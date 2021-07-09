Yψηλές βαθμολογίες υποψηφίων από το φροντιστήριο “Βιογονία Επίκουρος”

ΒΑΛΕΡΑ ΜΑΡΙΑ , 5ο ΛΥΚΕΙΟ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18236
ΚΑΛΛΙΟΥ ΕΛΕΝΑ, 6ο ΛΥΚΕΙΟ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 18330
ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, 3ο ΛΥΚΕΙΟ, ΘΕΤΙΚΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, 17380
ΠΑΠΑΔΑΝΙΗΛ ΕΛΕΝΗ, 2ο ΛΥΚΕΙΟ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ 25 ΧΡΟΝΩΝ, 17006
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ, 3ο ΛΥΚΕΙΟ, ΘΕΤΙΚΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, 17330
ΤΣΙΑΜΗ ΕΥΗ ΑΝΝΑ, 4ο ΛΥΚΕΙΟ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 17980
ΚΑΖΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ, ΜΟΥΣΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ, ΘΕΤΙΚΗ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΑ, 18274
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΚΤΩΡΑΣ,ΜΟΥΣΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ, ΘΕΤΙΚΗ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΑ, 17148
ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΜΑΡΙΑ, 1ο ΓΕΛ Ν.ΙΩΝΙΑΣ, ΘΕΤΙΚΗ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΑ, 16889
ΣΤΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 3ο ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΥ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ, 17715
ΓΑΛΑΝΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ, 2ο ΕΠΑΛ Ν.ΙΩΝΙΑΣ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ, 16265
Η ΜΑΡΙΑ ΒΑΡΕΛΑ
Η ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΚΑΖΑΚΗ
Η ΕΥΗ-ΑΝΝΑ ΤΣΙΑΜΗ
Η ΕΛΕΝΑ ΚΑΛΛΙΟΥ
Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ
Η ΕΛΕΝΑ ΠΑΠΑΔΑΝΙΗΛ
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ
Ο ΒΙΚΤΩΡΑΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