Ποινική δίωξη στον Κέβιν Σπέισι για σεξουαλική επίθεση σε έφηβο – Τι απαντά ο ηθοποιός

Ποινική δίωξη για σεξουαλική παρενέχληση ανηλίκου ασκήθηκε στον Κέβιν Σπέισι, ένα χρόνο μετά το σκάνδαλο που του στέρησε και την καριέρα του ως πρόεδρος των ΗΠΑ στην πετυχημένη σειρά House of Cards.

Η Εισαγγελία της επαρχίας Cape and Islands, της Μασσαχουσέτης συνέταξε το κατηγορητήριο σε βάρος του ηθοποιού και έτσι ο Σπέισι καλείται στις 7 Ιανουαρίου να απολογηθεί για όσα του καταλογίζει η Χέδερ Ουνρού: Οτι δηλαδή παρενόχλησε σεξουαλικά τον 18χρονο γιο της σε μπαρ της περιοχής Νάντουκετ.

Η καταγγελία έγινε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου της Χέδερ Ουνρού το 2017 και ακολούθησε εισαγγελική έρευνα.

Οταν πέρυσι τέτοια εποχή το κίνημα κίνημα #MeToo άρχισε να παίρνει διαστάσεις, πολλοί άνδρες κατηγόρησαν τον Κέβιν Σπέισι για σεξουαλική παρενόχληση.

Την ίδια ώρα, ωστόσο, ο Κέβιν Σπέισι, σπάει τη σιωπή του για πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου, με ένα βίντεο στο οποίο υποδύεται τον Φρανκ Αντεργουντ του House of Cards. «Είδατε τον θάνατό μου. Με είδατε όμως να πεθαίνω;» αναρωτιέται αινιγματικά ο ηθοποιός.

Στο βίντεο, το οποίο ονομάζεται «Let me be Frank» (το Frank σημαίνει ειλικρινής, αλλά και το όνομα του χαρακτήρα που υποδυόταν στο «House of Cards» ήταν «Frank Underwood») ο Κέβιν Σπέισι αναφέρει:

«Μπορώ να σας υποσχεθώ αυτό: Εάν δεν πλήρωσα το τίμημα για πράγματα που και οι δύο ξέρουμε ότι έκανα, σίγουρα δεν πρόκειται να πληρώσω για πράγματα που δεν έκανα».

«Ξέρω τι θέλετε. Σίγουρα, μπορεί να προσπάθησαν να μας χωρίσουν, αλλά αυτό που έχουμε είναι πολύ δυνατό, πολύ ισχυρό. Άλλωστε έχουμε μοιραστεί τα πάντα εσείς κι εγώ. Σας είπα τα πιο βαθιά μου κρυμμένα και τα πιο σκοτεινά μυστικά. Σας έδειξα ακριβώς για το τι είναι ικανοί οι άνθρωποι. Σας σόκαρα με την ειλικρίνειά μου, αλλά κυρίως σας προκάλεσα και σας έκανα να σκεφτείτε. Και με εμπιστευτήκατε, παρότι ξέρατε ότι δεν έπρεπε», λέει ο Κέβιν Σπέισι.

Και συνεχίζει: «Εξάλλου, ξέρω τι θέλετε. Με θέλετε πίσω. Φυσικά κάποιοι πίστεψαν τα πάντα και περίμεναν με κομμένη την ανάσα να με ακούσουν να ομολογώ τα πάντα, πέθαιναν να με ακούσουν να διακηρύσσω πως όλα όσα ειπώθηκαν ήταν αλήθεια. Πώς πήρα αυτό που άξιζα. Δεν θα ήταν εύκολο; Αν ήταν τόσο απλό. Ξέρουμε ότι ποτέ δεν είναι τόσο απλό. Όχι στην πολιτική και όχι στην ζωή. Αλλά εσείς δεν θα πιστεύατε το χειρότερο χωρίς αποδείξεις έτσι δεν είναι; Δεν θα βγάζατε γρήγορα συμπεράσματα χωρίς στοιχεία, έτσι δεν είναι; Μήπως το κάνατε; Όχι, όχι εσείς. Εσείς είστε πιο έξυπνοι».

Μιλώντας εν συνεχεία για τον τηλεοπτικό του ρόλο στο «House of cards» και τον… ξαφνικό του θάνατο, αναφέρει: «Τώρα που το σκέφτομαι, στην πραγματικότητα δεν με είδατε ποτέ να πεθαίνω, έτσι δεν είναι; Τα συμπεράσματα μπορούν να είναι τόσο παραπλανητικά. Σας έλειψα;».

