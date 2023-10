Πόλεμος στο Ισραήλ: Εκατόμβη νεκρών από τις επιθέσεις με 200 στη Γάζα και πάνω από 100 στους Ισραηλινούς

Σε εκατόμβη νεκρών εξελίσσεται η ημέρα που ξημέρωσε στο Ισραήλ το οποίο βρίσκεται σε πόλεμο με τους ενόπλους της Χαμάς η οποία επιτέθηκε και εισέβαλε στο έδαφος της χώρας από θαλάσσης, αέρος και εδάφους τα ξημερώματα, σκοτώνοντας Ισραηλινούς. Η κυβέρνηση του Ισραήλ απάντησε με αεροπορικές επιδρομές.

Τοποθεσίες στις οποίες φέρεται να διείσδυσαν Παλαιστίνιοι μαχητές κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης επίθεσης

Εκατό νεκροί Ισραηλινοί έχουν επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής ενώ 800 είναι οι τραυματίες, με τον αριθμό των νεκρών να αναμένεται να αυξηθεί, όπως μεταδίδει το ισραηλινό δίκτυο N12 NEWS. Αντίστοιχα 198 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές, δήλωσαν αξιωματούχοι υγείας της Γάζας, ανέφερε το Reuters.

Παράλληλα άγνωστος αριθμός Ισραηλινών έχει αιχμαλωτιστεί από μαχητές της Χαμάς, με μη επαληθευμένα πλάνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να δείχνουν ηλικιωμένους και μια νεαρή γυναίκα με δεμένα τα χέρια μέσα στη Γάζα. Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) δήλωσαν ότι γνώριζαν τις αναφορές, αλλά δεν επιβεβαίωσαν λεπτομέρειες.

A significant number of casualties can be seen at a #Gaza hospital following the #IsraeliBombardment pic.twitter.com/WiZmyeoWyQ — The Mirror (@ncr_mirror) October 7, 2023

Το Al Jazeera μεταδίδει ότι «δεκάδες θύματα» έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Al-Shifa στη Γάζα και ότι «μεγάλος αριθμός θλιμμένων οικογενειών έσπευσε στο νοσοκομείο μόλις έμαθε την είδηση».

Πριν από λίγο, ένα αεροσκάφος του Ισραήλ στόχευσε έναν επιπλέον πυρήνα της Χαμάς δίπλα στο πέρασμα Erez.

A short while ago, an IDF aircraft targeted an additional terrorist cell adjacent to the Erez Crossing. pic.twitter.com/Tq2596MnYB — Israeli Air Force (@IAFsite) October 7, 2023

Στη Γάζα, οι άνθρωποι έσπευσαν να αγοράσουν προμήθειες εν αναμονή των επόμενων ημερών συγκρούσεων. Ορισμένοι εκκένωσαν τα σπίτια τους και κατευθύνθηκαν σε καταφύγια. “Φοβόμαστε”, δήλωσε η Amal Abu Daqqa, μια Παλαιστίνια που ζει στο Khan Younis, στην πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Δείτε βίντεο από τις επιθέσεις των Ισραηλινών στη Γάζα

Israel continues to carry out air strikes in Gaza! Palestinian officials say 161 Palestinians killed in Israeli airstrikes! इजरायल ने लगातार गाजा मे हवाई हमले किए! फ़िलिस्तीनी अधिकारियों ने 161 फ़िलिस्तीनी मारे जाने की सूचना दी!#Israel #Palestine #Hamas pic.twitter.com/OEGMuktA13 — 𝑯𝒖𝒔𝒔𝒂𝒊𝒏 محمد (@TheJavaCoder_) October 7, 2023

Στη Ραμάλα, η οποία είναι συνήθως σχετικά ήρεμη σε σύγκριση με άλλες πόλεις της Δυτικής Όχθης, ένας δημοσιογράφος του Al Jazeera είδε δεκάδες ανθρώπους να συνωστίζονται στα σούπερ μάρκετ, αγοράζοντας τα πάντα από τα ράφια.

