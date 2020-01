Πολλές οι διακρίσεις του ΝΟΒΑ σε κωπηλασία, ιστιοπλοΐα, κάνοε-καγιάκ και SUP το 2019

Χρονιά ορόσημο στην ιστορία του του Ναυτικού Ομίλου Βόλου και Αργοναύτες ήταν το 2019. Επί 87 χρόνια ο σύλλογος αναπτύσσει τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Ξεκινώντας το 1932 με την κολύμβηση στα «Μλόκια» και με λίγους μόνο αθλητές έφθασε σήμερα να καλλιεργεί 8 αθλήματα με περισσότερους από 500 αθλητές και αθλήτριες.

Στο πρώτο μέρος της ανασκόπησης για το 2019 θα δούμε τις διακρίσεις του ΝΟΒΑ στα αθλήματα της θάλασσας (κωπηλασία, ιστιοπλοΐα, κάνοε-καγιάκ και SUP).

ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ

Η Ισμήνη Νόνη ήταν η αθλήτρια που ξεχώρισε τη χρονιά που έφυγε με μία 4η θέση στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα νεανίδων, την 6η στο Ευρωπαϊκό νεανίδων και δύο ασημένια μετάλλια στο Βαλκανικό πρωτάθλημα.

Στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα είχαμε 1η θέση στο 2- Νεανίδων με τις Νόνη-Μπρουσοβάνα. Τη 2η θέση της Νόνη στο σκιφ νεανίδων, τη 2η θέση στην τετράκωπο με πηδαλιούχο εφήβων, όπου το πλήρωμα αποτέλεσαν οι Μαραγκός, Καραδέμητρος, Νάνος, Μπρουσοβάνας, πηδ. Χαντζόπουλος. Δεύτερη θέση πήρε και η δίκωπος με πηδαλιούχο εφήβων με τους Μαραγκό, Καραδέμητρο, πηδ. Χαντζόπουλος.

Την 3η θέση κατέκτησαν η τετράκωπος άνευ γυναικών με τις Νόνη, Μπρουσοβάνα, Παπανικολοπούλου, Ιωαννίδη, η δίκωπος άνευ εφήβων με τους Μαραγκό και Καραδέμητρο, η δίκωπος με πηδαλιούχο, επίσης με τους Μαραγκό-Καραδέμητρο και πηδαλιούχο τον Χαντζόπουλο, ενώ ένα ακόμη χάλκινο ήρθε από την Νόνη στο σκιφ γυναικών.

Καλά πλασαρίσματα είχαν και τα υπόλοιπα πληρώματα. Άλλοι αθλητές που συμμετείχαν στις δύο φάσεις του Πανελληνίου πρωταθλήματος ήταν οι Δάφνης, Οικονόμου, Παπανικολοπούλου, Ιωαννίδη, Τσιτσιγιάννη, Ζούζουλα, Ιωαννίδης, Χατζόπουλος, Σταυροπούλου.

Στην 12η Πανελλήνια συνάντηση ανάπτυξης έλαβαν μέρος από τον ΝΟΒΑ οι:

Γιολδάσης, Μπρουσοβάνας, Καρρόπουλος, Νικολόπουλος, Κωνσταντινίδης, Λυκούρης, Γκολιώρης, Ζαλώνη, Μπιντάκα, Μιχαηλίδου, Μπόνου, Μαριτσούδη, Μπάρδας, Βόντζος, Κουτσελίνης, Σκράπαρης, Στεφανίδης, Λαψάνας.

Τέλος, σε κοινόβια της Εθνικής ομάδας μετείχαν οι: Ισμήνη Νόνη, Κατερίνα Μπρουσοβάνα, Γιώργος Μαραγκός, Δημήτρης Καραδέμητρος, Γιώργος Καρρόπουλος. Την εφορία ασκούσε ο Στέφανος Μπασδάνης με προπονητές τους Κων/νο Χρηστομάνο και Νικόλαο Κώστα.

