Πόλεμος στο Ισραήλ: 260 πτώματα βρήκαν τα σωστικά συνεργεία στο μουσικό φεστιβάλ

Με τον χειρότερο τρόπο επιβεβαιώθηκαν το βράδυ της Κυριακής οι πληροφορίες για μεγάλη τραγωδία σχετικά με το μουσικό φεστιβάλ στο νότιο Ισραήλ που αποτέλεσε τον πρώτο μεγάλο στόχο της Χαμάς κατά την επίθεσή της το πρωί του Σαββάτου καθώς σωστικά συνεργεία ανακοίνωσαν ότι στην περιοχή βρέθηκαν τουλάχιστον 260 πτώματα (σ.σ. οι πληροφορίες μιλούσαν νωρίτερα για 250 νεκρούς στο φεστιβάλ).

Την πληροφορία μετέφερε η υπηρεσία Zaka χωρίς να δίνει περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα ή την εθνικότητα των 260 νεκρών δεδομένου ότι στο φεστιβάλ δεν βρίσκονταν μόνο Ισραηλινοί πολίτες.

Κατά πληροφορίες μεταξύ των νεκρών βρίσκονται και πολλοί πολίτες άλλων χωρών όπως Γερμανοί, Αμερικανοί, Καναδοί και Νορβηγοί.

Το Nova Festival υποτίθεται ότι θα ήταν ένα πάρτι με χορό όλη τη νύχτα για να εορταστεί η εβραϊκή εορτή Sukkot.

Τρομοκράτες της Χαμάς πυροβολούσαν όποιον έβλεπαν μπροστά τους

Η Gili Yoskovich βρισκόταν ανάμεσα στους εκατοντάδες νέους που είχαν πάει σε ένα φεστιβάλ μουσικής στο νότιο Ισραήλ, κοντά στη Λωρίδα της Γάζας, όταν τρομοκράτες της Χαμάς άνοιξαν πυρ τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου και σκόρπισαν τον θάνατο. Η γυναίκα που είναι μητέρα δυο παιδιών περιέγραψε στο BBC την αγωνία και τον τρόμο που έζησε μέχρι να καταφέρει να διαφύγει. Για να γλιτώσει από βέβαιο θάνατο κατάφερε να κρυφτεί κάτω από ένα δέντρο σε ένα χωράφι την ώρα που ένοπλοι περιφέρονταν και πυροβολούσαν όποιον έβρισκαν μπροστά τους.

Είδα ανθρώπους να πεθαίνουν παντού γύρω μου

«Ήταν… παντού με αυτόματα όπλα. Στέκονταν δίπλα στα αυτοκίνητα και άρχιζαν να πυροβολούν, αλλά συνειδητοποίησα ότι ήταν πολύ εύκολο να σκοτωθείς… Οι τρομοκράτες έρχονταν από τέσσερα ή πέντε μέρη… οπότε δεν ξέραμε αν έπρεπε να πάμε εδώ, οπότε μπήκα ξανά στο αυτοκίνητό μου και οδήγησα λίγο ακόμα. Κάποιοι με πυροβολούσαν. Άφησα το αυτοκίνητο και άρχισα να τρέχω, είδα ένα μέρος με πολλά δέντρα και πήγα εκεί. Έτσι βρέθηκα στη μέση του χωραφιού και ξάπλωσα. Ήταν η δεύτερη κρυψώνα που βρήκα και ήταν όλοι γύρω μου. Πήγαιναν από δέντρο σε δέντρο και πυροβολούσαν. Παντού. Από δύο πλευρές. Είδα ανθρώπους να πεθαίνουν παντού γύρω μου», είπε αρχικά για να συνεχίσει τη συγκλονιστική της αφήγηση.