Μια γυναίκα, που αγόραζε κονσέρβες, είπε: «Μπορεί να γίνει άλλη μια εισβολή», αναφερόμενη στην ευρείας κλίμακας επιδρομή των ισραηλινών στρατευμάτων (που ονομάστηκε Επιχείρηση Αμυντική Ασπίδα) το 2002, η οποία κατέστρεψε μεγάλο μέρος της Δυτικής Όχθης.

Την ίδια ώρα, όπως μεταδίδει ο Guardian, ένας ανώνυμος ισραηλινός υπουργός δήλωσε στο Ynet ότι υπάρχει κίνδυνος οι επιθέσεις της Χαμάς να αποσκοπούν στην απόσπαση της προσοχής ενόψει μιας επίθεσης από το βορρά. Εν τω μεταξύ, η λιβανέζικη μαχητική οργάνωση Χεζμπολάχ δήλωσε ότι «βρίσκεται σε άμεση επαφή με την ηγεσία της Παλαιστινιακής Αντίστασης και διεξάγει συνεχή αξιολόγηση των γεγονότων και της προόδου των επιχειρήσεων μαζί της».

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε σε σύντομη ανακοίνωση ότι πολλές «δεκάδες από τα μαχητικά αεροσκάφη (του) πλήττουν αυτή στιγμή αριθμό στόχων» της Χαμάς. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς μέχρι στιγμής από τις ισραηλινές επιθέσεις έχει σκοτωθεί ένα άτομο.

Μάλιστα δημοσιεύουν και βίντεο από τις επιχειρήσεις:

הרמטכ"ל הכריז על גיוס נרחב של כוחות מילואים.

כוחות צה"ל רבים, לרבות יחידות מיוחדות הוקפצו למרחב עוטף עזה ונלחמים במספר מוקדים שונים במרחב האוגדה על מנת להגן על תושבי הדרום>> — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 7, 2023

Η επιχείρηση του Ισραηλινού στρατού στη Γάζα φέρει την κωδική ονομασία “Swords of Iron” («Σιδερένια Σπαθιά»).

⚔️Swords of Iron⚔️ The IDF is initiating a large-scale operation to defend Israeli civilians against the combined attack launched against Israel by Hamas this morning. pic.twitter.com/O2fuWjFvNb — Israel Defense Forces (@IDF) October 7, 2023

Όλα ξεκίνησαν τα ξημερώματα του Σαββάτου, όταν η ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς εξαπέλυσε τη μεγαλύτερη επίθεση κατά του Ισραήλ εδώ και χρόνια, σε μια αιφνιδιαστική κίνηση με ενόπλους να διασχίζουν τα σύνορα και ομοβροντία ρουκετών να εκτοξεύεται σε διάφορα σημεία (ακόμα και στο Τελ Αβίβ) από τη Λωρίδα της Γάζας.

Israeli Minister of Defense, Yoav Gallant has Approved an order to begin the Call-Up of Reservists to Reinforce and Support the Israeli Defense Force. Multiple rocket impacts in southern Israel. This was coordinated by multiple factions in Gaza pic.twitter.com/TZB2DFP92h — MOOD OBIDIENT 🌎 (@anonymousmoood) October 7, 2023

Καθώς οι σειρήνες συναγερμού ήχησαν σε όλο το νότιο και κεντρικό Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένης της Ιερουσαλήμ, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι είναι σε κατάσταση πολέμου, με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να συγκλαλεσε έκτακτη συνεδρίαση αξιωματούχων ασφαλείας, ενώ ο υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ ενέκρινε την επιστράτευση εφέδρων.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam, İsrail'e karşı başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonunda, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e çok sayıda roket fırlattı. — Yeni Şafak (@yenisafak) October 7, 2023

«Είμαστε σε κατάσταση πολέμου, αυτή τη στιγμή στα νότια υπάρχουν 21 ενεργές επιχειρήσεις σε ακτίνα 80 χιλιομέτρων από τα σύνορα στη Γάζα» ανέφερε αστυνομικός διοικητής, ενώ σύμφωνα με αναφορές, ένοπλοι μαχητές εισβάλουν σε σπίτια και κρατούν ομήρους.

