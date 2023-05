«Πλαστική βροχή» στο Παρίσι – Η απειλή των μικροπλαστικών για το περιβάλλον και την υγεία

Η «πλαστική βροχή» είναι γεγονός, σύμφωνα με μελέτη επιστημόνων του Πανεπιστημίου του Ώκλαντ στη Νέα Ζηλανδία, που δημοσιεύθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο.

Οι ερευνητές υπολόγισαν ότι σε κάθε τετραγωνικό μέτρο των ορόφων των σπιτιών στο Ώκλαντ κυκλοφορούν, κατά μέσο όρο, 5.000 μικροπλαστικά σωματίδια, τα οποία κανείς δεν μπορεί ούτε να δει, ούτε να νιώσει, ούτε να μυρίσει.

Λίγους μήνες αργότερα, οι μετεωρολόγοι πρόσθεσαν στις καθημερινές τους προβλέψεις και τον παράγοντα «πλαστική βροχή».

Η πρώτη πρόγνωση καιρού για την πλαστική ρύπανση αναφέρει ότι την επόμενη εβδομάδα, στο Παρίσι, θα βρέξει δισεκατομμύρια μικροπλαστικά.

Η «πλαστική βροχή» στο Παρίσι συμπίπτει με τη δεύτερη σύνοδο της Διακυβερνητικής Επιτροπής Διαπραγματεύσεων της Περιβαλλοντικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για την πλαστική ρύπανση, όπου διπλωμάτες 175 και πλέον χωρών θα βρεθούν στη γαλλική πρωτεύουσα τη Δευτέρα (29/5).

«Αυτό θα πρέπει να οξύνει την προσοχή των διαπραγματευτών», δήλωσε ο Μάρκους Γκόβερ, επικεφαλής της έρευνας για τα πλαστικά στο Ίδρυμα Minderoo που εδρεύει στο Περθ της Αυστραλίας. «Τα πλαστικά σωματίδια διασπώνται στο περιβάλλον και αυτό το τοξικό κοκτέιλ καταλήγει στο σώμα μας, όπου προκαλεί αφάνταστη ζημιά στην υγεία μας», τόνισε.

Η ανησυχία για τις επιπτώσεις των πλαστικών στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια με μια σειρά μελετών να τεκμηριώνουν την πανταχού και επίμονη παρουσία τους.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του AFP, το ισοδύναμο ενός απορριμματοφόρου πλαστικών απορριμμάτων πετιέται στον ωκεανό κάθε λεπτό.

