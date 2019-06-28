ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Γ. Καλτσογιάννης: Να προετοιμάσουμε τους νέους μας για τον κόσμο του αύριο

Τοπικά

«Οι κάτοικοι της Σκοπέλου αναγνώρισαν την προσφορά της Μαρίνας Χρυσοβελώνη στο νησί»

Τοπικά

Οι έντεκα καλύτερες βαθμολογίες από το Γενικό Λύκειο Βελεστίνου

Τοπικά

Αρχίζουν οι εκπτώσεις στις 8 Ιουλίου

Τοπικά

Άγνωστοι προκάλεσαν ζημιές στο Κλειστό της Σκιάθου

Τοπικά

Εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ –Προοδευτική Συμμαχία στην πλατεία Αγίας Βαρβάρας στην Ν. Ιωνία

Τοπικά

Οι αριστούχοι του ΕΠΑΛ Αλμυρού

Τοπικά

Ο Εσερίδης απαντά στον Χατζηκυριάκο για την υποδομή περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που έγινε μπαρ

Τοπικά

Οι επιτυχόντες του 7ου Γενικού Λυκείου Βόλου

Τοπικά

Ποιοι είναι οι υποψήφιοι από το 4ο ΓΕΛ Βόλου που αρίστευσαν στις Πανελλαδικές

Τοπικά

Κ. Μαραβέγιας: Η ανεργία δεν αντιμετωπίζεται με λόγια – Η Μαγνησία χρειάζεται ένα επενδυτικό σοκ

Τοπικά

Το Γυμνάσιο Κάτω Λεχωνίων στη Γερμανία με δρώμενο κατά της ξενοφοβίας

Τοπικά

Ημερίδα για επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης από το ΤΕΕ Μαγνησίας και την ΠΕΔΜΕΔΕ

Τοπικά

Πανελλαδικές: Οι αριστούχοι του Μουσικού Σχολείου Βόλου

Τοπικά

Γένους θηλυκού οι πρωτιές στο Λύκειο Καναλίων

Τοπικά

Τέλος η αγωνία των υποψηφίων – Αναρτήθηκαν στα λύκεια του Βόλου οι βαθμολογίες των πανελλαδικών

Τοπικά

Οι αριστούχοι στις Πανελλήνιες από το Γενικό Λύκειο Σοφάδων

Τοπικά

60χρονος Βολιώτης μεταφέρθηκε νεκρός στο Νοσοκομείο Βόλου

Τοπικά

Ο Αλ. Μεϊκόπουλος σε εκδήλωση του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.- Προοδευτική Συμμαχία στην πλατεία Αγ. Βαρβάρας στη Ν. Ιωνία

Τοπικά

Σκληρή επίθεση Μαλινδρέτου στους γιατρούς του Πανεπιστημιακού- Αρνούνται να δεχτούν ασθενείς

Τοπικά

Όλοι μία αγκαλιά για το Ειδικό Σχολείο Αγριάς – Συναυλία της «Ιωνίας» με Ελένη Τσαλιγοπούλου και Θ. Κοτονιά

Τοπικά

Τροχαίο στη λεωφόρο Αθηνών -69χρονος οδηγούσε δίκυκλο στο οποίο επέβαιναν η σύζυγος και η εξάχρονη εγγονή του

Τοπικά

Σε Ζαγορά και Βόλο αύριο ο Αλέξης Τσίπρας

Τοπικά

Σαβελίδης: Όσοι δεν πέτυχαν στις εξετάσεις δεν πρέπει να παραιτηθούν από τα όνειρά τους

Τοπικά

Γενί Σαφάκ: Πυραύλους από τη Σμύρνη μέχρι την Αθήνα, εάν η Ελλάδα βάλει τρυπάνι

Κόσμος

Την Τρίτη στον Βόλο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Τοπικά

Πειθαρχικές διώξεις σε 11 κρατούμενους των φυλακών Βόλου

Τοπικά

Ένοχη για ψευδή καταμήνυση και ψευδορκία μάρτυρα 68χρονη από την περιοχή του Αλμυρού

