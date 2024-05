Ποιος είναι ο Μοχάμεντ Αμρά – Σκληρός ποινικός που απέδρασε στη φονική ενέδρα στη Νορμανδία

Ποινικός με παρελθόν ληστειών και άλλων αδικημάτων είναι ο κατάδικος με το παρατσούκλι «Μύγα» που κατάφερε να αποδράσει την Τρίτη από τους αστυνομικούς που τον συνόδευαν στη Γαλλία.

Κατά το περιστατικό σκοτώθηκαν δύο αστυνομικοί και τραυματίστηκαν άλλοι τρεις, ενώ αμέσως άρχισε ανθρωποκυνηγητό για το δράστη που είναι παλιός γνώριμος των γαλλικών αρχών.

Πρόκειται για τον 30χρονο Μοχάμεντ Αμρά («La Mouche» στα γαλλικά).

Το ποινικό μητρώο του, όπως αναφέρει το BFMTV, περιλαμβάνει τουλάχιστον 13 καταδίκες για μικροαδικήματα (οδήγηση χωρίς δίπλωμα, κλοπή, αντίσταση κατά της αρχής και προσβλητική συμπεριφορά) αλλά και για διακίνηση ναρκωτικών. Δεν είχε καταγραφεί ως ριζοσπαστικοποιημένος κρατούμενος.

Αστυνομική πηγή τον περιέγραφε στη Le Parisien ως επικεφαλής δικτύου διακίνησης ναρκωτικών, ενώ το BBC προσθέτει ότι είχε σχέσεις με ομάδες της Μαφίας στη Μασσαλία.

Το επίπεδο επιτήρησής του είχε πρόσφατα επαναξιολογηθεί σε «επίπεδο 3» (από τα 4), που απαιτεί την παρουσία πέντε δεσμοφυλάκων και ενός αξιωματικού κατά τις μετακινήσεις του.

Λίγες πριν από την απόδραση, ο Αμρά είχε βρεθεί ενώπιον ανακριτή στη Ρουέν που διεξάγει έρευνα για υπόθεση απαγωγής και απόπειρας ανθρωποκτονίας. Η απόδραση έγινε όταν ο Αμρά επέστρεφε στις φυλακές του Εβρέ με τους συνεργούς του να χρειάζονται μόλις δύο λεπτά για να ολοκληρώσουν τη φονική ενέδρα.

Το BFMTV αναφέρει ότι ο Αμρά είχε δικαστεί την περασμένη Παρασκευή για διακεκριμένες ληστείες (κλοπές από σούπερ μάρκετ και επιχειρήσεις στα προάστια του Εβρέ μεταξύ Αυγούστου και Οκτωβρίου 2019). Του ασκήθηκε δίωξη για επτά αδικήματα, αθωώθηκε για τέσσερα από αυτά και, τελικά καταδικάστηκε σε φυλάκιση 18 μηνών, αν και η εισαγγελία είχε ζητήσει 24 μήνες.

Δύο ημέρες πριν από την αππόδραση είχε επιχειρήσει να πριονίσει τα κάγκελα στο κελί του και για αυτό μπήκε στην απομόνωση.

Η υπόθεση της ανθρωποκτονίας, για την οποία ερευνάται η σχέση του, είναι αυτή ενός άνδρα στο Ομπάν της νότιας Γαλλίας στις 17 Ιουνίου 2022. Το περιστατικό σχετίζεται από τις αρχές με τη διακίνηση ναρκωτικών,.

Ο δραπέτης υπόκειται σε καθεστώς ειδικής παρακολούθησης (détenu particulièrement surveillé), ανέφερε δελτίο Τύπου της εισαγγελίας. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να καταγράφονται επειδή ανήκουν στο οργανωμένο έγκλημα ή σε τρομοκρατική οργάνωση ή επειδή είναι πιθανό να αποδράσουν.

Το περιστατικό της απόδρασης

Η αιματηρή απόδραση με θύματα δύο σοφρωνιστικούς υπαλλήλους, 52 και 35 ετών, έγινε στην πόλη Εβρέ της Νορμανδίας όταν το βαν στο οποίο μετέφεραν τον κρατούμενο δέχτηκε ένοπλη επίθεση το πρωί της Τρίτης.

Από την επίθεση τραυματίστηκαν άλλα τρία άτομα με τους δύο εκ των τραυματιών να βρίσκονται σε εξαιρετική κρίσιμη κατάσταση, ενώ ο τρίτος πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο.

