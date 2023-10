Πόλεμος στο Ισραήλ: Ανατροπή με τη Shani Louk; «Είναι ζωντανή», λέει η μητέρα της – «Βγάλτε τη από τη Γάζα»

Η μητέρα της Shani Louk, μιας 22χρονης Γερμανίδας υπηκόου που πιστεύεται ότι απήχθη από μαχητές της Χαμάς κατά τη διάρκεια της αιφνιδιαστικής επίθεσης της μαχητικής οργάνωσης στο Ισραήλ το Σάββατο, δήλωσε την Τρίτη ότι η κόρη της είναι ζωντανή.

Η tattoo artist, συμμετείχε στο μουσικό φεστιβάλ Tribe of Nova στις πεδιάδες της ερήμου Νεγκέβ κοντά στην Ουρίμ, κοντά στη Λωρίδα της Γάζας, το Σάββατο, όταν μαχητές της Χαμάς εισέβαλαν στην εκδήλωση. Πιστεύεται ότι την έπιασαν οι μαχητές και την μετέφεραν στους δρόμους στο πίσω μέρος ενός φορτηγού.

Η μητέρα της, Ricarda, φοβήθηκε ότι ήταν νεκρή αφού είδε ένα βίντεο που έδειχνε τη Louk αναίσθητη σε ένα αυτοκίνητο μετά την απαγωγή της από μαχητές της Χαμάς. Σε έκκληση που μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είπε ότι στην οικογένεια στάλθηκε ένα βίντεο «στο οποίο έβλεπα καθαρά την κόρη μας αναίσθητη στο αυτοκίνητο με τους Παλαιστίνιους και αυτούς να κάνουν βόλτες στη Λωρίδα της Γάζας».

English version:

According to #ShaniLouk's mother, she is still alive. However, she is in critical condition and in a hospital in Gaza with severe head injuries.

Her mother is now calling on the federal government to “act quickly and not argue about responsibilities.” I hope… pic.twitter.com/FacNktFGD3

— romestylez (@romestylez) October 10, 2023