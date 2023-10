Πόλεμος στο Ισραήλ: Η στιγμή που συνεργείο του CNN τρέχει να καλυφθεί ενώ γύρω του πέφτουν ρουκέτες

Εν μέσω πυρών βρέθηκε το συνεργείο του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου CNN στα σύνορα του Ισραήλ με τη Γάζα.

Ειδικότερα, την ώρα που η ανταποκρίτρια του CNN Κλαρίσα Γουόρντ μετέδιδε τις εξελίξεις από την αντεπίθεση του Ισραήλ μετά το χτύπημα της Χαμάς, ένα μπαράζ από ρουκέτες έπληξε κοντινό σημείο όπου βρίσκονταν το συνεργείο.

Όπως ήταν φυσικό, έτρεξαν όλοι να καλυφθούν ξαπλώνοντας στην άκρη του δρόμου.

Δείτε το βίντεο:

CNN's @ClarissaWard taking cover in a ditch amid a "massive barrage of rockets" near the Israel-Gaza border pic.twitter.com/MzHcj4OSP7

— Brian Stelter (@brianstelter) October 9, 2023