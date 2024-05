Πώς είναι σήμερα ο πιο διάσημος «Ιησούς» της τηλεόρασης – Ο όρος που του έθεσαν για να υποδυθεί τον Χριστό

Ο ηθοποιός Ρόμπερτ Πάουελ (Robert Powell) έγινε γνωστός για τον ρόλο του ως Ιησούς στη διάσημη τηλεοπτική σειρά «O Iησούς από τη Ναζαρέτ» (Jesus of Nazareth). Η σειρά του Φράνκο Τζεφιρέλι (Franco Zeffirelli) πρωτοπορούσε για την εποχή της, αφού αναδείκνυε με σεβασμό και συναισθηματική ειλικρίνεια τη ζωή και τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού. Ο Βρετανός ηθοποιός ενσάρκωσε τον ρόλο με εξαιρετική ερμηνευτική ικανότητα και βάθος, κερδίζοντας τον σεβασμό και την εκτίμηση του κοινού και των κριτικών. Η ερμηνεία του ως Ιησούς παρέμεινε αξέχαστη και αποτέλεσε ένα από τα πιο σημαντικά σημεία της καριέρας του.

Σε δηλώσεις του σχετικά με την εποχή που γυριζόταν η σειρά, ο Robert Powell έχει επισημάνει τη μοναδική προσέγγιση του Franco Zeffirelli και την επίμονη προσπάθεια να αποδώσουν με σεβασμό τη ζωή και την πίστη του Ιησού. Τα γυρίσματα ήταν απαιτητικά, αλλά ο Powell θεωρούσε την εμπειρία ως μια από τις πιο σημαντικές και ενδιαφέρουσες της καριέρας του.

Για πολλά χρόνια, κυκλοφορούσε στην βιομηχανία του κινηματογράφου ένας θρύλος: όποιος υποδυόταν τον Ιησού, βρισκόταν αντιμέτωπος με την καταστροφή της καριέρας και της προσωπικής του ζωής. Πολλοί ηθοποιοί που ανέλαβαν τον ρόλο, όντως βίωσαν ατυχίες και δραματικά γεγονότα, με αποτέλεσμα να εγκαταλείψουν την υποκριτική. Ωστόσο, η μοίρα δεν τα έφερε έτσι για όλους. Ορισμένοι διακεκριμένοι ηθοποιοί, όπως ο Μαξ φον Σίντοφ, ο Γουίλεμ Νταφόε, ο Χοακίν Φοίνιξ και, φυσικά, ο Ρόμπερτ Πάουελ, ερμήνευσαν τον Χριστό με επιτυχία, χωρίς να επηρεαστούν αρνητικά.

Σε μια συνέντευξή του, ο Powell αναφέρει ότι ο ρόλος του ως Ιησούς ήταν μια πρόκληση. Τονίζει ότι προσπάθησε να αντιληφθεί πλήρως τον χαρακτήρα του Ιησού και να τον αποδώσει με σεβασμό και αυθεντικότητα. Ο Powell εκτίμησε την ευκαιρία να εξερευνήσει τον ρόλο αυτόν σε βάθος και να αποδώσει τις διαστάσεις του χαρακτήρα του Ιησού με προσοχή στη λεπτομέρεια. Επιπλέον, ο Powell έχει εκφράσει την άποψη ότι ο ρόλος αυτός του έδωσε μια νέα κατανόηση και προοπτική για το θρησκευτικό θέμα της ζωής του Ιησού. Οι σκέψεις του για την ανθρωπιά, την πίστη και την πνευματικότητα ενισχύθηκαν από την εμβάθυνση στον ρόλο του Ιησού και την εξέταση των διαφόρων πτυχών του χαρακτήρα του.

Συνολικά, ο Robert Powell έχει επισημάνει ότι ο ρόλος του ως Ιησούς αποτέλεσε μια εμπειρία που επηρέασε βαθιά τη ζωή του και τον οδήγησε σε προσωπική ανάπτυξη και ενδυνάμωση.

