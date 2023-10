Πόλεμος στο Ισράηλ: Αυτοί είναι οι πιο γνωστοί ηγέτες της Χαμάς

Από τότε που η Χαμάς αιφνιδίασε το Ισραήλ με την πιο φονική και καταστροφική επίθεση που εξαπέλυσε ποτέ από τη Γάζα, μυστήριο καλύπτει το ποιος είναι ο εγκέφαλος της φονικής εισβολής. Πολλοί από τους υψηλόβαθμους άνδρες που ανήκουν στη Χαμάς που ελέγχει τη Γάζα διατηρούν χαμηλό δημόσιο προφίλ, ενώ άλλοι έχουν περάσει μεγάλο μέρος της ζωής τους γλιτώνοντας απόπειρες δολοφονίας από το Ισραήλ.

Israel Gaza war: Who are the most prominent leaders of Hamas? https://t.co/JiSYUqtsrU

— BBC News (World) (@BBCWorld) October 17, 2023

Αυτοί είναι οι πιο γνωστοί ηγέτες της Χαμάς

Ismail Haniyeh

Ο Ismail Haniyeh θεωρείται ευρέως ο γενικός ηγέτης της Χαμάς. Επιφανές μέλος του κινήματος στα τέλη της δεκαετίας του 1980, το Ισραήλ φυλάκισε το 1989 τον Haniyeh για τρία χρόνια. Στη συνέχεια εξορίστηκε το 1992 σε μια απαγορευμένη ζώνη μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, μαζί με πολλούς ηγέτες της Χαμάς. Μετά από ένα χρόνο εξορίας, επέστρεψε στη Γάζα. Το 1997 διορίστηκε επικεφαλής του γραφείου του πνευματικού ηγέτη της Χαμάς, ενισχύοντας τη θέση του.

Ismail Haniyeh menyeru umat di seluruh negara Arab dan negara Islam keluar ke beramai-ramai ibu negara masing-masing untuk mengecam pembunuhan kejam beramai-ramai Zionis. pic.twitter.com/zKxcS1Ajnu

— Nu’man 🇲🇾🇵🇸 (@numanmazlan) October 18, 2023

Ο Haniyeh διορίστηκε Παλαιστίνιος πρωθυπουργός το 2006 από τον πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς αφού η Χαμάς κέρδισε τις περισσότερες έδρες στις εθνικές εκλογές, αλλά απολύθηκε ένα χρόνο αργότερα αφού η ομάδα εκδίωξε το κόμμα Φατάχ του Αμπάς από τη Λωρίδα της Γάζας.

Κλείσιμο

Ο Haniyeh έκρινε την απόλυσή του «αντισυνταγματική», τονίζοντας ότι η κυβέρνησή του «δεν θα εγκαταλείψει τις ευθύνες της απέναντι στον παλαιστινιακό λαό» και συνέχισε να κυβερνά στη Γάζα. Εξελέγη επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς το 2017. Το 2018, το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ χαρακτήρισε τον Haniyeh τρομοκράτη. Τα τελευταία χρόνια ζει στο Κατάρ.

Yahya Sinwar

Ο ηγέτης του κινήματος Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, Yahya Sinwar, γεννήθηκε το 1962. Είναι ο ιδρυτής της υπηρεσίας ασφαλείας της Χαμάς, γνωστής ως Majd, η οποία διαχειρίζεται θέματα εσωτερικής ασφάλειας, ερευνά ύποπτους ισραηλινούς πράκτορες και εντοπίζει αξιωματικούς των ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών και ασφαλείας.

Have you ever Googled “Who is Yahya Sinwar”? pic.twitter.com/wrhc4q0FsB

— Israel Defense Forces (@IDF) October 13, 2023

Ο Sinwar έχει συλληφθεί τρεις φορές. Μετά την τρίτη σύλληψή του το 1988 καταδικάστηκε σε τέσσερις φορές ισόβια κάθειρξη.

Ωστόσο, ήταν μεταξύ των 1.027 Παλαιστίνιων και Ισραηλινών Αράβων κρατουμένων που απελευθερώθηκαν από το Ισραήλ σε αντάλλαγμα για έναν Ισραηλινό στρατιώτη που κρατούνταν αιχμάλωτος για πάνω από πέντε χρόνια από τη Χαμάς.

Voilà Yahya Sinwar , chef terroriste du Hamas à Gaza , responsable de tous les morts . Le Mal personnifié . pic.twitter.com/K5b1LR9sGM

— Patricio Andolini 🇨🇵🇮🇹 🇮🇱 ⚡️Soutien FDO⚡️ (@Corleone040480) October 17, 2023

Ο Sinwar επέστρεψε στη θέση του ως εξέχον στέλεχος της Χαμάς και διορίστηκε επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της οργάνωσης στη Λωρίδα της Γάζας το 2017.

Το 2015, οι ΗΠΑ συμπεριέλαβαν τον Sinwar στη μαύρη λίστα των «διεθνών τρομοκρατών».

