR έστω μία φορά (VAR over 0.5) προσφέρεται σε αποδόσεις διπλασιασμού και έχει ήδη αρχίσει να προσελκύει μια μεγάλη μερίδα παικτών του στοιχήματος!

VAR και live betting

Είναι γεγονός πως η χρήση του VAR στις πρώτες εμφανίσεις του έπιασε «αδιάβαστες» τις περισσότερες στοιχηματικές εταιρίες. Πιο συγκεκριμένα, πολλές ήταν οι περιπτώσεις κατά τις οποίες αρχικά μέτρησε ένα γκολ αλλά στη συνέχεια ακυρώθηκε μέσω του VAR, επιφέροντας έτσι μεγάλη σύγχυση. Αυτό συνέβη γιατί το γκολ που αρχικά μέτρησε, επιβεβαίωσε επιλογές τύπου over 2.5 ή γκολ/γκολ και οι εταιρίες πίστωσαν άμεσα το κέρδος στο λογαριασμό του παίκτη. Σε αρκετές περιπτώσεις μάλιστα ο παίκτης προχώρησε σε ανάληψη χρημάτων προτού το VAR «πάρει πίσω» το κατακυρωθέν τέρμα. Σε άλλες περιπτώσεις, πολλοί παίκτες προχώρησαν σε cash-out με δεδομένο πως το γκολ που (αρχικά) μέτρησε τους απέδιδε ένα ικανοποιητικό κέρδος. Με την απόφαση ωστόσο να αλλάζει, οι μπουκ ήταν αναγκασμένοι να «τραβήξουν» τα χρήματα από τους λογαριασμούς των παικτών ή ακόμα και να προβούν σε αντιλογισμό μετά την επόμενη κατάθεση όσων πρόλαβαν να προχωρήσουν σε ανάληψη κερδών.

Το αποτέλεσμα από όσα προαναφέρθηκαν ήταν να τεθεί υπό αμφισβήτηση η αξιοπιστία των στοιχηματικών εταιριών, κάτι που ωστόσο ανήκει στο παρελθόν. Σε αντίστοιχές περιπτώσεις πλέον, όταν δηλαδή υπάρχει υποψία για χρήση του VAR και ακύρωση κάποιου τέρματος, οι μπουκ αναμένουν για την τελική απόφαση «φράζοντας» για όσο χρειαστεί τόσο τη δυνατότητα cash out όσο και τις διαθέσιμες live αγορές.

Σε ότι αφορά τώρα το αμιγώς στοιχηματικό live κομμάτι, το Video Assistant Referee λειτουργεί αρκετές φορές προς όφελος των παικτών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, αποτελεί η επιλογή «επόμενο γκολ» όπου ακόμα και όταν δεν υπάρχει κινητικότητα μπροστά στις δύο εστίες, το VAR μπορεί να ανατρέψει τα δεδομένα και να επιφέρει το πολυπόθητο γκολ μετά από την επανεξέταση μιας αμφισβητούμενης φάσης. Κάτι αντίστοιχο ισχύει και τις περιπτώσεις που – ειδικά στα τελευταία λεπτά – σημειώνονται γκολ αλλά ακυρώνονται λανθασμένα από τον επόπτη ως οφσάιντ.

To VAR υπέρ των παικτών

Παρά τα αρχικά προβλήματα, οι νόμιμες στοιχηματικές εταιρίες δείχνουν πλέον να ανταπεξέρχονται στην αλλαγή των δεδομένων που έχει επιφέρει το VAR. Αρκετές από αυτές μάλιστα προχωρούν ένα βήμα παραπέρα και ενσωματώνουν το VAR στις πάγιες προσφορές τους! Η πιο δημοφιλής προσφορά τιτλοφορείται «VAR Refund» και επιστρέφει το ποντάρισμα όταν το επιλεχθέν σημείο χάνεται από κάποιο τέρμα που κατακυρώθηκε μετά τη χρήση του VAR.

Το προσεχές διάστημα μάλιστα, αναμένεται να δούμε στις στοιχηματικές πλατφόρμες άλλη μία αντίστοιχη προσφορά που θα αφορά τους λάτρεις των πονταρισμάτων στο σύνολο καρτών. “Red Card VAR refund” θα ονομάζεται η συγκεκριμένη προσφορά και σε περίπτωση που ο διαιτητής ακυρώσει μέσω του VAR μια κόκκινη κάρτα που αρχικά έδειξε, η κάρτα θα μετράει κανονικά για τον παίκτη!

