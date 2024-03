Ποιος είναι ο Καναδός επενδυτής που θέλει να αγοράσει το TikTok

Ο Καναδός επιχειρηματίας και επενδυτής Κέβιν Ο’λεαρί έχει «στα σκαριά» μια κοινοπραξία για μια πιθανή εξαγορά του TikTok, με αρχική προσφορά 20 έως 30 δισ. δολάρια – νούμερο που συνιστά μείωση της αποτίμησης έως και 90% από τον τελευταίο γύρο χρηματοδότησης της εταιρείας.

Οποιαδήποτε συμφωνία για το Tik Tok – η αξία της οποίας εκτιμάται στα 220 δισ. δολάρια το 2023, σύμφωνα με τα στοιχεία της PitchBook – πιθανότατα θα αποκλείσει τους αλγόριθμους που βασίζονται στις προτιμήσεις των χρηστών και την έχουν βοηθήσει να είναι τόσο επιτυχημένη, δήλωσε ο πρόεδρος της O’Leary Ventures στην εκπομπή «Street Signs Asia» του CNBC.

«Είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ψυχαγωγίας και επιχειρήσεων στην Αμερική όπως είναι σήμερα, οπότε έχει μεγάλο ενδιαφέρον και μεγάλη αξία», δήλωσε την Παρασκευή στο CNBC. Ωστόσο, επειδή δεν είναι πιθανό η κινεζική κυβέρνηση να πουλήσει τους αλγόριθμους, «αυτό που παίρνετε είναι το πολύτιμο εγχώριο εμπορικό σήμα TikTok και 170 εκατομμύρια χρήστες, χωρίς δεδομένα», δήλωσε ο O’Leary. Ένας δυνητικός αγοραστής θα πρέπει να «επαναδιατυπώσει» αυτούς τους αλγορίθμους με αμερικανικό κώδικα και να ενεργήσει ως «διαχειριστής» για τη μετατροπή της πλατφόρμας από «TikTok China σε TikTok U.S.A.». Εξ ου και η μείωση της αποτίμησης.

Νωρίτερα τον Μάρτιο, η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ ψήφισε υπέρ ενός νομοσχεδίου που θα ανάγκαζε την ByteDance, ιδιοκτήτρια του TikTok, είτε να εκποιήσει το Tik Tok είτε να έρθει αντιμέτωπη με κυρώσεις. Ωστόσο, μπορεί να χρειαστούν μήνες πριν οποιαδήποτε νομοθεσία που σχετίζεται με το TikTok φτάσει στο βήμα της Γερουσίας. Παραμένει επίσης ασαφές το εάν η κινεζική κυβέρνηση θα επιτρέψει στην ByteDance να πουλήσει το TikTok σε έναν αγοραστή στις ΗΠΑ. Η εταιρεία έχει ασκήσει έντονες πιέσεις κατά του νομοσχεδίου.

Παρ’ όλα αυτά, ο O’Leary δήλωσε ότι υπάρχει τουλάχιστον 50% πιθανότητα απαγόρευσης και αναγκαστικής πώλησης του γίγαντα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στις αρχές του 2025, μετά τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ, και προετοιμάζεται για αυτό το ενδεχόμενο.

Οποιαδήποτε πιθανή συμφωνία θα χρειαζόταν την «ευλογία» του Λευκού Οίκου, δεδομένων των επιπτώσεων στην εθνική ασφάλεια. Ο O’Leary δήλωσε ότι έχει ήδη συζητήσει το θέμα με τον Ντόναλντ Τραμπ και σκοπεύει να συναντηθεί με τον Τζο Μπάιντεν, ο οποίος διεκδικεί δεύτερη θητεία ως Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο Kevin O’Leary δήλωσε επίσης ότι βρίσκεται σε συνομιλίες με άλλα μέρη που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο κοινοπρακτικό σχήμα εξαγοράς και ότι θα ζητήσει από τα κρατικά επενδυτικά κεφάλαια από τον Απρίλιο.

Ξεχωριστά, ο πρώην υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Steve Mnuchin έχει επίσης δείξει ενδιαφέρον για την αγορά της TikTok. «Πρόκειται για την πιο πολύπλοκη συμφωνία που έχει γίνει ποτέ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πρέπει να δημιουργήσω έναν νέο αλγόριθμο», δήλωσε ο O’Leary. «Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συμφωνία και μου αρέσει».

Ποιος είναι ο Καναδός businessman Kevin O’Leary που «φλερτάρει» το Tik Tok

Ο Terrence Thomas Kevin O’Leary γεννήθηκε στις 9 Ιουλίου 1954. Είναι Καναδός επιχειρηματίας, επενδυτής, δημοσιογράφος και τηλεοπτική προσωπικότητα. Από το 2004 έως το 2014, εμφανίστηκε σε διάφορες καναδικές τηλεοπτικές εκπομπές, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων επιχειρηματικών ειδήσεων SqueezePlay και The Lang and O’Leary Exchange, καθώς και στις καναδικές τηλεοπτικές εκπομπές ριάλιτι Dragons’ Den και Redemption Inc. Το 2008, εμφανίστηκε στην εκπομπή Project Earth του Discovery Channel. Από το 2009, εμφανίζεται στο Shark Tank, την αμερικανική εκδοχή του Dragons’ Den.

Ο O’Leary ήταν συνιδρυτής της SoftKey Software Products, μιας εταιρείας τεχνολογίας που πωλούσε λογισμικό προσανατολισμένο στην οικογενειακή εκπαίδευση και ψυχαγωγία. Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και τη δεκαετία του 1990, η SoftKey έγινε ένας σημαντικός ενοποιητής στην παγκόσμια αγορά εκπαιδευτικού λογισμικού, έχοντας εξαγοράσει ανταγωνιστικές εταιρείες μέσω εχθρικών προσφορών εξαγοράς, όπως η Compton’s New Media, η The Learning Company και η Broderbund. Αργότερα η SoftKey άλλαξε το όνομά της σε The Learning Company και εξαγοράστηκε από την Mattel το 1999, με την πώληση να κάνει τον O’Leary πολυεκατομμυριούχο. Η Mattel στη συνέχεια τον απέλυσε μετά την εξαγορά, η οποία είχε ως αποτέλεσμα σημαντικές ζημίες και πολλαπλές αγωγές μετόχων.

Κατά τα άλλα, ο O’Leary συμμετέχει σε αρκετά επενδυτικά σχήματα και ταμεία, ενώ ασχολείται και με τα κρυπτονομίσματα.

Πηγή: newmoney.gr