Παλαιστίνιοι καίνε ισραηλινό τανκ στα σύνορα

Είμαστε σε πόλεμο λέει ο Νετανιάχου

Στην πρώτη του τοποθέτηση για τις εξελίξεις στο νότιο Ισραήλ, ο πρωθυπουργός της χώρας Μπενιαμίν Νετανιάχου έκανε λόγο για «κατάσταση πολέμου» και τόνισε πως «ο εχθρός θα πληρώσει ένα τίμημα που δεν έχει ξαναδεί».

«Η Χαμάς εξαπέλυσε αιφνιδιαστική επίθεση στα εδάφη μας, βρισκόμαστε σε πόλεμο. Όχι σε μια επιχείρηση ή σε μια κλιμάκωση. Βρισκόμαστε σε πόλεμο και θα νικήσουμε. Ο εχθρός θα πληρώσει ένα τίμημα που δεν έχει γνωρίσει ποτέ ξανά στο παρελθόν» ήταν η τοποθέτηση του Νετανιάχου σε ανάρτηση στο Twitter, ενώ ζήτησε από τους πολίτες να ακολουθούν τους κανόνες ασφαλείας. Αργότερα σήμερα, θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη του Νετανιάχου με αξιωματούχους της κυβέρνησης για την αξιολόγηση της κατάστασης.

אנחנו במלחמה. pic.twitter.com/XNM3l7fEQH — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) October 7, 2023

Νωρίτερα, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ είπε πως «η Χαμάς έκανε ένα σοβαρό λάθος σήμερα το πρωί, εξαπολύοντας πόλεμο κατά του κράτους του Ισραήλ, οι στρατιώτες «πολεμούν τον εχθρό σε όλα τα σημεία».

Παλαιστίνιοι μαχητές καταλαμβάνουν πόλεις στο έδαφος του Ισραήλ, κρατούν και ομήρους

Ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Δυνάμεων (IDF) ανακοίνωσε ότι μέχρι στιγμής περίπου 2.500 ρουκέτες έχουν εκτοξευθεί από τη Λωρίδα της Γάζας προς το Ισραήλ και ότι οι τρομοκράτες διείσδυσαν στο Ισραήλ μέσω «ξηράς, θαλάσσης και αέρος» με αλεξίπτωτα πλαγιάς.

Watch: A paraglider attempts to enter Israeli settlements around the Gaza Strip. pic.twitter.com/pLGTAhzWPv — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) October 7, 2023

Τις τελευταίες ώρες γίνεται σαφές, πως πριν από την Ισραηλινή αντεπίθεση Παλαιστίνιοι είχαν ήδη εισβάλλει σε μικρές πόλεις καταλαμβάνοντας ολόκληρες κοινότητες ενώ έπαιρναν και ομήρους.

Ισραηλινοί τηλεφωνούν σε τοπικές ειδησεογραφικές εκπομπές με ανησυχίες ότι συγγενείς τους έχουν πέσει θύματα ομηρίας. Ώρες αφότου η Χαμάς άρχισε τη σημερινή της επίθεση, εξακολουθεί να υπάρχει σύγχυση μεταξύ των Ισραηλινών σχετικά με το τι συμβαίνει σε ορισμένες κοινότητες στο νότο και σχετικά με το πού βρίσκονται ορισμένοι πολίτες που φαίνεται να αγνοούνται.

Το κανάλι 13 του Ισραήλ αναφέρει ότι 7 κοινότητες βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Χαμάς. Αυτές περιλαμβάνουν τις πόλεις Sderot, Nahal Oz, Kfar Haza, Magen, Sufa Beheri και τη γενική διοίκηση της Γάζας.

Αρκετά βίντεο έρχονται στην επιφάνεια που φαίνεται να δείχνουν μια ηλικιωμένη ισραηλινή γυναίκα μέσα στη Γάζα. Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι δεκάδες Ισραηλινοί είναι όμηροι. Η γυναίκα που τραβάει το βίντεο λέει “καλώς ήρθατε αδελφή”- η γυναίκα στο καρότσι του γκολφ φαίνεται σοκαρισμένη/δεν φαίνεται να καταλαβαίνει τι συμβαίνει.

