Πολίτης σταμάτησε τον Κάρολο και την Καμίλα για να ευχηθεί για την Κέιτ – Πώς αντέδρασε ο βασιλιάς

Ο βασιλιάς Κάρολος της Βρετανίας παραβρέθηκε την Κυριακή στην ετήσια πασχαλινή λειτουργία κατά την πρώτη του δημόσια εμφάνιση σε εκδήλωση αφότου διαγνώστηκε με καρκίνο τον Φεβρουάριο. Ο 75χρονος Κάρολος μαζί με την σύζυγό του, βασίλισσα Καμίλα, έφθασαν με αυτοκίνητο στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Κάστρο του Ουίνδσορ, τόπο ταφής της μητέρας του, βασίλισσας Ελισάβετ, για να παρακολουθήσουν την πασχαλινή λειτουργία.

Σε μια τρυφερή στιγμή, μάλιστα, ο βασιλιάς και η βασίλισσα κλήθηκαν να μεταφέρουν τις «καλύτερες ευχές» στην πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, από ένα μέλος του κοινού.

Μια γυναίκα που κρατούσε μια ουαλική σημαία, ντυμένη με ένα ασορτί κόκκινο παλτό και καπέλο, φώναξε τη βασίλισσα για να τραβήξει την προσοχή της «Μεγαλειοτάτη, Μεγαλειοτάτη». «Τις καλύτερες ευχές στην πριγκίπισσα της Ουαλίας», είπε στη συνέχεια, με την Καμίλα να γνέφει καταφατικά. Στο πλευρό της, ο βασιλιάς Κάρολος απάντησε: «Σας ευχαριστώ πολύ».

His Majesty, accompanied by Queen Camilla, has undertaken a walkabout at St George’s Chapel, shaking as many hands as possible. ‘I’m doing my best,’ he joked when urged to get well soon. pic.twitter.com/F8JXgDeSeB

— Rebecca English (@RE_DailyMail) March 31, 2024