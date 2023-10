Πόλεμος στο Ισραήλ: Ξενοδοχείο στην Ασκελόν χτυπήθηκε από την πυραυλική επίθεση της Χαμάς

Το ξενοδοχείο Regina στην Ασκελόν δέχθηκε πυραυλική επίθεση από την Χαμάς, μετέδωσε νωρίτερα το απόγευμα η ισραηλινή εφημερίδα

Haaretz. Την ίδια στιγμή το ιταλικό ραδιόφωνο RTL ανέφερε πως μαύρες στήλες καπνού υψώθηκαν πάνω από το ξενοδοχείο. Υπενθυμίζεται ότι η Χαμάς ξεκίνησε μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων αμέσως μετά τη λήξη του τελισγράφου που είχε δώσει.

Δείτε βίντεο:

#IsraelGazaWar | NDTV journalists @umashankarsingh

and @SharmaKadambini safe after rocket hits their hotel in Israel pic.twitter.com/i97L7q2bI8

— NDTV (@ndtv) October 10, 2023