Several videos surfacing that appear to show an elderly Israeli woman inside Gaza. Israeli media reporting dozens of Israelis hostage. Woman filming says "welcome sister"; woman on golf cart seems in shock/does not appear to understand what is happening pic.twitter.com/Whz4qdAck9 — Bethan McKernan (@mck_beth) October 7, 2023

Την ίδια ώρα, πληθώρα βίντεο δημοσιεύονται στο Τwitter απεικονίζοντας Παλαιστίνιους μαχητές να αποθεώνονται από το πλήθος σε συνοριακές πόλεις του Ισραήλ που έχουν καταληφθεί, ή «απελευθερωθεί» όπως αναφέρεται.

Israel's occupied lands are now being liberated from the clutches of Zionist Regime pic.twitter.com/BzNCgXYFXx — Zillay Subhani (@Planet_Zootron) October 7, 2023

Παλαιστίνιοι κατεδάφισαν «έξυπνο» φράχτη στα σύνορα Γάζας – Ισραήλ για την εισβολή

Φωτογραφία που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, παρουσιάζει μια μπουλντόζα Παλαιστινίων να κατεδαφίζει ένα συρμάτινο φράχτη smart τεχνολογίας στα σύνορα της Γάζας και από εκεί να ξεκινά μέρος της εισβολής.

Palestinian bulldozers are demolishing the smart-technology barrier at the Gaza border. pic.twitter.com/nQABRbBKfQ — Younis Tirawi | يونس (@ytirawi) October 7, 2023

Ισραηλινός στρατός: Χερσαίες μάχες στο Ισραήλ σε πολλά «σημεία γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας»

Τα ισραηλινά στρατεύματα διεξάγουν χερσαίες μάχες «σε πολλά σημεία γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας» κατά των μαχητών που διείσδυσαν «χρησιμοποιώντας αλεξίπτωτα» διά θαλάσσης και ξηράς, ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του ισραηλινού στρατού.

«Αυτή τη στιγμή, πολεμούμε», δήλωσε ο αντισυνταγματάρχης Ρίχαρ Εχτ σε διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου. «Μαχόμαστε σε συγκεκριμένα σημεία γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας… Οι δυνάμεις μας μάχονται αυτή τη στιγμή στο έδαφος», δήλωσε ενώ ανέφερε, χωρίς να δώσει άλλες λεπτομέρειες, ότι «υπάρχουν απώλειες, φυσικά».

Βίντεο: Ένοπλοι πυροβολούν πολίτη που οδηγεί το αυτοκίνητό του στο Ισραήλ

Σύμφωνα με πηγές από την αστυνομία του Ισραήλ, οι μάχες μαίνονται αυτή την ώρα σε 14 σημεία, ενώ στα εδάφη του Ισραήλ έχουν εισβάλει περίπου 60 «τρομοκράτες της Χαμάς».

Νωρίτερα, κάτοικοι πόλεων στο νότιο Ισραήλ έκαναν λόγο για ένοπλους μαχητές που κυκλοφορούσαν στους δρόμους των πόλεων και πυροβολούσαν προς πάσα κατεύθυνση, ακόμα και προς τους περαστικούς ή στους τοίχους των σπιτιών.

After entering Israel from Gaza, Palestinian terror group continue firing at any civilian they see. This was clearly not an operation targeting the Israeli Army. It's more similar to the kind of terror attack that was executed in Mumbai in 2008, when 175 people were killed. pic.twitter.com/tVg6d6WdaG — Visegrád 24 (@visegrad24) October 7, 2023

Σε αυτό το πλαίσιο, ένα συγκλονιστικό βίντεο που κυκλοφόρησε, φέρεται να δείχνει έναν πολίτη να οδηγεί το αυτοκίνητό του και να δέχεται ξαφνικά πυρά από μαχητές της Χαμάς. Ακολούθως, το όχημα φαίνεται να εκτρέπεται της πορείας του, με τον οδηγό προφανώς βαριά τραυματισμένο και ανήμπορο να το ελέγξει και να καταλήγει πάνω σε άλλα, παρκαρισμένα αυτοκίνητα.

