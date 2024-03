Πολωνία: Αυτοκίνητο παρέσυρε 17 ανθρώπους – Τρομακτικό βίντεο

Δεκαεπτά άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα από ένα αυτοκίνητο που τους παρέσυρε ενώ βρίσκονταν σε μια διάβαση πεζών στο Στσέτιν της βορειοδυτικής Πολωνίας, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

BREAKING: Multiple people injured, including children, after vehicle plows through a group of pedestrians in Szczecin, Poland

Υπάρχει ένα «συμβάν» με «17 τραυματίες, εκ των οποίων οι τρεις είναι ανήλικοι» είπε στους δημοσιογράφους ο περιφερειάρχης Άνταμ Ρουντάφσκι. Οι δύο από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Terrible crime in #Szczecin don't call it an accident, call it a CRIME. A driver hit and run 17 people pic.twitter.com/GMbrlkxhen

