Πόλεμος στο Ισραήλ: «Κρύφτηκα κάτω από το πτώμα του φίλου μου και γλίτωσα» – Δραματική μαρτυρία από επιζήσασα του φεστιβάλ

Τις δραματικές στιγμές που βίωσε στο φεστιβάλ Supernova στο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου, όταν η Χαμάς άρχισε την επίθεσή της περιγράφει η Νόαμ Μαζάλ Μπεν-Ντέιβιντ, η οποία γλίτωσε, επειδή κρύφτηκε πίσω από το πτώμα του φίλου της στο πίσω μέρος ενός κοντέινερ, την ώρα που η παλαιστινιακή οργάνωση συνέχιζε το αιματηρό της έργο.

Η 27χρονη, που εργάζεται ως μοντέλο, έμεινε δύο ώρες παριστάνοντας τη νεκρή και δίπλα από πολλά πτώματα. Ανάμεσά τους και ο σύντροφός της, Ντέιβιντ Νέμαν, που όπως και δεκάδες άλλοι, πυροβολήθηκαν μπροστά στα μάτια της.

Η Νόαμ και ο φίλος της ήταν μεταξύ των μετεχόντων στο φεστιβάλ που έτρεξαν για να γλιτώσουν την ώρα που ένοπλοι της Χαμάς τους καταδίωκαν. Και η ίδια δέχθηκε πυροβολισμό στο πόδι και στο ισχίο. Παρά την αιμορραγία, κατάφερε να παραμείνει σιωπηλή, καθώς μόνον έτσι θα έμενε ζωντανή.

Πώς το φεστιβάλ μετατράπηκε σε λουτρό αίματος

Το μουσικό φεστιβάλ Supernova ήθελε να γίνει μια γιορτή των «φίλων, της αγάπης και της άπειρης ελευθερίας». Αντ’ αυτού, όλη η σκηνή μετατράπηκε σε τόπο μαρτυρίου. Η Νόαμ με τον φίλο της έφτασαν στον χώρο στις 6:30 το πρωί της 7ης Οκτωβρίου αμέριμνοι και με πλήρη άγνοια των όσων θα ακολουθούσαν.

«Μας περικύκλωσαν και συνέχισαν να πυροβολούν ασταμάτητα. Άκουσα ένα κορίτσι να φωνάζει: “Σας παρακαλώ μην με πάρετε. Αφήστε με ήσυχη”. Αλλά ήθελαν να την απαγάγουν. Της έκαναν τρομερά, τρομερά πράγματα», είπε στην Express.

Η 27χρονη δεν κατάφερε να διαφύγει με το αυτοκίνητό της, καθώς οι τρομοκράτες είχαν μπλοκάρει τις εξόδους. Όπως θυμάται, τηλεφωνούσαν απεγνωσμένα σε συγγενείς και φίλους ζητώντας βοήθεια, ενώ μοίραζαν την τοποθεσία τους. Κάποιος της είπε ότι οι ένοπλοι την είδαν.

🚨 JUST IN – HAMAS ATTACK VICTIM SURVIVED BY PLAYING DEAD

'I hid in a skip under my boyfriend's body as Hamas slaughtered everyone.'

Israeli model Noam Mazal Ben-David, 27, had to pretend to be dead for two hours among dead bodies after her partner, David Neman, and many… pic.twitter.com/u2Oo3piJhW

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 5, 2023