Η μεγαλύτερη επίθεση εδώ και χρόνια

Το σημερινό επεισόδιο ήταν το σοβαρότερο από τον 10ήμερο πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς το 2021, με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για συγκρούσεις μεταξύ ομάδων Παλαιστίνιων μαχητών και δυνάμεων ασφαλείας σε πόλεις στο νότιο Ισραήλ.

Οι ρουκέτες εκτοξεύθηκαν από διάφορες τοποθεσίες στη Λωρίδα της Γάζας, με την επίθεση να ξεκινά πριν από τις 6.30 π.μ. (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας). Δύο φορές μέσα στο πρωί, οι σειρήνες ήχησαν έως την Ιερουσαλήμ, όπου δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε δύο ρουκέτες να αναχαιτίζονται στον ουρανό. Πολλές εκρήξεις ακούστηκαν εκεί γύρω στις 9 πμ. (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για συγκρούσεις μεταξύ ομάδων Παλαιστίνιων μαχητών και δυνάμεων ασφαλείας σε πόλεις στο νότιο Ισραήλ. Στη Γάζα, οι κάτοικοι έσπευσαν να αγοράσουν προμήθειες, φοβούμενοι ότι η σύγκρουση θα κρατήσει για ημέρες.

Ο Μοχάμεντ Ντεΐφ, υψηλόβαθμος στρατιωτικός διοικητής της Χαμάς, ανακοίνωση την έναρξη της επιχείρηση στα μέσα ενημέρωσης της Χαμάς, καλώντας τους απανταχού Παλαιστινίους να πολεμήσουν. Στς μάχες συμμετέχουν και μαχητές από την Ισλαμική Τζιχάντ. «Είμαστε μέρος αυτής της μάχης, οι μαχητές είναι δίπλα στους αδελφούς τους στις Ταξιαρχίες Κάσαμ μέχρι να επιτευχθεί η νίκη», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ισλαμικού Τζιχάντ Αμπού Χάμζα σε ανάρτηση στο Telegram.

🇮🇱Es uno de los mayores fallos de seguridad del Estado de Israel desde la guerra del Yom Kipur hace medio siglo. Los terroristas recorren localidades del sur, disparando contra la población civil. Rodarán cabezas en el gobierno y en las Fuerzas de Defensa.#IsraelBajoAtaque pic.twitter.com/TJuyayCxhK — Juan Carlos Dos Santos G. חואן קרלוס (@JuancaDS) October 7, 2023

«Αυτή είναι η ημέρα της μεγαλύτερης μάχης για να τερματιστεί η τελευταία κατοχή επί γης», δήλωσε, προσθέτοντας ότι εκτοξεύτηκαν 5.000 ρουκέτες. Παράλληλα, ο επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, τόνισε πως «η ηρωική μας επιχείρηση έχει στόχο να προστατεύσει το Τέμενος Αλ-Άκσα, τα ιερά εδάφη και τους κρατούμενους».

#SONDAKİKA 🔴 Güney İsrail'deki bazı yerleşim yerleri Gazzeli grupların kontrolüne geçti. pic.twitter.com/gbczmK91jj — Conflict (@ConflictTR) October 7, 2023

«Αριθμός τρομοκρατών έχει διεισδύσει στο ισραηλινό έδαφος από τη Λωρίδα της Γάζας», ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι δόθηκε προειδοποίηση στους κατοίκους στην περιοχή γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας να παραμείνουν στα σπίτια τους. Στο μεταξύ, σύμφωνα με αναφορές, μαχητές μπήκαν σε αστυνομικό μέγαρο στην πόλη Σντερότ και ανταλλάσουν πυρά με τους αστυνομικούς.