Mohammed Deif

Ο Mohammed Deif ηγείται των Ταξιαρχιών Izz al-Din al-Qassam, του στρατιωτικού βραχίονα του της Χαμάς. Είναι μια σκιώδης φιγούρα, γνωστή στους Παλαιστίνιους ως ο εγκέφαλος και στους Ισραηλινούς ως η γάτα με τις εννέα ζωές. Οι ισραηλινές αρχές τον φυλάκισαν το 1989, αλλά μετά ίδρυσε τις Ταξιαρχίες αλ-Κασάμ με στόχο τη σύλληψη ισραηλινών στρατιωτών.

Μετά την αποφυλάκισή του, βοήθησε στην κατασκευή σηράγγων που επέτρεψαν στους μαχητές της Χαμάς να εισέλθουν στο Ισραήλ από τη Γάζα. Ο Deif είναι ένας από τους πλέον καταζητούμενους άνδρες του Ισραήλ, κατηγορούμενος για το σχεδιασμό και την επίβλεψη βομβιστικών επιθέσεων σε λεωφορεία που σκότωσαν δεκάδες Ισραηλινούς το 1996, καθώς και για συμμετοχή στη σύλληψη και τη δολοφονία τριών Ισραηλινών στρατιωτών στα μέσα της δεκαετίας του 1990.

#MohammedDeif, born as Mohammed Diab Ibrahim Al Masri in #Gaza’s refugee camp, took over at the Gaza Commander of #Hamas’ Military wing in 2002. The many assassination attempts on Deif have left him in a wheelchair & made him lose an arm, a leg and an eye. pic.twitter.com/gTCGBTTClM

— The Quint (@TheQuint) October 13, 2023

Το Ισραήλ τον φυλάκισε το 2000, αλλά δραπέτευσε στην αρχή της δεύτερης παλαιστινιακής εξέγερσης. Έκτοτε, έχει αφήσει ελάχιστα ίχνη.

Who is Hamas Chief Mohammed Deif, Israel’s most wanted

For decades Mohammed Deif has lurked in the shadows, remaining a ghost that Israel could never manage to kill. He is the mastermind behind Hamas’s surprise three-pronged terror attack on Israel that began on Saturday.… pic.twitter.com/nV5zjEeKUe

— MilitaryPOV (@MilitaryPOV) October 12, 2023

Οι πιο σοβαρές απόπειρες δολοφονίας εναντίον του έγιναν το 2002: Ο Deif επέζησε αλλά έχασε το ένα του μάτι. Το Ισραήλ λέει ότι έχασε επίσης ένα πόδι και ένα χέρι και ότι δυσκολεύεται να μιλήσει.

Οι ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας απέτυχαν και πάλι να δολοφονήσουν τον Deif κατά τη διάρκεια μιας επίθεσης στη Λωρίδα της Γάζας το 2014, αλλά σκότωσαν τη σύζυγό του και δύο από τα παιδιά του.

Marwan Issa

Ο Marwan Issa, ή αλλιώς ο Shadow Man (Άνθρωπος Σκιά) και δεξί χέρι του Mohammed Deif, είναι ο αναπληρωτής αρχηγός των Ταξιαρχιών Izz al-Din al-Qassam.

Οι ισραηλινές δυνάμεις τον κράτησαν κατά τη διάρκεια της πρώτης ιντιφάντα για πέντε χρόνια λόγω της δραστηριότητάς του με τη Χαμάς.

Η Παλαιστινιακή Αρχή συνέλαβε τον Issa το 1997, αλλά αφέθηκε ελεύθερος μετά τη δεύτερη ιντιφάντα το 2000.

Βρισκόταν στον κατάλογο των πλέον καταζητούμενων προσώπων του Ισραήλ και τραυματίστηκε όταν το Ισραήλ επιχείρησε να τον δολοφονήσει το 2006.

+- Marwan Issa: Military commander of the Izz ad-Din al-Qassam Brigades (also listed by the U.S. as a SDGT) Resistance Movement…. pic.twitter.com/b2geUt4BU0

— Suat Kılıçtaş (@Suatklcts) October 11, 2023

Ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη κατέστρεψαν επίσης το σπίτι του δύο φορές κατά τη διάρκεια εισβολών στη Γάζα το 2014 και το 2021, σκοτώνοντας τον αδελφό του.

Δεν ήταν γνωστό πώς έμοιαζε ο Issa μέχρι το 2011, όταν εμφανίστηκε σε μια ομαδική φωτογραφία που τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια ανταλλαγής κρατουμένων.

Who is Marwan Issa?

Marwan Issa is also known as Abu Baraa is the deputy commander of the Izz ad-Din al-Qassam Brigades a Military wing of HAMAS. pic.twitter.com/NI1N396yNP

— Everything (@Evreething) October 11, 2023

Πιστεύεται ότι διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στον σχεδιασμό των εισβολών στο Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένης και της τελευταίας.

