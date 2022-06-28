Πολλές επιτυχίες στις πανελλαδικές και από το 2o ΓΕΛ Νέας Ιωνίας

Οι μαθητές του 2ου ΓΕΛ Νέας Ιωνίας που συγκέντρωσαν τις υψηλότερες βαθμολογίες στις πανελλαδικές εξετάσεις είναι οι εξής:
ΠΛΑΓΕΡΑ ΑΝΑΤΟΛΗ 17,725
ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 17,525
ΤΣΑΒΑΚΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ 17,375
ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑ ΕΛΕΝΗ 17,125
ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ 16,825
ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΘΗ 16,575
ΑΣΛΑΝΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 16,175
ΑΡΑΜΠΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 16,15
ΤΡΙΚΑΛΙΤΗ ΗΛΙΑΝΑ 15,9
ΒΑΛΙΑΝΑΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 15,625
ΓΡΑΝΤΖΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 15,575
ΣΚΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ 15,45
ΖΑΝΙ ΝΑΤΑΛΙΑ 15,425
ΠΡΙΦΤΙ ΕΛΕΝΑ 15,225
ΠΛΑΓΕΡΑΣ ΡΗΓΑΣ 15,2
ΦΑΝΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 15,2
ΤΣΙΛΙΩΝΗΣ 15,1