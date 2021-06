Πλούσιο το πρόγραμμα στην «Εξωραϊστική» – Ταινίες για μικρούς και μεγάλους, παιδικές παραστάσεις

Πλούσιο το πρόγραμμα του θερινού κινηματογράφου της πόλης, την «Εξωραϊστική» (Victoria Cinemas Εξωραϊστική, Δημητριάδος 263, τηλέφωνο 2421 030303). Το πρόγραμμα προβολών έως τις 16 Ιουνίου είναι (πληροφορίες για όλο το πρόγραμμα και τις ώρες προβολών στο www.victoria-cinema.gr):

-Nomadland, Παρασκευή 4/6, στις 22.00. Σκηνοθεσία: Chloé Zhao, πρωταγωνιστούν: Frances McDormand, David Strathairn, Linda May, διάρκεια: 107 λεπτά, είδος ταινίας: Δράμα. Κέρδισε 3 Όσκαρ. 230 νίκες και συνολικά 137 υποψηφιότητες: Μετά την οικονομική κατάρρευση μίας εταιρείας σε μια πόλη της αγροτικής Νεβάδα, η Fern (Frances McDormand) πακετάρει το van της και ξεκινάει ένα ταξίδι καθ’ οδόν, όπου εξερευνά μια ζωή έξω από τη συμβατική κοινωνία, ως σύγχρονη νομάδα. Η τρίτη ταινία μεγάλου μήκους από τη σκηνοθέτιδα Chloé Zhao, «Η Χώρα των Νομάδων», συμπεριλαμβάνει τους αληθινούς νομάδες Linda May, Swankie και Bob Well ως μέντορες και συντρόφους της Fern στην εξερεύνηση του απέραντου τοπίου της Αμερικανικής Δύσης.

-Soul, Σάββατο 5/6, στις 20.45. Σκηνοθεσία: Peter Docter, Kemp Powers. Μεταγλωττισμένο με τις φωνές των: Πάνος Τοψίδης, Ειρήνη Τσίγκα, Κώστας Φιλίππογλου, Άντρια Ράπτη, Γιώτα Μηλίτση, Χρήστος Πλαΐνης, Βίνα Παπαδοπούλου, Αποστόλης Ψυχράμης, Δημήτρης Σάρλος, Τζωρτζίνα Καραχάλιου, Μαρία Πλακίδη, διάρκεια: 100 λεπτά, είδος ταινίας: Κινούμενα σχέδια, Περιπέτεια, Κωμωδία, Φαντασία: Ο Joe Gardner (με τη φωνή του Jamie Foxx) είναι ένας δάσκαλος μουσικής που ονειρεύεται να γίνει διάσημος τζαζ πιανίστας. Όταν του δίνεται επιτέλους η ευκαιρία να λάμψει, ένα ατύχημα τον στέλνει σε ένα μετέωρο μέρος ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Εκεί, οι νέες ψυχές αποκτούν την προσωπικότητα που θα τις συνοδεύσει στη Γη. Ο Joe θα κάνει τα πάντα για να επιστρέψει στη ζωή του και συνεργάζεται με την απρόθυμη, πρώιμη ψυχή 22 (με τη φωνή της Tina Fey) προσπαθώντας να την καθοδηγήσει και να την εμπνεύσει μέσα από τις δικές του εμπειρίες στη Γη. Τι είναι αυτό που μας καθορίζει, που μας κάνει αυτό που είμαστε; Είναι θέμα ψυχής ή στιγμής;

-Πρόστιμο, Κυριακή 6/6, Δευτέρα 7/6, Τρίτη 8/6, Τετάρτη 9/6, στις 21.30. Σκηνοθεσία: Φωκίων Μπόγρης, σενάριο: Πάνος Τράγος και Φωκίων Μπόγρης, διανομή: Danaos Films. Πρωταγωνιστούν: Βαγγέλης Ευαγγελινός, Στάθης Σταμουλακάτος, Μαρία Μπαλούτσου, Βασίλης Άγγελος Αναστασίου (Θύτης), Φένια Αποστόλου, Βαγγέλης Μουρίκης, Τζένη Κιτσέλη, Σίσσυ Τουμάση, Όμηρος Πουλάκης, Κώστας Στεφανάκης, Γιάννης Οικονομίδης, διάρκεια: 101 λεπτά, είδος ταινίας: Δράμα: O Βαγγέλης, απομεινάρι της rave γενιάς, ζει ντιλάροντας κάνναβη. Θα ήθελε μία σταθερή δουλειά, χωρίς ρίσκα. Ο Πέτρος, ένας μπράβος των νοτίων προαστίων. Θέλει σεβασμό και οικογένεια. Η Κατερίνα, άθελά της, θα τους φέρει στο ίδιο σπίτι. Η ταινία βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα.

