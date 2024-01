Πιρς Μπρόσναν: Δηλώνει αθώος για καταπάτηση θερμικής περιοχής εκτός ορίων στο Εθνικό Πάρκο Yellowstone

Ο Πιρς Μπρόσναν δήλωσε αθώος για την κατηγορία της καταπάτησης, αφού του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για πεζοπορία εκτός μονοπατιού τον Νοέμβριο γύρω από την περιοχή Mammoth Terraces του Εθνικού Πάρκου Yellowstone.

Ο 70χρονος ηθοποιός κατηγορήθηκε για παραβίαση των ταξιδιωτικών περιορισμών κοντά στο θερμικό στοιχείο, σύμφωνα με τα έγγραφα που κατατέθηκαν στο περιφερειακό δικαστήριο των ΗΠΑ στο Γουαϊόμινγκ.

Παρά το γεγονός ότι φαίνεται να έχει φωτογραφηθεί να στέκεται στην προστατευόμενη περιοχή τη στιγμή της υποτιθέμενης παραβίασης, ο Μπρόσναν δήλωσε αθώος, ανέφερε η Cowboy State Daily επικαλούμενη έγγραφα που κατατέθηκαν στις 4 Ιανουαρίου.