Τοπικά

Καταδίκη 49χρονου Βολιώτη για οφειλές 400.000 ευρώ στο Δημόσιο

Τοπικά

Στον Δήμο Ρήγα Φεραίου σήμερα οι υποψήφιοι βουλευτές Μαγνησίας του ΚΙΝΑΛ

Τοπικά

Tραγικό τέλος για 55χρονο Βολιώτη στη Ρόδο: Πνίγηκε κατά τη διάρκεια του φαγητού

Τοπικά

Εορτάζει ο ναός Αγίων Αναργύρων στον Βόλο με αναβίωση παλιάς παράδοσης

Τοπικά

Γνωριμία με τον θαυμαστό κόσμο των οργάνων στο Δημοτικό Ωδείο Βόλου

Τοπικά

Συντήρηση εγκαταστάσεων και δικτύων ύδρευσης από τη ΔΕΥΑΜΒ με 890.000 ευρώ

Τοπικά

Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης: Σήμερα πληρώνονται 258.482 δικαιούχοι

Οικονομία

Ένοχος 40χρονος που διέρρηξε αποθήκες και έκλεψε αγροτικά εργαλεία

Τοπικά

Ημερίδα για τον νέο Ποινικό Κώδικα σήμερα στον Βόλο

Τοπικά

Πανελλαδικές: Τέλος σήμερα στην αγωνία των υποψηφίων με ανάρτηση των βαθμολογιών

Τοπικά

Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας – Στους 38 βαθμούς ο υδράργυρος

Ελλάδα

Ικανοποίηση για την άρση της απομόνωση οικισμών της Άνω Γατζέας 

Τοπικά

Εκπαιδευτική εκδρομή για μαθητές του 6ου Γυμνασίου Βόλου στον Πτελεό

Τοπικά

Δυο κορυφαίοι λαογράφοι στο Βόλο – Θα μιλήσουν εκδήλωση στο Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας

Πολιτισμός

Έβαλαν μωρό οκτώ μηνών σε ράντζο νοσοκομείου

Ελλάδα

Οι «Νεφέλες» του Αριστοφάνη από τους έφηβους «ΣκηνοΠαίκτες» στο Πολιτιστικό Κέντρο Αλμυρού 

Πολιτισμός

Bόλος: Ταξιτζής οδηγούσε μεθυσμένος και προκάλεσε τροχαίο

Τοπικά

Μάρτυρας αποκαλύπτει τα «μαρτύρια» στον άτυχο φοιτητή Βαγγέλη Γιακουμάκη

Ελλάδα

Στη φάκα το κύκλωµα µπράβων που έσπερνε τον τρόµο στη Σαλαµίνα

Ελλάδα

Εξιχνιάστηκε η κλοπή από πρατήριο υγρών καυσίμων στον Βόλο – 17χρονος ο δράστης

Τοπικά

Φυλάκιση δύο ετών σε εργολάβο της ΔΕΥΑΜΒ για 35χρονη που τραυματίστηκε από λακκούβα

Τοπικά

Λαϊκό πανηγύρι στο Φυτόκο

Πολιτισμός

Τοπικά

Ποιοι είναι οι υποψήφιοι από το 4ο ΓΕΛ Βόλου που αρίστευσαν στις Πανελλαδικές

Ανακοινώθηκαν οι υποψήφιοι του 4ου Γενικού Λυκείου Βόλου που συγκέντρωσαν τις υψηλότερες βαθμολογίες στις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2019. Τα ονόματά τους και τα αντίστοιχα μόρια:

1 ΓΑΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ 18227
2 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 18148
3 ΒΑΛΑΣΣΑ ΑΡΕΤΗ ΘΕΤΙΚΩΝ 17965
4 ΤΣΑΡΑΩΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ 17721
5 ΤΣΑΝΤΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ 17655
6 ΚΑΨΙΩΧΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ 17604
7 ΠΙΤΣΙΩΡΗ ΑΘΗΝΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ 17596
8 ΛΑΜΠΡΟΓΕΩΡΓΟΥ ΑΡΕΤΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ 17454
9 ΒΕΛΕΤΖΑ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ 17454
10 ΧΟΝΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ 17231
11 ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ 16942
12 ΜΠΕΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΤΙΚΩΝ 16940
13 ΓΚΟΥΝΤΙΝΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΘΕΤΙΚΩΝ 16924
14 ΜΑΝΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 16703
15 ΡΙΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΤΙΚΩΝ 16697
16 ΧΕΙΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΕΤΙΚΩΝ 16548
17 ΑΓΟΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ 16203

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