Ποιοι είναι οι υποψήφιοι από το 4ο ΓΕΛ Βόλου που αρίστευσαν στις Πανελλαδικές

Ανακοινώθηκαν οι υποψήφιοι του 4ου Γενικού Λυκείου Βόλου που συγκέντρωσαν τις υψηλότερες βαθμολογίες στις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2019. Τα ονόματά τους και τα αντίστοιχα μόρια:
1 ΓΑΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ 18227
2 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 18148
3 ΒΑΛΑΣΣΑ ΑΡΕΤΗ ΘΕΤΙΚΩΝ 17965
4 ΤΣΑΡΑΩΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ 17721
5 ΤΣΑΝΤΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ 17655
6 ΚΑΨΙΩΧΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ 17604
7 ΠΙΤΣΙΩΡΗ ΑΘΗΝΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ 17596
8 ΛΑΜΠΡΟΓΕΩΡΓΟΥ ΑΡΕΤΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ 17454
9 ΒΕΛΕΤΖΑ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ 17454
10 ΧΟΝΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ 17231
11 ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ 16942
12 ΜΠΕΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΤΙΚΩΝ 16940
13 ΓΚΟΥΝΤΙΝΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΘΕΤΙΚΩΝ 16924
14 ΜΑΝΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 16703
15 ΡΙΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΤΙΚΩΝ 16697
16 ΧΕΙΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΕΤΙΚΩΝ 16548
17 ΑΓΟΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ 16203