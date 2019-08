Πως η χημική οσμή πνίγει τον Βόλο – Μηνυτήρια αναφορά Κολυνδρίνη κατά ΑΓΕΤ και Χαλυβουργίας

Με δύο φακέλους στα χέρια που αφορούν την δραστηριότητα της ΑΓΕΤ και της Χαλυβουργίας πέρασε σήμερα την πόρτα του εισαγγελέα η αντιπεριφερειάρχης Δωροθέα Κολυνδρίνη. Η ίδια κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά για έλεγχο ρυπογόνων δραστηριοτήτων των δύο βιομηχανιών και όλες τις εκθέσεις του Κλιμακίου Ελέγχου Περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, χθες βράδυ έγινε αιφνιδιαστικός έλεγχος στη Χαλυβουργία της οποίας η άδεια λειτουργίας έχει λήξει και κατέθεσε φάκελο μόνο στο Υπουργείο Περιβάλλοντος για ανανέωση, ενώ κατατέθηκαν και όλα τα στοιχεία που αφορούν την ΑΓΕΤ και την καύση σκουπιδιών.

Η κ. Κολυνδρίνη κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου προκειμένου να διερευνηθεί η υπόθεση και να αποδοθούν ευθύνες σε βιομηχανίες με ρυπογόνα δραστηριότητα με τους φακέλους της να αφορούν μόνο τα δύο εργοστάσια.

«Το ποινικό κομμάτι είναι ανεξάρτητο με τον έλεγχο και τις διαδικασίες που ακολουθεί η Περιφερειακή Διοίκηση. Η Δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της και εμείς κάνουμε τη δική μας δουλειά, που είναι να ελέγχουμε τις άδειες περιβαλλοντικών όρων που έχουν τα εργοστάσια. Με τις άδειες που δίνονται από το Υπουργείο δεν συμφωνούμε αλλά επειδή εμείς δεν μπορούμε να την τροποποιήσουμε, το ζητάμε και είναι θέμα κυβέρνησης να το κάνει. Δική μας δουλειά είναι όμως να ελέγχουμε», τόνισε.

Η μηνυτήρια αναφορά αφορά τον έλεγχο των δύο βιομηχανιών και όπως δήλωσε η ίδια για τις αντιδράσεις των πολιτών, βρίσκεται στην ίδια πλευρά.

Είμαστε στην ίδια πλευρά και ο στόχος μας είναι κοινός, να προστατεύσουμε το περιβάλλον, γιατί ζούμε όλοι σ’ αυτόν τον τόπο και τον αγαπάμε».

«Θα είμαι πάντα απέναντι σε κάθε κυβερνητική απόφαση για καύση rdf στις βιομηχανίες της Μαγνησίας»

Δεν θέλουμε να καίγεται rdf στις βιομηχανίες της Μαγνησίας, η θέση μας είναι ξεκάθαρη, δήλωσε χθες η αντιπεριφερειάρχης, Δωροθέα Κολυνδρίνη και πέρασε στην αντεπίθεση υποστηρίζοντας όλες τις αποφάσεις που έχει λάβει και τους ελέγχους που έχει διενεργήσει η Περιφέρεια. Δήλωσε πως θα βρίσκεται απέναντι στην φιλο-rdfικη πολιτική κάθε Κυβέρνησης και δεν θα υποχωρήσει. Επισήμανε ωστόσο πως δεν έχει κηρύξει η περιφέρεια καθεστώς «καντονίας» για να νομοθετεί καθώς τους Νόμους για τη λειτουργία των εργοστασίων εκδίδει ή αναιρεί η εκάστοτε Κυβέρνηση με τους βουλευτές της, ενώ επιτίθεται και σε εκείνους αναρωτιούνται αν πρέπει να ουρλιάξουν για τη ρύπανση της πόλης ή να λάβουν καμία χορηγία από την ΑΓΕΤ…

Η δήλωση Κολυνδρίνη:

Η νέα απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου περί αίτησης άρσης καύσης του rdf δεν είναι αποκύημα καμίας επερώτησης αλλά επανάληψη για τρίτη φορά της ίδιας απόφασης που εμείς εισηγηθήκαμε και λάβαμε 30 Μαΐου του 2017 στο Βόλο σε ειδική συνεδρίαση που συγκαλέσαμε με μοναδικό θέμα αυτό και 5 Μαΐου του 2018. Επίσης την ίδια θέση διατρανώσαμε με τον περιφερειάρχη στην επιτροπή περιβάλλοντος στην βουλή πέρυσι το Μάιο και ήμασταν οι μόνοι που το κάναμε για όσους παρακολούθησαν την επιτροπή! Όχι στη καύση rdf ήταν η θέση μας !! Κάτι που θυμίζω προκάλεσε αντιδράσεις όχι μόνο του κυρίου Φάμελλου!!! Άρα η θέση της Περιφέρειας είναι σαφέστατη και συνάμα τη γνωρίζει, άμα τη αναλήψει των καθηκόντων, του και ο νέος υπουργός με επιστολή μου προς αυτόν εκ νέου πριν δυο μήνες!

Από την άλλη όσο παραμένει η πολιτική της εκάστοτε κεντρικής πολιτικής σκηνής φιλοrdfική, εμείς συνεχίζουμε ελέγχους βάσει της ΑΕΠΟΟ που το υπουργείο εγκρίνει. Γιατί δε μπορούμε και δε δικαιούμαστε να αφήσουμε ανεξέλεγκτες τις βιομηχανίες, ασχέτως αν διαφωνούμε με τον τρόπο που το υπουργείο ορίζει να λειτουργούν.