On the border between Israel and the Gaza Strip, Palestinians shot down an Israeli army Merkava IV tank. #Palestina #Israel pic.twitter.com/8swdPyewMD — Ловац на Бизоне (@newdoor333) October 7, 2023

Πρέσβης Ισραήλ στην Ελλάδα: Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις κηρύσσουν κατάσταση συναγερμού για πόλεμο

Με ανάρτησή του στο Twitter ο Ισραηλινός πρέσβης στην Αθήνα, Νόαμ Κατζ, αναμεταδίδει την ανακοίνωση των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας του στην οποία σημειώνεται πως έχουν τεθεί σε κατάσταση ετοιμότητας για πόλεμο.

Γράφει χαρακτηριστικά ο Νόαμ Κατζ: «Την τελευταία ώρα, η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς είχε αρχίσει μαζικές βολές ρουκετών από τη Λωρίδα της Γάζας προς το ισραηλινό έδαφος και τρομοκράτες διείσδυσαν στο ισραηλινό έδαφος σε διάφορες τοποθεσίες. Οι άμαχοι στις νότιες και κεντρικές περιοχές υποχρεούνται να παραμείνουν δίπλα σε καταφύγια και στην περιοχή γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας, μέσα σε καταφύγια. Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου διεξάγει επί του παρόντος αξιολόγηση της κατάστασης και εγκρίνει τα σχέδια για τη συνέχιση της δραστηριότητας των IDF. Η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς είναι η κυρίαρχη στη Λωρίδα της Γάζας και είναι υπεύθυνη για την επίθεση αυτή. Θα αντιμετωπίσει τις συνέπειες και την ευθύνη για τα γεγονότα αυτά».

H Πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα, με ανάρτησή της στο Twitter, ανέφερε για τις σημερινές εξελίξεις: «Το Ισραήλ δέχεται επίθεση. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει σοβαρές τρομοκρατικές επιθέσεις από τη Γάζα. Η Χαμάς εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον ανυποψίαστων αμάχων και τρομοκράτες διείσδυσαν σε ισραηλινό έδαφος. Αυτές οι άνανδρες πράξεις απλώς ενισχύουν την αποφασιστικότητά μας να προστατεύσουμε τους πολίτες μας».

💥🚨Το Ισραήλ δέχεται επίθεση.

Αυτό το Σαμπάτ και την ιερή γιορτή του Σιμχάτ Τορά, το #Ισραήλ αντιμετωπίζει σοβαρές τρομοκρατικές επιθέσεις από τη #Γάζα.

Η #Χαμάς εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον ανυποψίαστων αμάχων και #τρομοκράτες διείσδυσαν σε ισραηλινό έδαφος.

Αυτές οι άνανδρες… pic.twitter.com/tO8JveX4gW — Israel in Greece 🇮🇱🇬🇷 (@IsraelinGreece) October 7, 2023

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ένοπλοι άνοιξαν πυρ κατά περαστικών στην πόλη Σντερότ στο νότιο Ισραήλ, ενώ βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνουν συγκρούσεις σε δρόμους πόλεων καθώς και ενόπλους πάνω σε τζιπ να κινούνται στην ύπαιθρο.

Ashkelon in southern Israel just now, after direct hit by a Hamas rocket from Gaza!#Israel #BMCM Hamas Palestine #BANvsAFG Gaza #PowerOfMeditationpic.twitter.com/owNNt1Ubab — Mukund kumar Jha 🇮🇳 (@iammukundkumar) October 7, 2023

Παλαιστινιακά μέσα ανέφεραν επίσης ότι αριθμός Ισραηλινών συνελήφθησαν μέσα από τα σπίτια τους, ως αιχμάλωτοι από μαχητές ενώ τα μέσα ενημέρωσης της Χαμάς κυκλοφόρησαν βίντεο που φαίνεται να δείχνει ένα κατεστραμμένο ισραηλινό τεθωρακισμένο.

Palestinian terrorists invaded a festival where hundreds of Israelis were camping out for the Shemini Atzeret holiday. The panic caused by this is evident on the fades of the civilians being targeted by heavily armed militants. Pray for Israel. pic.twitter.com/l6zviWr2hy — Jay Engelmayer (@jengelmayer) October 7, 2023

Στη Γάζα, οι κάτοικοι μπορούσαν να ακούσουν τον βρυχηθμό από τις εκτοξεύσεις ρουκετών ενώ ανέφεραν ένοπλες συγκρούσεις κατά μήκος του φράκτη με το Ισραήλ, κοντά στη νότια πόλη Χαν Γιουνίς και είδαν κινήσεις ενόπλων μαχητών.

