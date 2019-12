Πολιτογραφήθηκε Ελληνας ο Τομ Χανκς από τον Προκόπη Παυλόπουλο

Τιμητική πολιτογράφηση του γνωστού Αμερικανού ηθοποιού, ο Τομ Χανκς, υπέγραψε την Παρασκευή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος. Ο γνωστός ηθοποιός του Χόλιγουντ λατρεύει την Ελλάδα, είναι παντρεμένος με την Ελληνίδα ηθοποιό και τραγουδίστρια Ρίτα Γουίλσον και περνά τα καλοκαίρια του στη χώρα μας (συγκεκριμένα κάνει τις διακοπές του στην Αντίπαρο). Διακρίνεται ακόμη για το φιλανθρωπικό του έργο και πλέον έχει πολιτογραφηθεί Ελληνας από τον Προκόπη Παυλόπουλο. Αλλωστε, ο ίδιος ο Τομ Χανκς έχει δηλώσει αρκετές φορές ότι λατρεύει τη χώρα μας…

Ο Τομ Χανκς γεννήθηκε στις 9 Ιουλίου του 1956 στο Κόνκορντ της Καλιφόρνια. Ο πατέρας του ήταν μακρινός απόγονος του Προέδρου της Δημοκρατίας Αβραάμ Λίνκολν και η μητέρα του, Τζάνετ Μέριλιν, εργαζόταν σε νοσοκομείο. Οι γονείς του χώρισαν το 1960. Ο Χανκς σπούδασε θέατρο στο Κολέγιο Chabot στην Καλιφόρνια και δύο χρόνια μετά φοίτησε στο California State University του Σακραμέντο.

Δούλεψε στην τηλεόραση και σε οικογενειακές κωμωδίες, ενώ έγινε ευρύτερα γνωστός με την ταινία Μπιγκ (Big) το 1988, πριν διακριθεί και σαν δραματικός ηθοποιός σε επιτυχημένες ταινίες όπως Φιλαδέλφεια (Philadelphia, 1993) και Φόρεστ Γκαμπ (Forrest Gump, 1994) για τις οποίες κέρδισε συνεχόμενα το βραβείο Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου τις χρονιές 1993 και 1994.

Έχει πρωταγωνιστήσει σε πολλές καλλιτεχνικές και εισπρακτικές επιτυχίες όπως: Το Δικό Τους Παιχνίδι (A League of their Own, 1992), Άγρυπνος στο Σιάτλ (Sleepless in Seattle, 1993), Απόλλο 13 (Apollo 13, 1995), Η Διάσωση του Στρατιώτη Ράιαν (Saving Private Ryan, 1998), Έχετε Μήνυμα Στον Υπολογιστή Σας (You’ve Got Mail, 1998), Το Πράσινο Μίλι (The Green Mile, 1999), Ο Ναυαγός (Cast Away, 2000), Πιάσε Με Αν Μπορείς (Catch Me If You Can, 2002), Κώδικας Da Vinci (The Da Vinci Code, 2006), Εξαιρετικά Δυνατά και Απίστευτα Κοντά (Extremely Loud and Incredibly Close, 2011) και Captain Phillips (2013). Έχει επίσης δανείσει τη φωνή του στις ταινίες κινουμένων σχεδίων Toy Story (1995), Toy Story 2 (1999) και Toy Story 3 (2010).

Οι συνολικές εισπράξεις των ταινιών του στο αμερικανικό box office ξεπερνούν τα 4 δισεκατομμύρια δολάρια. Έχει συμμετάσχει σε 17 ταινίες που ξεπέρασαν τα 100 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και η μεγαλύτερη εισπρακτική του επιτυχία είναι μέχρι σήμερα το «Toy Story 3».

