Μήνυμα ΗΠΑ για το Grace 1 – Υποστήριξη τρομοκρατίας η βοήθεια προς το πλοίο

Μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις στέλνει η αμερικανική κυβέρνηση μέσω του υπουργού Εξωτερικών, την ώρα που το δεξαμενόπλοιο «Grace 1» έχει θέσει προς την Ελλάδα ώστε να αγκυροβολήσει στην Καλαμάτα.

Να σημειωθεί πάντως ότι μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη τοποθέτηση ή διάβημα προς την Ελλάδα από τις ΗΠΑ για το ιρανικό δεξαμενόπλοιο, το οποίο κατευθύνεται προς την χώρα μας και το οποίο έχει γίνει πεδίο διπλωματικής σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Την ίδια ώρα διεθνή ΜΜΕ κάνουν λόγο για προειδοποίηση των ΗΠΑ προς την Ελλάδα αλλά και προς άλλες χώρες της ΕΕ πως η περίπτωση βοήθειας θα μπορούσε να θεωρηθεί ως παροχή υλικής υποστήριξης σε τρομοκρατική οργάνωση. Η προειδοποίηση προέρχεται από αξιωματούχο του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, σύμφωνα με το sputniknews.com αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια επίσημη τοποθέτηση.

BREAKING: US to #Greece: Aid given to #IranianTanker may be viewed as material support to terrorist group https://t.co/irxxKnC9FQ pic.twitter.com/cNMUY6nNad

— Sputnik (@SputnikInt) August 19, 2019