«Πραγματικά πιστεύω στον Ιησού, ακόμη και αν δεν πηγαίνω τακτικά στην εκκλησία»

Ο Βρετανός ηθοποιός στα 31 του χρόνια έδωσε μια υποδειγματική ερμηνεία, κάνοντας μέχρι και τον Πάπα δώσει την έγκριση – και την ευλογία του- για τη σειρά. Στην αρχή, όταν ο Τζεφιρέλι του πρότεινε αυτό τον ρόλο, ο Πάουελ ήταν διστακτικός. «Όταν κλήθηκα να υποδυθώ τον Ιησού, ήμουν τριάντα ενός ετών και ομολογώ ότι μέχρι τότε δεν είχα κανένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη θρησκεία και καμία απολύτως γνώμη για τον Χριστό. Τώρα, ύστερα από εννιά μήνες γυρισμάτων σε επιβλητικά τοπία του Μαρόκου και της Τυνησίας, μπορώ να πω ότι πραγματικά πιστεύω στον Ιησού, ακόμη και αν δεν πηγαίνω τακτικά στην εκκλησία», είχε δηλώσει ο ίδιος χαρακτηριστικά.

Ο Τζεφιρέλι, έχοντας μάλιστα την υποστήριξη του ποντίφικα, που τότε ήταν ο Πάπας Παύλος ΣΤ’, έβαλε μπροστά το μεγαλόπνοο σχέδιό του τα Χριστούγεννα του 1973. Αρχικά, ο Ιταλός παραγωγός Lew Grade ήθελε τον περίφημο Σουηδό σκηνοθέτη Ίνγκμαρ Μπέργκμαν. Τελικά όμως, κατέληξε στον πιο συμβατικό κινηματογραφικά Τζεφιρέλι, ο οποίος είχε ήδη αναγνωριστεί καλλιτεχνικά με τις διασκευές των σαιξπηρικών έργων «Το ημέρωμα της στρίγγλας» (1966) και «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» (1968).

Πώς ο Ρόμπερτ Πάουελ πήρε τον ρόλο του Ιησού

Ο Grade είχε σκεφτεί για τον πρωταγωνιστικό ρόλο τον Ντάστιν Χόφμαν ή τον Αλ Πατσίνο, αλλά γρήγορα άλλαξε γνώμη, θεωρώντας πως και οι δύο ήταν ήδη πολύ γνωστοί και δύσκολα το κοινό θα τους ταύτιζε με τον Ιησού. Τότε, η σύζυγός του του πρότεινε έναν Βρετανό ηθοποιό, που είχε δει μόλις σε μια σειρά του BBC, το ««Jude the Obscure», κάποιον Ρόμπερτ Πάουελ.

Ο Τζεφιρέλι αρχικά σκέφτηκε να τον περάσει από οντισιόν για τον ρόλο του Ιούδα, όταν όμως τον συνάντησε από κοντά, είδε κάτι στα μάτια του, που τον έκαναν να τον δοκιμάσει για τον Ιησού. Ο Πάουελ ντύθηκε λοιπόν στα γρήγορα με τον μανδύα, του φόρεσαν και μια ψεύτικη γενειάδα και παρουσιάστηκε μπροστά στην κάμερα του μεγάλου Αρμάντο Νανούτσι. Όλοι έμειναν άναυδοι. Η βοηθός ενδυματολόγου έκανε αμέσως τον σταυρό της, λέγοντας: «Ω, Θεέ μου!», αναγκάζοντας τον Τζεφιρέλι να παρατηρήσει: «Ποιος είμαι εγώ να διαφωνήσω;» Ειδική μέριμνα δόθηκε και στο μακιγιάζ του: του έβαλαν σκούρο μπλε eyeliner στο πάνω βλέφαρο και λευκό eyeliner στο κάτω, κάνοντας ακόμα πιο διαπεραστικό το γαλάζιο βλέμμα του.

Όπως έχει εξομολογηθεί ο Γιώργος Βογιατζής, που υποδύθηκε τον Ιωσήφ στην εμβληματική σειρά, όλο το συνεργείο και ο ίδιος αισθάνονταν ένα δέος απέναντι στον ηθοποιό. Πολλοί δε έκαναν τον σταυρό τους, όταν περνούσε από μπροστά τους και φυσικά οι βωμολοχίες στο σετ σταματούσαν διά μαγείας.