Khaled Meshaal

Ο Khaled Meshaal, ο οποίος γεννήθηκε στη Δυτική Όχθη το 1956, θεωρείται ένας από τους ιδρυτές της Χαμάς.

Υπό τις οδηγίες του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, η Mossad επιχείρησε να δολοφονήσει τον Meshaal το 1997, ενώ ζούσε στην Ιορδανία.

Πράκτορες της Μοσάντ εισήλθαν στην Ιορδανία με πλαστά καναδικά διαβατήρια και στον Meshaal χορηγήθηκε μια τοξική ουσία ενώ περπατούσε σε έναν δρόμο.

Khaled Meshaal meminta semua umat Islam di seluruh dunia untuk membawa Jihad dengan jiwa mereka; berperang dan syahid untuk Al-Aqsa. pic.twitter.com/oR63Lzr5ma

— Nu’man 🇲🇾🇵🇸 (@numanmazlan) October 12, 2023

Οι ιορδανικές αρχές ανακάλυψαν την απόπειρα δολοφονίας και συνέλαβαν δύο μέλη της Μοσάντ. Ο αείμνηστος βασιλιάς Χουσεΐν της Ιορδανίας ζήτησε από τον πρωθυπουργό του Ισραήλ το αντίδοτο για την ουσία η οποία χορηγήθηκε στον Meshaal. Αντιμετωπίζοντας πιέσεις από τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον, ο Νετανιάχου παρείχε το αντίδοτο, αν και αρχικά είχε απορρίψει το αίτημα.

🇵🇸🇮🇷🇱🇧 In an interview yesterday, Hamas political member Khaled Meshaal attacked Hezbullah and #Iran for not doing enough to help #Gaza.

He said #Hezbullah isn’t doing enough and nothing can be achieved with little steps and shy actions.#GazaCity #IsrealPalestineconflict pic.twitter.com/eQKWHriCz7

— NATO🇺🇸 VS KREMLIN🇷🇺 (@eduinfotech101) October 17, 2023

Ο Meshaal, ο οποίος ζει στο Κατάρ, επισκέφθηκε τη Λωρίδα της Γάζας για πρώτη φορά το 2012. Έγινε δεκτός από Παλαιστίνιους αξιωματούχους και πλήθος Παλαιστινίων βγήκε να τον υποδεχτεί.

Η Χαμάς εξέλεξε τον Ismail Haniyeh για να διαδεχθεί τον Meshaal ως επικεφαλής του πολιτικού της γραφείου το 2017 και ο Meshaal έγινε επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της ομάδας στο εξωτερικό.

Mahmoud Zahar

Ο Mahmoud Zahar γεννήθηκε στη Γάζα το 1945 από Παλαιστίνιο πατέρα και Αιγύπτια μητέρα. Θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους ηγέτες της Χαμάς και μέλος της πολιτικής ηγεσίας του κινήματος.

#Hamas leader Mahmoud Zahar praising slain #IRGC Quds Force commander Ghassem Soleimani after the latter’s death in 2020. Zahar explains how they received 22M$ in cash from Soleimani. Nowadays the mullahs pay 350M$ annually to sow discord among Palestinian ranks. pic.twitter.com/f11gwumvzo

— Aladdin Touran (@AladdinTouran) October 14, 2023

Πήγε σχολείο στη Γάζα και πανεπιστήμιο στο Κάιρο και στη συνέχεια εργάστηκε ως γιατρός στη Γάζα και στο Χαν Γιουνίς μέχρι που οι ισραηλινές αρχές τον απέλυσαν λόγω της πολιτικής του θέσης.

Ο Mahmoud Zahar κρατήθηκε σε ισραηλινές φυλακές το 1988, μήνες μετά την ίδρυση της Χαμάς. Ήταν μεταξύ εκείνων που απελάθηκαν από το Ισραήλ το 1992, όπου πέρασε ένα χρόνο.

Har tidigare intervjuat Hamas ledaren Mahmoud Zahar i Gaza – lika militant då som nu https://t.co/bcUWpDIvYG

— Magnus Ranstorp (@MagnusRanstorp) October 14, 2023

Με τη Χαμάς να κερδίζει τις παλαιστινιακές γενικές εκλογές το 2006, ο Zahar εντάχθηκε στο υπουργείο Εξωτερικών στη νεοσύστατη κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ismail Haniyeh πριν από την τελική αποπομπή του.

Το Ισραήλ επιχείρησε να δολοφονήσει τον Zahar το 2003, όταν ένα αεροπλάνο έριξε βόμβα στο σπίτι του στην πόλη της Γάζας. Η επίθεση άφησε τον ίδιο με ελαφρά τραύματα, αλλά σκότωσε τον μεγαλύτερο γιο του, τον Khaled.

Ο δεύτερος γιος του, ο Hosam, ο οποίος ήταν μέλος των Ταξιαρχιών Αλ Κασάμ, σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Γάζα το 2008.

Πηγή:protothema