Χρηματοδοτήσαμε επιδημιολογική μελέτη σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 25.000 ευρώ, 100.000 ευρώ προγραμματική σύμβασή με το ΑΠΘ για μετρήσεις αερίων ρύπων και καταγραφή της ποιότητας της ατμοσφαίρας με διερεύνηση των πηγών ρύπανσης, 60.000 ευρώ για λήψη δειγμάτων εδάφους, τρία συνεχή 24ωρα μετρήσεις από το Δημόκριτο σε συνθήκες καύσης rdf, λήψεις δειγμάτων του υλικού που αποφορτώνεται και αναλύσεις ποιότητας αυτού, έλεγχοι από το ΚΕΠΠΕ σε πολλαπλάσιο βαθμό από όσο προβλέπεται, on line μετρήσεις αερίων ρύπων… Μερικές από τις καθημερινές μας ενέργειες… Αυτά για όσους έχουν επιλεκτική μνήμη!!!! Καιρός να επαναπροσδιορίσουμε όλοι τη θέση μας. Το είπα και χθες! Δεν είμαστε σε καντόνια να βαυκαλιζόμαστε ότι είμαστε αυτεξούσιοι σε θέματα νομοθετικά! Την ευθύνη της νομοθεσίας την έχει το εκάστοτε υπουργείο!! Αυτό δε μας απαγορεύει να διεκδικούμε το καλύτερο για τον τόπο! Όσο για την υποτιθέμενη προσαπτόμενη από ειδήμονες καθυστέρηση να προσκομίσω στον Εισαγγελέα φακέλους έχω να πω το εξής: η δικαιοσύνη κάνει ήδη τη δουλειά της. Τότε που κάποιοι ακόμη πιθανόν να αναρωτιόνταν αν το ορθό είναι να βολέψουν κάνα παιδί στην ΑΓΕΤ, να πάρουν καμία χορηγία, η αν όχι τότε να ουρλιάξουν για τη ρύπανση, και όταν οι φάκελοι πήγαιναν και έρχονταν σε γραφεία μαζί με δωράκια γνωριμίας στα πλαίσια του know us better (φάκελοι αλληλογραφίας ασφαλώς)! Καθώς μικρή η γαλατική μας κοινωνία και όλοι γνωριζόμαστε καλά! Τα στοιχεία σημειωτέον που δίνονται κατά καιρούς είναι και τα εχέγγυα μιας νομικής διερεύνησης. Οι καλές προθέσεις με κενούς φακέλους και πομφόλυγες με όμορφα λόγια που αγγίζουν τα συναισθήματα των ανθρώπων δε βοηθούν ούτε τον τόπο ούτε τη δικαιοσύνη. Σ’ αυτό το μέτωπο ο στόχος είναι ένας! Μη παρασύρεστε από αντιπερισπαστικές κινήσεις! Μπήκα στην πολιτική με καθαρό πρόσωπο και χωρίς γωνίες και έτσι θα βγω. Δε φοβάμαι κανέναν και τίποτα.

Πως «πνίγεται» ο Βόλος από την χημική οσμή

Ο Μηχανικός κ. Σωτήρης Γιαμάκος εξηγεί τους λόγους που ο Βόλος «πνίγεται» από την χημική οσμή κάθε βράδυ ενώ σύμφωνα με τις δεκάδες καταγγελίες των πολιτών η έντονη μυρωδιά μεταφέρεται και από την περιοχή του Βελεστίνου αλλά και από την ΑΓΕΤ.

«Με τους Β και ΒΔ ανέμους στο Β. Αιγαίο, , στον κόλπο του Βόλου σχηματίζεται μπουκαδούρα. Δηλαδή τοπικός αέρας με κατεύθυνση από το Νότο, από τη θάλασσα προς τη πόλη. Δηλαδή γύρω στις 15:00 με 19:00 o αέρας έλκεται από την θερμότερη θερμοκρασία της πόλης. Μόλις ο αέρας περάσει τα πρώτα οικοδομικά τετράγωνα λόγω του ζεστού τσιμέντου, ανεβαίνει προς τα πάνω και ανακατευθύνεται ψηλότερα από τη πόλη, προς τη δροσερότερη θάλασσα.

Τι γίνεται στην Αγριά: Όταν η μπουκαδούρα (ο ψυχρότερος άνεμος από τη θάλασσα) πλησιάζει στην ακτή, λόγω της ζέστης της βιομηχανίας και του όγκου του λόφου της Γορίτσας, ο αέρας ανεβαίνει. Μπροστά από την ΑΓΕΤ ,δεν έχει με μπουκαδούρα, σχεδόν ποτέ αέρα.

Στη πραγματικότητα ο αέρας λόγω της ζέστης του εργοστασίου έχει ανεβεί στα 90 μέτρα αλλά δεν αναστρέφει προς τη θάλασσα, γιατί η Γορίτσα (πάνω από το τούνελ) τον ψύχει (τον κατεβάζει) και ο ζεστός Βόλος τον έλκει προς τα ΒΔ (Περιοχή Ανακασιάς). Εδώ λόγω των εμποδίων από τα νταμάρια της ΑΓΕΤ, αρχίζει και το φαινόμενο που οι ιστιοπλόοι ονομάζουν στολάρισμα. Δηλαδή κατερχόμενοι στρόβιλοι πίσω από το λόφο προς την πλευρά της πόλης. Καθώς πέφτει ο ήλιος και κρυώνει ο Βόλος, όλοι αυτοί οι αέρηδες, κατεβαίνουν στο επίπεδο της πόλης με κατεύθυνση τη θάλασσα. Το φαινόμενο είναι σε πλήρη εξέλιξη τα ξημερώματα στο κέντρο της πόλης».