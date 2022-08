Ποδοσφαιριστής έστειλε ως γαμπρό τον αδελφό του στην τελετή, επειδή έπαιρνε μεταγραφή

Ποιος είπε ότι η ζωή ενός επαγγελματία ποδοσφαιριστή είναι εύκολη εκτός αγωνιστικών χώρων και προπονήσεων, ακόμη κι αν αμείβεται καλά.

Μια ακόμη απόδειξη έρχεται από τον Μοχάμεντ Μπούγια Τουράι. Ο ποδοσφαιριστής από τη Σιέρα Λεόνε, που πρόσφατα πήρε μεταγραφή στη Μάλμε, αναγκάστηκε λόγω της μετακίνησής του στη σουηδική ομάδα να απουσιάσει από τον ίδιο του τον γάμο και να στείλει… τον αδελφό του ως γαμπρό στη θέση του.

Ο 27χρονος επιθετικός υπέγραψε στη Μάλμε στις 22 Ιουλίου από την Χενάν Σονγχάν Λονγκμέν, ωστόσο μια ημέρα νωρίτερα ήταν προγραμματισμένη στη χώρα του η γαμήλια τελετή. Για να ολοκληρωθεί η η μεταγραφή, ωστόσο, έπρεπε να βρίσκεται στη σκανδιναβική χώρα νωρίτερα από την ημέρα που ανακοινώθηκε η μετακίνησή του, με αποτέλεσμα να απουσιάσει από τον γάμο του.

Κάπως έτσι, ο επιθετικός της σουηδικής ομάδας έπρεπε να στείλει κάποιον να τον εκπροσωπήσει ως… γαμπρός. Και ποιος θα ήταν ιδανικότερος από τον αδελφό του;

🌟🐐🦁🇸🇱 I married my sweetheart, wife and my Best friend today!!! What an amazing human being!!! And What a blessing!!! Mrs SBT💞💍 Suad Baydoun

I can’t wait to enjoy life with you together soboti 😃🤦🏾‍♂️. pic.twitter.com/nEw4siV0QF

— Mohamed Buya Turay 🇸🇱 (@turay_buya) July 31, 2022