-Apples, Πέμπτη 10/6, στις 21.30, Παρασκευή 11/6, στις 22.15 και Σάββατο 12/6, Κυριακή 13/6, στις 21.30. Σκηνοθεσία: Χρήστος Νίκου, σενάριο: Χρήστος Νίκου, Σταύρος Ράπτης, πρωταγωνιστούν: Άρης Σερβετάλης, Σοφία Γεωργοβασίλη, Άννα Καλαϊτζίδου, Αργύρης Μπακιρτζής, διάρκεια: 91 λεπτά, είδος ταινίας: Κωμωδία, Δράμα. Υποψηφιότητα της Ελλάδας για Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας. Συμμετοχή στο επίσημο Διαγωνιστικό, Ορίζοντες – 77ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας Βραβείο σεναρίου, Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σικάγο Βραβείο ερμηνείας στον Άρη Σερβετάλη, 61ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Μια αναπάντεχη επιδημία, που προκαλεί ξαφνική αμνησία στους ανθρώπους, βρίσκει τον Άρη, έναν άνδρα γύρω στα 40, να ακολουθεί ένα πρόγραμμα αποκατάστασης που έχει ειδικά σχεδιαστεί για να χτίσει ένας αμνησιακός μια καινούρια ζωή. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει καθημερινές αποστολές που είναι ηχογραφημένες από τους γιατρούς του. Μετά την ολοκλήρωση κάθε αποστολής, ο Άρης βγάζει μια φωτογραφία polaroid ως αποδεικτικό στοιχείο. Προσπαθώντας να δημιουργήσει μια νέα ζωή και αναμνήσεις θα συναντήσει την Άννα, μια γυναίκα που βρίσκεται στο ίδιο πρόγραμμα.

-Η παγωμένη πριγκίπισσα 2 (παιδικό θέατρο), Παρασκευή 11 Ιουνίου, στις 18.45 και 20.30, γενική είσοδος 7 ευρώ. Σκηνοθεσία: Στέργιος Μαδέρης, ηθοποιοί: Όλγα Μαρκούλη, Μυρτώ Χαλέμη, Εύα Βασιλειάδου, Αλεξάνδρα Τσαρσιταλίδου, Νίκος Σιμητόπουλος, Στέργιος Μαδέρης: Το βασίλειο της Αμόρα βρίσκεται για άλλη μια φορά σε κίνδυνο. Η Έλσα ακούει μια μυστηριώδη φωνή που την καλεί μακριά στο Μαγεμένο Δάσος και ξυπνάει τα πνεύματά του. Αποφασίζει να ταξιδέψει εκεί με τους φίλους της, προκειμένου να σώσει το βασίλειο και όλοι μπλέκονται σε μια συναρπαστική αλλά και συγκινητική περιπέτεια!

-Ράφτης, Δευτέρα 14/6, Τρίτη 15/6, Τετάρτη 16/6, στις 21.30. Σκηνοθεσία: Σόνια Λίζα Κέντερμαν, σενάριο: Σόνια Λίζα Κέντερμαν, Tracy Sunderland, πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Ήμελλος, Ταμίλλα Κουλίεβα, Θανάσης Παπαγεωργίου, Στάθης Σταμουλακάτος, Δάφνη Μιχοπούλου, διάρκεια: 100 λεπτά, είδος ταινίας: Κωμωδία, Δράμα: Ο 50χρονος Νίκος, ένας εκλεπτυσμένος ράφτης παλαιάς κοπής, πασχίζει να κρατήσει ζωντανό το φάντασμα της περασμένης και καλοντυμένης αριστοκρατίας του ’60. Όμως, όταν η τράπεζα απειλεί να κατάσχει το οικογενειακό ραφτάδικο και ο ηλικιωμένος πατέρας του νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, ο Νίκος παίρνει για πρώτη φορά τη ζωή στα χέρια του και βρίσκει έναν ανορθόδοξο τρόπο να φέρει την τέχνη του κοντά στους ανθρώπους του σήμερα. Μπορεί μια νύφη στα Καμίνια να γίνει η μούσα του αλαφροΐσκιωτου Ράφτη;