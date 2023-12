Πολ Νιούμαν και Τζοάν Γούντγουορντ: Πωλείται η πολυτελής έπαυλη του ζευγαριού

To σπίτι, στο οποίο έζησε το λαμπερό ζευγάρι του Χόλιγουντ, Πολ Νιούμαν και Τζοάν Γούντγουορντ στις αρχές της δεκαετίας του ’60 βγαίνει στη αγορά έναντι 7,99 εκατομμυρίων δολαρίων, όπως αναφέρει το «The Hollywood Reporter».

Μάλιστα λίγα χρόνια μετά τον γάμο τους το 1958, φωτογραφήθηκαν στο σαλόνι του σπιτιού τους από την εφημερίδα «New York Daily News».

Το κτήμα το οποίο βρίσκεται στο καταπράσινο λόφο του Μπέβερλι Χιλς, κοντά στο Mulholland Drive αγόρασε την άνοιξη του 2021 έναντι $7,35 εκατ., η κόρη του Αμερικανού συγγραφέα Μάικλ Κράιτον (Michael Crichton), Τέιλορ Αν (Taylor Anne Crichton).

Paul Newman and Joanne Woodward's picturesque Beverly Hills retreat hits the market. Take a tour of this four-bedroom, five-bathroom home boasting tons of Hollywood history. https://t.co/QFGzfAsOEq

