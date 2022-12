Πολικό ψύχος στις ΗΠΑ: Δείτε πως ακόμα και το βραστό νερό γίνεται αμέσως χιόνι

Σε εξέλιξη βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες μία ιστορικών διαστάσεων κακοκαιρία που έχει φέρει πολικές θερμοκρασίες και χιόνια. Μάλιστα το ψύχος είναι τόσο πολύ που ακόμα και το βραστό νερό μετατρέπεται στιγμιαία σε χιόνι.

Στην πολιτεία Μοντάνα, οι κάτοικοι της περιοχής αποτυπώνουν με τον πιο μοναδικό τρόπο τις ακραίες θερμοκρασίες που επικρατούν.

Ειδικότερα, σε βίντεο, που έχει αναρτηθεί στο Twitter, απεικονίζεται ένα άτομο να πετάει στον αέρα καυτό νερό από κατσαρόλα, το οποίο σε στιγμές δευτερολέπτων μετατρέπεται σε χιόνι.

Meanwhile in Montana where it’s -40°F.

My brother…with a jug of boiling water. pic.twitter.com/16cJqCb1jk

— jwhittenbergK5 (@jwhittenbergK5) December 23, 2022