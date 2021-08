Ποια είναι η σωστή μάσκα για τα παιδιά στο σχολείο

Με αφορμή το άνοιγμα των σχολείων στις 13 Σεπτεμβρίου και τις προετοιμασίες για την επιστροφή των μαθητών στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία οι επιστήμονες κάνουν συστάσεις στους γονείς για την επιλογή της μάσκας, καθώς όλες οι μελέτες δείχνουν ότι οι μαθητές που φορούσαν μάσκα στο σχολείο είχαν μειωμένο κίνδυνο να βρεθούν θετικοί στον ιό και να εκδηλώσουν συμπτώματα COVID-19.

Όπως τονίζει και το πανεπιστήμιο της Αθήνας η επιλογή αυτή δεν είναι απλή καθώς μια αναζήτηση στο διαδίκτυο αναδεικνύει την ποικιλία τους όχι μόνο σε σχέδια αλλά σε στρώματα και υλικά, που μπορεί να επηρεάζουν την αποτελεσματικότητά τους. Οι επιστήμονες συνιστούν στους γονείς να μην αγοράζουν υφασμάτινες μάσκες καθώς κρίνουν ότι δεν είναι αποτελεσματικές, ενώ ταυτόχρονα επισημαίνουν ότι πρέπει να έχουν το σωστό μέγεθος για το κάθε παιδί.

Απαραίτητη η χρήση μάσκας στο σχολείο

Κατ’ αρχάς, τόσο το CDC (Centers for Disease Control and Prevention) όσο και η Αμερικανική Παιδιατρική Ακαδημία (American Academy of Pediatrics) συνιστούν τη χρήση μάσκας στο σχολείο. Μια μεγάλη μελέτη με περισσότερους από 1.000.000 συμμετέχοντες, που δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο στο έγκριτο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Science, κατέδειξε ότι οι μαθητές που φορούσαν μάσκα στο σχολείο είχαν μειωμένο κίνδυνο να βρεθούν θετικοί στον ιό και να εκδηλώσουν συμπτώματα COVID-19. Τα αποτελέσματα αυτά έχουν σήμερα ακόμη μεγαλύτερη αξία, καθώς η κυρίαρχη μετάλλαξη Δέλτα είναι πιο μεταδοτική. Πράγματι, μελέτες έχουν δείξει ότι τα μολυσμένα άτομα μεταφέρουν 1.000 φορές μεγαλύτερο ιικό φορτίο στη μύτη και στο λαιμό, με αποτέλεσμα να ωθούν περισσότερα ιικά σωματίδια στον αέρα όταν μιλούν, φωνάζουν ή τραγουδούν. Γιατί δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται υφασμάτινες μάσκες. Σύμφωνα με τα ως τώρα στοιχεία, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται μεμονωμένες υφασμάτινες μάσκες, οι οποίες προσφέρουν διαφορετικό βαθμό προστασίας ανάλογα με τον αριθμό των στρωμάτων και τον τύπο υφάσματος. Πιο προστατευτικές γενικά είναι οι χειρουργικές μάσκες ή ακόμη καλύτερα οι μάσκες N95 (FFP2).

Όμως, σημαντικό για τα παιδιά είναι και το μέγεθος ώστε να μην μένουν κενά και οι μάσκες N95 συχνά δεν ανευρίσκονται σε μικρά μεγέθη. Οι ειδικοί συνιστούν τα εξής χαρακτηριστικά για τις παιδικές μάσκες:

άνεση: αν το παιδί βγάζει τη μάσκα συνεχώς, δεν θα είναι και αποτελεσματική

σωστό μέγεθος: να μην μένουν κενά στα πλάγια

φιλτράρισμα: η ικανότητα να μπλοκάρονται μικρά σωματίδια. Μια απλή και αποτελεσματική επιλογή για τα παιδιά είναι η χρήση μιας υφασμάτινης μάσκας πάνω σε μια χειρουργική. Η χειρουργική μάσκα φιλτράρει καλύτερα, ενώ η υφασμάτινη συμβάλλει στην ιδανική εφαρμογή χωρίς κενά.

Πώς βάζουμε τη μάσκα

Φυσικά, έχουν μεγάλη σημασία και οι κανόνες υγιεινής. Κάθε φορά η μάσκα πρέπει να τοποθετείται με πλυμένα χέρια ή μετά από χρήση αντισηπτικού (του ίδιου του παιδιού ή του γονέα ή του δασκάλου). Όλοι οι χειρισμοί πρέπει να γίνονται με τα κορδόνια και όχι με το μέρος της μάσκας που έρχεται σε επαφή με το πρόσωπο. Τα χέρια πρέπει να καθαρίζονται μετά την αφαίρεση της μάσκας επίσης. Τα παιδιά πρέπει να εκπαιδευτούν σωστά στα ανωτέρω, στο να μην βγάζουν τη μάσκα όταν μιλάνε στο σχολείο, καθώς και στο να έχουν πάντοτε τη μύτη τους και το πηγούνι τους καλυμμένα. Τα σχετικά δεδομένα συνόψισαν οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Σταυρούλα Πάσχου (Επίκουρη Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας), Θεοδώρα Ψαλτοπούλου (Καθηγήτρια Θεραπευτικής-Προληπτικής Ιατρικής) και Θάνος Δημόπουλος (Καθηγητής Θεραπευτικής-Αιματολογίας-Ογκολογίας και Πρύτανης ΕΚΠΑ).

Εμβόλια παιδιών

Όσον αφορά στον εμβολισμό των παιδιών, η καθηγήτρια επιδημιολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠ κυρία Αθηνά Λινού, υπογράμμισε ότι οι γονείς, που δεν θέλουν να εμβολιάσουν τα παιδιά τους, τα βάζουν σε τεράστιο κίνδυνο και τους ζητά να μελετήσουν τις συμβουλές των επιστημόνων. «Οι γονείς θα πρέπει πολύ σοβαρά να αναθεωρήσουν αυτή την άποψη και να μελετήσουν τι λένε οι παγκόσμιοι οργανισμοί και οι επιστήμονες, αλλιώς εκθέτουν τα παιδιά τους σε ένα τεράστιο κίνδυνο κάποιας μόνιμης αναπηρίας. Η νόσος περνάει εύκολα, αλλά το 10% των νέων ανθρώπων θα παρουσιάσουν σύνδρομο μετά Covid», κατέληξε η Αθηνά Λινού.

Πηγή: Έθνος