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ

Στο Περιφερειακό πρωτάθλημα στο Γαλαξίδι, τον Μάιο, ο ΝΟΒΑ είχε τις κάτωθι συμμετοχές:

Optimist: Σίλελη Μάγδα 2η κοριτσιών 3η γενικής, Πελαγιάδης Διονύσιος 3ος αγοριών 6ος γενικής, Αποστόλου Κωνσταντίνος 5ος αγοριών 8ος γενικής, Μαρίνου Ζωή 4η κοριτσιών 11η γενικής, Βενετσάνου Έλενα 5η κοριτσιών 12η γενικής, Παπαγεωργίου Ζηνοβία 6η κοριτσιών 15η γενικής, Αντωνούλης Ιωάννης 4ος παίδων 19ος γενικής, Αντωνόπουλος Ευάγγελος 5ος παίδων 20ος γενικής, Ράπτης Σωτήρης 6ος παίδων 21ος γενικής, Συνάζος Αθανάσιος 11ος αγοριών 24ος γενικής, Συνάζου Χρυσούλα 2η κορασίδων 25η γενικής, Κωνσταντίνος Ράπτης 12ος αγοριών 28ος γενικής, Συνάζου Ελευθερία 9η κοριτσιών 31η γενικής, Καραγιάννης Χρήστος 14ος αγοριών 32ος γενικής, Κοτινοπούλου Ελένη 3η κορασίδων 36η γενικής, Κεσμετζής Αντώνιος 11ος παίδων 43ος γενικής, Παπαρήγα Νικόλ 5η κορασίδων 44η γενικής.

Laser: Αντωνοπούλου Βιολέττα 1 νεανίδων 1η γενικής, Σάρκος Ιωάννης 1ος εφήβων 2ος γενικής, Κουτσουράς Βαγγέλης 2ος εφήβων 3ος γενικής, Σάρκος Νικόλαος 6ος Εφήβων 8ος γενικής, Ρούσσος Απόστολος 8ος εφήβων 10ος γενικής.

Προκρίθηκαν για την Πανελλαδική πρόκριση εθνικών ομάδων οι: Σίλελη Μαγδαληνή, Πελαγιάδης Διονύσιος, Αποστόλου Κωνσταντίνος (optimist), Αντωνοπούλου Βιολέττα, Κουτσουράς Βαγγέλης, Σάρκος Ιωάννης (laser).

Τον Απρίλιο, στους αγώνες πρόκρισης Εθνικών ομάδων, οι θέσεις των αθλητών του ΝΟΒΑ ήταν: Laser 4,7: Κουτσουράς Ευάγγελος 9ος εφήβων 12ος γενικής, Αντωνοπούλου Βιολέτα 12η νεανίδων 45η γενικής, Σάρκος Ιωάννης 36ος γενικής. Optimist: Σίλελη Μαγδαληνή 61η γενικής, Αποστόλου Κωνσταντίνος 79ος γενικής, Πελαγιάδης Διονύσιος 94ος γενικής. Ο Κουτσουράς Ευάγγελος προκρίθηκε στην Εθνική.

Στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Laser 4,7 Εφήβων-Νεανίδων, Παίδων-Κορασίδων που έγινε στη Σύρο (30/4-3/5) ο ΝΟΒΑ μετείχε με τρεις εφήβους σε σύνολο 106 συμμετοχών και μία νεάνιδα σε σύνολο 55 συμμετοχών: Σάρκος Νικόλαος 7ος παίδων 25ος εφήβων, Κουτσουράς Βαγγέλης 49ος εφήβων, Ρούσσος Απόστολος 78ος εφήβων, Αντωνοπούλου Βιολέττα 20η νεανίδων

Τον Μάιο πραγματοποιήθηκε στη Γαλλία το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Laser 4,7. Μεταξύ 130 νεανίδων μετείχε και η Αντωνοπούλου Βιολέτα που ήρθε 50η (χρυσός στόλος).

Στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Optimist στα Χανιά τον Ιούνιο ο ΝΟΒΑ μετείχε με δύο αγόρια και τρία κορίτσια σε σύνολο 341 συμμετοχών: Σίλελη Μάγδα 28η κοριτσιών

Βενετσάνου Έλενα 67η κοριτσιών, Μαρίνου Ζωή 80η κοριτσιών, Αποστόλου Κωνσταντίνος 116ος αγοριών, Πελαγιάδης Διονύσιος 126ος αγοριών. Η Σίλελη προκρίθηκε για την Εθνική ομάδα κοριτσιών που εκπροσώπησε την χώρα μας στο Βαλκανικό πρωτάθλημα. Στο Πανελλήνιο Κύπελλο Optimist 11χρονων στα Χανιά, μεταξύ 168 συμμετεχόντων ο Αντωνούλης Ιωάννης ήταν 59ος και ο Κεσμετζής Αντώνιος 159ος.

Στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Laser Radial εφήβων-νεανίδων στο Καλαμάκι (29/6- 6/7) ο Κουτσουράς Βαγγέλης ήταν 36ος στους 78, η Κουτσουρά Χρυσάνθη 79η στις 102 και η Κατσακλή Βασιλική 85η στις 102.

Στην Aegean Regatta 2019 που έγινε τον Αύγουστο, το σκάφος «Μελιπλώη» με πλήρωμα τους αθλητές του ομίλου Μαρίνο Γιώργο, Αντωνοπούλου Βιολέττα, Κουτσουρά Χρυσάνθη, Κουτσουρά Βαγγέλη, 4 Ελληνοαυστραλούς και κυβερνήτη τον προπονητή του ομίλου Θανάση Πινιάρη κατέλαβε την πρώτη θέση στην κατηγορία Sport.

Τον Σεπτέμβριο πραγματοποιήθηκαν οι Βαλκανικοί αγώνες στη Σερβία και η Σίλελη Μαγδαληνή κατέλαβε την 15η θέση κοριτσιών και την 55η γενικής στην κατηγορία Optimist.

Τέλος, να αναφέρουμε ότι η ανάπτυξη του τμήματος πλέον επεκτείνεται με την βοήθεια των επιτυχιών της αγωνιστικής ομάδας σε διεύρυνση των σχολών αρχαρίων ανοιχτής θαλάσσης και σε τμήματα προχωρημένων και αγωνιστικής ιστιοπλοΐας.

Από πλευράς τοπικών αγώνων ο ΝΟΒΑ συνέχισε να διοργανώνει επιτυχημένα τα διασυλλογικά του πρωταθλήματα με τοπικό και προπονητικό χαρακτήρα και το 2019.

Οι διοργανώσεις επεκτείνονται στους αγώνες match race με εκκίνηση την ανάληψη του πρώτου αγώνα της χρονιάς του Hellenic Match Racing Tour τον Φεβρουάριο του 2020. Την εφορία ασκούσε η Αικατερίνη Σαρσέντου και προπονητής ήταν ο Αθανάσιος Πινιάρης.

ΚΑΝΟΕ-ΚΑΓΙΑΚ

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Πανελλήνιο πρωτάθλημα κάνοε-καγιάκ κατηγοριών παίδων-κορασίδων, εφήβων-νεανίδων και ανδρών-γυναικών που πραγματοποιήθηκε στο Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο του Σχινιά από 19-21/7/2019, με συμμετοχή 255 αθλητών-τριών από 18 Σωματεία από όλη την Ελλάδα.

Ο ΝΟΒΑ συμμετείχε με 9 αθλητές-τριες όλων των κατηγοριών και κατέκτησε τρία συνολικά μετάλλια και συγκεκριμένα από ένα χρυσό, αργυρό και χάλκινο, έξι 4ες θέσεις, τρεις 5ες θέσεις, μία 6η και μία 7η, αποτέλεσμα της σωστής δουλειάς του προπονητή Αϊτόφ Γκεόργκι και της καλής οργάνωσης του τμήματος του Ομίλου. Αναλυτικότερα:

Χρυσό μετάλλιο: Παρδάλης Χρήστος-Σουγγάρης Δημήτριος-Σιρίν Κων/νος και Σπυρέλης Δημήτριος στο τετραθέσιο καγιάκ 200μ. κατηγορίας εφήβων.

Αργυρό μετάλλιο: Μπασδάνης Διονύσιος-Παρδάλη Νίκη στο διθέσιο καγιάκ 500μ. Μικτή κατηγορία.

