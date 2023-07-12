Πορεία – διαμαρτυρία για το δυστύχημα στο Διμήνι

Κάλεσμα μέσω των social media υπάρχει για την Παρασκευή στις 8 το πρωί για πορεία στο σημείο του τροχαίου δυστυχήματος που έχασε τη ζωή του ο 17χρονος.
Όπως αναφέρεται στο κάλεσμα:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΣ 8 ΤΟ ΠΡΩΙ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΠΟΡΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΥΣΤΗΧΗΜΑΤΟΣ. ΟΛΟΙ ΜΑΥΡΑ ΜΑΝΤΗΛΙΑ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΠΑΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΝΑ ΑΚΟΥΣΤΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΟΛΟΙ ΟΛΟΙ
ΟΣΟΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΜΗΧΑΝΑΚΙΑ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΟΛΥ ΚΡΑΝΟΣ
😭😭ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ😭😭
ΜΕ ΑΦΟΡΦΗ ΤΟ ΧΘΕΣΙΝΟ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΣΤΗ ΔΙΜΗΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ 17ΧΡΟΝΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΤΣΙΤΣΟΓΛΟΥ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΠΑΡΑΚΑΛΕΣΩ ΦΙΛΟΥΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΥΣ ΝΑ ΜΑΖΕΥΤΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΑ ΣΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΟΧΑΙΑ ΚΑΙ ΟΠΟΥ ΑΛΛΟΥ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΦΤΑΣΟΥΜΕ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΟΛΟ ΑΥΤΟ.
ΠΑΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