Ο Πάουελ μάλιστα υποβλήθηκε σε εξοντωτική δίαιτα 12 ημερών για τις ανάγκες των σκηνών της Σταύρωσης, ώστε να φαίνεται σκελετωμένος. Τις μέρες των συγκεκριμένων γυρισμάτων έκανε τσουχτερό κρύο και εκείνος ήταν αναγκασμένος να μείνει ώρες δεμένος στον Σταυρό. Και επειδή ήταν πολύ δύσκολο να τον ανεβοκατεβάζουν, στα διαλείμματα άνθρωποι της παραγωγής, τον τύλιγαν με μια κουβέρτα και τον προμήθευαν τσιγάρα και κονιάκ, για να μπορέσει να αντέξει.

Για την εμπειρία του, ο ίδιος θα έλεγε αργότερα: «Το φιλμ αντιπροσωπεύει ένα πολύ σημαντικό σημείο καμπής στη ζωή μου, γιατί μου έδωσε τη δυνατότητα να έρθω κοντύτερα στα μυστήρια του Ιησού. Αναγκάστηκα να μελετήσω ενδελεχώς τις Γραφές και ο καθολικισμός μου… γνώρισε ένα νέο ξεκίνημα που πήγε πολύ βαθύτερα από την παιδική μου εμπειρία… Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, ένιωσα ότι ο Κύριος οδηγούσε τα βήματά μας και πως ο αέρας ήταν πάντα πίσω μας. Όλοι όσοι συμμετείχαν στο φιλμ είχαν την ίδια αίσθηση κι αυτή ήταν μια ιδιαιτέρως χαρούμενη και εύκολη στιγμή στις ζωές μας. Υπήρχε μια συγκεκριμένη ενέργεια γύρω μας».

Ο όρος που έθεσε η παραγωγή στον Ρόμπερτ Πάουελ

Mόλις έγινε γνωστό ότι θα υποδηθεί τον Ιησού, η φήμη του εκτοξεύτηκε, αλλά δεν έλειψαν και οι αντιδράσεις. Διάφορες χριστιανικές ομάδες τον κατηγορούσαν, επειδή ζούσε «βουτηγμένος στην αμαρτία» με τη σύντροφό του, τη χορεύτρια Μπάρμπαρα Λορντ, ήταν καπνιστής και του άρεσε το καλό φαγητό. Έτσι, ο παραγωγός έθεσε στον Ρόμπερτ Πάουελ έναν όρο, για να πάρει τον ρόλο. Ειδικότερα, πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα της σειράς ο Ρόμπερτ Πάουελ παντρεύτηκε την αρραβωνιαστικιά του Μπάρμπαρα Λορντ, γιατί ο παραγωγός Sir Λιού Γκρέιντ δεν δεχόταν ο ηθοποιός που έπαιζε τον Χριστό να ζει στην αμαρτία.

Σήμερα, ο Robert Powell παραμένει ενεργός στον χώρο της υποκριτικής και του θεάτρου. Έχει συμμετάσχει σε διάφορες τηλεοπτικές και θεατρικές παραγωγές και συνεχίζει να απολαμβάνει μια επιτυχημένη καριέρα στον χώρο του θεάματος. Επίσης, πήρε μέρος στο ντοκιμαντέρ «The Real Jesus of Nazareth» του Smithsonian Channel για τη σειρά-φαινόμενο όπου παραδέχτηκε πως η συμμετοχή στη σειρά τον έφερε σε επαφή με τη θρησκεία, συμπληρώνοντας: «Πραγματικά ελπίζω στο μνημόσυνό μου να με θυμούνται και να με αποκαλούν όλοι ως ‘‘τον άνθρωπο που υποδύθηκε τον Ιησού’’».

Ο 79χρονος σήμερα ηθοποιός θα συμμετέχει τον Μάιο σε ένα αφιέρωμα στον Κάρολο Ντίκενς, που είναι ένας από τους αγαπημένους του Άγγλους συγγραφείς. Ο ηθοποιός θα «ζωντανέψει» χαρακτήρες που αγαπήθηκαν παγκοσμίως.

A Celebration of Charles Dickens by Robert Powell is at @PHBeccles on Sunday 12th May. To book tickets scan the QR code or visit: https://t.co/JKNCjcGxBl #Dickens #Author #Theatre #Liveshow pic.twitter.com/4NiR08wOb4

— Clive Conway (@CliveConway) April 26, 2024