Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρώσοι στρατιώτες βίασαν ανήλικα παιδιά στην Μπούτσα, καταγγέλλουν Ουκρανοί αξιωματούχοι

Κόλαση επί γης στην Ουκρανία. Δεν έχει τέλος ο εφιάλτης στην εμπόλεμη χώρα αφού μετά τις εικόνες των νεκρών αμάχων ολοένα και περισσότερες καταγγελίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας που αφορούν σε βιασμούς γυναικών κάθε ηλικίας, από μικρά κορίτσια μέχρι ηλικιωμένες.

Χθες η επίτροπος ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ουκρανίας Λουντμίλα Ντενίσοβα κατήγγειλε ότι Ρώσοι στρατιώτες βίασαν ανήλικα παιδιά στην Μπούτσα.

Δεκατετράχρονη από το προάστιο του Κιέβου έμεινε έγκυος αφού βιάστηκε από πέντε κατακτητές, ανέφερε η επίτροπος μέσω Facebook και πρόσθεσε ακόμη ότι 11χρονο αγόρι από την Μπούτσα επίσης βιάστηκε από στρατιωτικούς που ανάγκασαν τη μητέρα του να βλέπει δένοντάς τη σε καρέκλα!

Η κυρία Ντενισόβα κάλεσε τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών να διενεργήσει έρευνα για τα γεγονότα αυτά, που χαρακτήρισε εγκλήματα πολέμου.

16χρονη έμεινε έγκυος – Βίασαν 78χρονη

Για βιασμούς από Ρώσους στρατιωτικούς έκανε λόγο επίσης ο Ολεξάντρ Βίλκουλ, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιφέρειας Κριβί Ρι. Στα θύματα συγκαταλέγονται 16χρονη, που έμεινε έγκυος, και 78χρονη, σύμφωνα με τον αξιωματικό.

Οι πληροφορίες αυτές είναι αδύνατο να επαληθευτούν με ανεξάρτητο τρόπο.

Βιασμοί και στο Ιρπίν

Λίγες ημέρες νωρίτερα η Daily Mail έγραφε πως μια γιαγιά που ζει στo Ιρπίν, είπε ότι είδε αρκετούς στρατιώτες να βιάζουν μια μητέρα και τη 15χρονη κόρη της.

Χαρακτηρίζοντας τους Ρώσους στρατιώτες «ζώα», η Άννα Σέβτσενκο, 63 ετών, κατηγόρησε το Κρεμλίνο για εγκλήματα πολέμου και είπε στη Daily Mail: «Δεν πιστεύετε τι ζήσαμε εκεί. Πυροβόλησαν ανθρώπους που προσπαθούσαν να διαφύγουν και τους άφησαν στο δρόμο. Μεθυσμένοι Ρώσοι κλωτσούσαν τις πόρτες των κελαριών και έβγαζαν γυναίκες έξω και τις βίαζαν στη μέση του δρόμου. Ένα κορίτσι ηλικίας μόλις 15 ετών βιάστηκε με τη μητέρα της από αρκετούς στρατιώτες».

Βίασαν δύο ανήλικες αδερφές στην πόλη Ιβάνκιφ – Οι γυναίκες ξυρίζουν το κεφάλι τους για να μην είναι ελκυστικές

«Για να γλιτώσουν τον βιασμό από τους Ρώσους, πολλές Ουκρανές κόβουν τα μαλλιά τους, όπως οι νεοσύλλεκτοι, για να μην είναι ελκυστικές», είπε με δάκρυα στα μάτια η δήμαρχος της πόλης Ιβάνκιφ, βορειοδυτικά του Κιέβου, αποκαλύπτοντας στους δημοσιογράφους τα όσα βίωσαν οι γυναίκες ακόμη και οι έφηβες, από τους Ρώσους.

Για να μην μπαίνουν στο «μάτι» των εισβολέων, απέκτησαν ανδρική κόμη. Η Μαρίνα Μπεσάστνα, αφηγήθηκε σε ξένο τηλεοπτικό δίκτυο τις δραματικές στιγμές που έζησαν οι γυναίκες στην πόλη της λέγοντας πως «Δύο αδερφές, 15 και 16 ετών έπεσαν θύματα βιασμού από Ρώσους στρατιώτες. Σ ‘ ένα χωριό, βιάστηκαν δύο έφηβες… μιλάμε για κορίτσια 15 και 16 ετών, για παιδιά».

Αναφερόμενη στην τακτική που ακολουθούν οι Ρώσοι για να κακοποιήσουν της γυναίκες σεξουαλικά, η Μαρίνα Μπεσάστνα λέει χαρακτηριστικά: «Μπαίνουν στα υπόγεια όπου κρύβονται, τις τραβάνε από τα μαλλιά για να τις βγάλουν έξω και εν συνεχεία τις βιάζουν».

Φρίκη από τις αποκαλύψεις

Το ζήτημα έχει απασχολήσει ουκρανικά μέσα ενημέρωσης που αναφέρονται εκτενώς στο πρόβλημα, όπως και τη βραβευμένη Ρωσίδα δημοσιογράφο Νίκα Μελκοζέροβα, του αγγλόφωνου μέσου ενημέρωσης The New Voice of Ukraine, που αναδείκνυει το ανατριχιαστικό της υπόθεσης.

Σε νέο tweet της η δημοσιογράφος, που έχει αρθρογραφήσει σε γνωστά μέσα ενημέρωσης της Δύσης, γράφει τα εξής: «Πολωνός δημοσιογράφος με ρώτησε αν εξακολουθώ να θεωρώ τους Ρώσους ”άνθρωπους”. Η απάντηση ήταν αρνητική. Δεν γίνεται να λέγεσαι άνθρωπος όταν δικαιολογείς τον βιασμό 16χρονων, υποστηρίζεις έναν δικτάτορα που διαγράφει γειτονικό έθνος, ενώς λες στους συζύγους να σκοτώσουν και να λεηλατούν. Ίσως ακούγεται σκληρό, αλλά συγχωρέστε με».

Τον τελευταίο μήνα, μια άνευ προηγουμένου κοινωνική και ανθρωπιστική κρίση εκτυλίσσεται στην Ουκρανία που μετρά τις πληγές της. Οι απώλειες αμάχων, οι καταστροφές κτιρίων, οι βομβαρδισμοί, όλα μαρτυρούν έναν ανείπωτο εφιάλτη.

Στο παζλ αυτό του δράματος προστίθεται και το κομμάτι της σεξουαλικής κακοποίησης κοριτσιών. Σύμφωνα με το think tank Chatham House, στοιχεία σεξουαλικής βίας άρχισαν να καταγράφονται από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στα ουκρανικά εδάφη.

Την ίδια στιγμή, η Γενική εισαγγελέας της Ουκρανίας, Ιρίνα Βενεντίκτοβα, μίλησε για τις κατηγορίες που υπάρχουν σε βάρος Ρώσου στρατιώτη για βιασμό μιας γυναίκας στο Κίεβο. Παράλληλα, σε πόλεις της νότιας και ανατολικής Ουκρανίας έχουν αναφερθεί ομαδικοί βιασμοί, ακόμη και σεξουαλική βία μπροστά σε παιδιά.

Πηγή:protothema