Χάλκινο μετάλλιο: Σιρίν Κων/νος- Σπυρέλης Δημήτριος στο διθέσιο καγιάκ 200μ. κατηγορία Παίδων

Τέταρτες θέσεις: Μπασδάνης Αθανάσιος-Μπασδάνης Διονύσιος-Παρδάλης Χρήστος-Σουγγάρης Δημήτριος στο τετραθέσιο καγιάκ 500μ. κατηγορίας ανδρών. Σιρίν Κων/νος- Σπυρέλης Δημήτριος στο διθέσιο καγιάκ 1000μ. κατηγορίας παίδων

Παρδάλης Χρήστος στο μονοθέσιο καγιάκ 200μ. και 500μ. εφήβων

Παρδάλη Νίκη στο μονοθέσιο καγιάκ 1000μ. γυναικών. Σουγγάρης Δημήτριος-Σιάτρας Ευάγγελος στο διθέσιο καγιάκ 200μ. εφήβων.

Πέμπτες θέσεις: Παρδάλης Χρήστος στο μονοθέσιο καγιάκ 1000μ. εφήβων, Παρδάλη Νίκη στο μονοθέσιο καγιάκ 500μ. γυναικών. Μπασδάνης Αθανάσιος-Μπασδάνης Διονύσιος στο διθέσιο καγιάκ 1000μ. ανδρών.

Έκτη θέση: Παρδάλη Νίκη στο μονοθέσιο καγιάκ 200μ. γυναικών.

Έβδομη θέση: Σουγγάρης Δημήτριος- Σπυρέλη Μαριέττα στο διθέσιο καγιάκ 200μ. Μικτή κατηγορία.

Στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα ανάπτυξης για τις κατηγορίες 8,9 και 10 χρόνων που έγινε στο Σχινιά 27-28 Ιουλίου ο Γεώργιος Κουνέλας προκρίθηκε στους τελικούς των 1000 μέτρων στο Κ1 και στους τελικούς των 200 μέτρων. Οι Μακροσάββας Ματθαίος και Δεληγιάννης Ιωάννης προκρίθηκαν στους τελικούς των 200 μέτρων στο Κ2. Στους αγώνες αυτούς πήραν μέρος οι παρακάτω αθλητές: Κουνέλας Γεώργιος, Μακροσάββας Ματθαίος, Δεληανίδης Ιωάννης, Ρασβάνης Ανδρέας, Δεληανίδης Σάββας και Σουγγάρη Αικατερίνη

Μεγάλη επιτυχία σημείωσαν οι ετήσιοι διασυλλογικοί αγώνες καγιάκ και SUP που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2019 στην μνήμη του Αντιπροέδρου του ΝΟΒΑ Ιωάννη Αντωνόπουλου.

Ο Γιάννης Αντωνόπουλος υπήρξε αθλητής του Ναυτικού Ομίλου Βόλου, Πρωταθλητής Ελλάδος στην κολύμβηση και την υδατοσφαίριση. Διετέλεσε αντιπρόεδρος του ΝΟΒΑ και της τότε Κολυμβητικής Ομοσπονδίας (ΕΚΟΦ) και Αρχηγός πολλών αποστολών της Εθνικής ομάδας υδατοσφαίρισης σε Παγκόσμια πρωταθλήματα. Οι αγώνες έγιναν μπροστά από τις εγκαταστάσεις του Ομίλου στον Άναυρο, σε στίβο για το καγιάκ σε απόσταση 200μ. και για το SUP 5.000μ. Συμμετείχαν 9 σωματεία απ’ όλη την Ελλάδα με 110 αθλητές και αθλήτριες. Οι συνθήκες ήταν κατάλληλες για τα δύο αθλήματα και οι αθλητές το χάρηκαν ιδιαίτερα. Ο ΝΟΒΑ που υπήρξε πρωταθλητής Ελλάδος για εννέα χρόνια στο κάνοε-καγιάκ, συνεχίζει να βρίσκεται στις πρώτες θέσεις στα Πανελλήνια πρωταθλήματα. Τα αποτελέσματα στο καγιάκ:

Χρυσά μετάλλια: Σουγγάρης Δημήτριος στο Κ1 200μ. Εφήβων. Σιρίν Κων/νος-Σπυρέλης Δημήτριος στο Κ2 200μ. Παίδων. Σουγγάρης Δημήτριος-Σιάτρας Ευάγγελος στο Κ2 Εφήβων.

Αργυρά μετάλλια: Μπασδάνης Διονύσιος-Βούλγαρης Εμμανουήλ στο Κ2 200μ. Ανδρών. Δεληανίδης Ιωάννης-Μακροσάββας Ματθαίος στο Κ2 200μ. Προαγωνιστική Αγοριών.

