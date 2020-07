Πλούσιο πρόγραμμα στην «Εξωραϊστική» μέχρι το τέλος Ιουλίου 

Πλούσιο το πρόγραμμα του θερινού κινηματογράφου «Εξωραϊστική», το οποίο έχει ως εξής:

-Ο πειρατής Μαυροδόντης & το Μαγικό Διαμάντι, 23/7 – 24/7 – 26/7, στις 20.50. Σύμφωνα με τον θρύλο, το Μαγικό Διαμάντι εκπληρώνει όλες τις ευχές του κατόχου του κάθε φορά που έχει πανσέληνο. Ο κακόβουλος πρίγκιπας της ζούγκλας Μάγκα Καν και η δαιμόνια βασίλισσα του Σιρίμα το έχουν επιτέλους αποκτήσει. Όμως, πριν η σελήνη γεμίσει, ο μικρούλης Μάρκο κλέβει το διαμάντι. Τυφλός από θυμό ο Μάγκα Καν εξαπολύει τους στρατιώτες-πιθήκους του για να εντοπίσουν τον νεαρό ληστή.

-Ένας καλός ψεύτης, 23/7 – 24/7 – 26/7, στις 22.30 και 29/7, στις 21.30. Ο Ρόι Κόρτνεϊ (Μακ Κέλεν), επαγγελματίας απατεώνας, δεν μπορεί να πιστέψει την τύχη του όταν γνωρίζει – μέσω ίντερνετ – τη χήρα Μπέτι Μακ Λις (Μίρεν). Καθώς η Μπέτι του ανοίγει το σπίτι και τη ζωή της, ο Ρόι εκπλήσσεται που αρχίζει να νοιάζεται πραγματικά για εκείνη, μετατρέποντας αυτό που θα μπορούσε να είναι η μεγαλύτερη κομπίνα της ζωής του, σε μία επικίνδυνη διαδρομή σε τεντωμένο σχοινί.

– Comedy for The Masses, 25/7, στις 20.00. Ο Κώστας Μαλιάτσης, ο Ηλίας Φουντούλης και η Χρύσα Κατσαρίνη αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να γυρίσουν όλη την Ελλάδα από άκρη σε άκρη και να παρουσιάσουν την παράσταση «Comedy for The Masses». Το πιο αγαπημένο και πολυταξιδεμένο ελληνικό Stand Up Comedy Show.

-Παιδικό Θέατρο: Ο Ροβινσώνας και ο Κρούσος, 27/7, στις 20.00. Δυο ξένοι ναυαγούν πάνω σε μια στέγη… στη μέση του πουθενά! Καθώς η στάθμη του νερού γύρω τους όλο και ανεβαίνει αναγκάζονται να ξεπεράσουν τις διαφορές τους και μέσα από έντονες συγκρούσεις να συνεργαστούν. Ο ένας μιλάει ελληνικά κι ο άλλος μία ξένη, ακαταλαβίστικη διάλεκτο! Όμως, στον μαγικό χώρο του θεάτρου, όπου όλα είναι εφικτά, οι δυο τους καταφέρνουν, όχι μόνο να συνεννοηθούν, αλλά να γίνουν και… φίλοι!

-Θεατρική παράσταση: Δεν βλέπω, δεν ακούω, δεν μιλάω, 28/7, στις 20.45 και στις 22.30. Η κωμωδία που επί σειρά ετών έσπασε ταμεία σε Αθήνα και περιφέρεια, που αγαπήθηκε όσο λίγες και απέκτησε φανατικό κοινό, η παράσταση που δεν χρειάζεται συστάσεις… ξανά μαζί το καλοκαίρι 2020 σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα, για όσους ξέρουν …και για όσους θέλουν να μάθουν. Ένας κουφός. Ένας τυφλός. Ένας μουγκός. Είναι φίλοι, ζουν μαζί κι αντιμετωπίζουν από κοινού τις αντιξοότητες που δημιουργεί η καθημερινότητα και οι ειδικές τους δυνατότητες. Σ’ αυτή τη μικρή Βαβέλ, σ’ αυτήν την εντελώς ασυνήθιστη συνύπαρξη, ο κάθε ήρωας έχει αναπτύξει τον δικό του κώδικα για να επικοινωνεί με τους άλλους. Και τα καταφέρνουν τόσο… όσο… Κάποια στιγμή μπαίνει στη ζωή τους μια κοπέλα γεμάτη δύναμη και αισιοδοξία, ένας άγγελος της αγάπης. Και όλα αλλάζουν ξαφνικά. Τη διεκδικούν και οι τρεις, ποιος και με τι τρόπο θα την κερδίσει;