These are Hamas militants entering an Israeli neighbourhood. Unprecedented images from Israel right now. The attack is ongoing. pic.twitter.com/yoh0pFLL5Y — נריה קראוס Neria Kraus (@NeriaKraus) October 7, 2023

Εκατοντάδες κάτοικοι από το βορειοανατολικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας εγκατέλειψαν τα σπίτια τους σήμερα το πρωί ύστερα από την επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου. Άνδρες, γυναίκες και παιδιά, κουβαλώντας κουβέρτες και τρόφιμα εγκατέλειπαν τα σπίτια τους προκειμένου να μετακινηθούν στο εσωτερικό της Λωρίδας της Γάζας.

Την ίδια στιγμή, οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα εξέφρασαν δυσπιστία για τη διείσδυση στο Ισραήλ. «Είναι σαν όνειρο. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω, μαχητές μέσα στην κατεχόμενη γη μας;», δήλωσε καταστηματάρχης στη Γάζα. Δεν ήταν σαφές πώς οι επιτιθέμενοι από τη Λωρίδα της Γάζας κατάφεραν να διασχίσουν τα αυστηρά φυλασσόμενα σύνορα.

ΥΠΕΞ: Άμεση καταδική της σημερινής επίθεσης κατά του Ισραήλ – Η Ελλάδα στο πλευρό του Ισραήλ

Άμεση ήταν η καταδίκη, από το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, της σημερινής επίθεσης κατά του Ισραήλ. «Η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα τη σημερινή εκτόξευση ομορβροντίας ρουκετών από τη Γάζα κατά του Ισραήλ. Η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό του Ισραήλ και ανησυχεί βαθύτατα από αυτή την απαράδεκτη κλιμάκωση της βίας» τονίζεται σε ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

Τη σημερινή εκτόξευση ομοβροντίας ρουκετών κατά του Ισραήλ, καταδίκασε και η πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ με ανάρτησή της στο Twitter, διαμηνύοντας ταυτόχρονα: «Στεκόμαστε στο πλευρό του Ισραήλ».

Τα Ηνωμένα Έθνη κάνουν έκκληση για τον άμεσο τερματισμό της βίας στη Γάζα

Ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ έκανε έκκληση για τον άμεσο τερματισμό της βίας στη Γάζα μετά την επίθεση που εξαπέλυσε η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς εναντίον του Ισραήλ. Ο Τουρκ δήλωσε σοκαρισμένος από τις πληροφορίες ότι εκατοντάδες ρουκέτες ερίφθησαν σήμερα προς το Ισραήλ και ότι αιχμαλωτίστηκαν ισραηλινοί πολίτες.

“Αυτή η επίθεση έχει φρικτό αντίκτυπο στους ισραηλινούς αμάχους. Οι άμαχοι δεν θα πρέπει ποτέ να είναι στόχος επιθέσεων”. Ο Τουρκ κάλεσε το Ισραήλ να λάβει προληπτικά μέτρα για να αποφευχθούν θύματα μεταξύ των αμάχων. “Καλώ για τον άμεσο τερματισμό της βίας και απευθύνομαι προς όλες τις πλευρές και τις σημαντικές χώρες στην περιοχή να αποκλιμακώσουν για να αποφευχθεί περαιτέρω αιματοχυσία”, είπε.

Από την πλευρά του, ο απεσταλμένος του ΟΗΕ για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή Τορ Γουένσλαντ καταδίκασε σήμερα τις επιθέσεις προειδοποιώντας με ανακοίνωσή του: “Αυτός είναι ένας επικίνδυνος γκρεμός και κάνω έκκληση σε όλους να απομακρυνθούν από το χείλος του”. Ο ίδιος κάλεσε για μέγιστη αυτοσυγκράτηση και ζήτησε από όλες τις πλευρές να προστατεύσουν τους αμάχους.

Πηγή: Πρώτο Θέμα