Χάλκινα μετάλλια: Σουγγάρης Δημήτριος στο Κ1 200μ. Ανδρών, Σπυρέλης Δημήτριος στο Κ1 200μ. Εφήβων. Σιάτρας Ευάγγελος-Βήτας Θωμάς στο Κ2 200μ. Παίδων. Σιάτρας Ευάγγελος στο Κ1 200μ. Παίδων (1η σειρά). Σιρίν Κων/νος: στο Κ1 200μ. Παίδων (2η σειρά). Δεληανίδης Ιωάννης: στο Κ1 200μ. Προαγωνιστική Αγοριών. Κουνέλας Γεώργιος: στο Κ1 200μ. Παίδων Αρχαρίων. Δέλλιου Ισμήνη: στο Κ1 200μ. Προαγωνιστική Κοριτσιών. Την εφορία ασκούσε ο Βασίλειος Σουγγάρης, ενώ προπονητής ‘ήταν ο Γκεόργκι Αϊτόφ.

SUP

Το τμήμα SUP (όρθια σανιδοκωπηλασία), άρχισε να καλλιεργείται τα δύο τελευταία χρόνια, με τον ΝΟΒΑ να έχει την αθλητική αναγνώριση από τη ΓΓΑ. Στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα SUP 2019 ο ΝΟΒΑ συμμετείχε με τρεις αθλήτριές του, τις Τσαούτου Πένυ, Τσίρου Εύη και Τσώνη Δήμητρα, οι οποίες πραγματοποίησαν πολύ καλή εμφάνιση με τα παρακάτω αποτελέσματα: Τσαούτου Παναγιώτα: Χάλκινο μετάλλιο με σκάφος 12΄΄6 ΄ κατηγορία Γυναικών. Τσίρου Ευλαμπία: 4η θέση με σκάφος 14΄΄ 0΄ κατηγορία Γυναικών και 6η θέση με σκάφος 12΄΄6΄Γυναικών. Τσώνη Δήμητρα: 7η θέση με σκάφος 12΄΄6 ΄ κατηγορία Γυναικών.

Αποτέλεσμα των παραπάνω επιτυχιών ήταν οι αθλήτριές να προκριθούν στην Εθνική ομάδα και στη συνέχεια να συμμετάσχουν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Qingdao στην Κίνα 20-27/10, όπου κατέκτησαν: η Τσαούτου Παναγιώτα δύο αργυρά μετάλλια και ένα χάλκινο στην κατηγορία γυναικών μεγάλων αποστάσεων, σπριντ και αγώνα τεχνικού. Η Τσίρου Ευλαμπία ένα αργυρό και ένα χάλκινο στην κατηγορία γυναικών μεγάλων αποστάσεων και σπριντ, ενώ η Τσώνη Δήμητρα πήρε την 19η θέση στην κατηγορία ΟΠΕΝ γυναικών μεγάλων αποστάσεων και τη 12η στον αγώνα τεχνικού.

Στους διασυλλογικούς αγώνες στη μνήμη του Ιωάννη Αντωνόπουλου, τα αποτελέσματα στο SUP ήταν: Τσώνη Δήμητρα: χρυσό στα 5.000μ. με σκάφος 14΄00΄΄. Τσατσαράγκου Μαρία: αργυρό στα 5.000μ. με σκάφος 14΄00΄΄. Ταμπακοπούλου Ινώ: αργυρό στα 5.000μ. με σκάφος 12΄06΄΄. Την εφορία ασκούσε ο Βασίλειος Σουγγάρης και προπονητής ήταν ο Γεώργιος Ράιος.

* Η διοίκηση του ΝΟΒΑ απευθύνει ευχές για τον καινούριο χρόνο 2020 με αγάπη στους αθλητές-τριές του, στα μέλη του, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, στον Δήμο Βόλου (ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ), στις διοικήσεις των κολυμβητηρίων και το προσωπικό τους, στα ναυταθλητικά σωματεία, στους αθλητικούς συντάκτες, στα ΜΜΕ, στις υπερκείμενες αθλητικές αρχές και σε όλους όσοι με κάθε τρόπο βοηθούν τον ερασιτεχνικό αθλητισμό.