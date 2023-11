Πιρς Μόργκαν: Ο βασιλιάς Κάρολος και η Κέιτ Μίντλετον είναι οι «βασιλικοί ρατσιστές» – Τι απαντά το Μπάκιγχαμ

Στο επεισόδιο της Τετάρτης του «Piers Morgan Uncensored» αποκαλύφθηκαν τα ονόματα των δύο μελών της βασιλικής οικογένειας που φαίνεται να εξέφρασαν «ανησυχίες», σχετικά με το χρώμα του δέρματος του γιου του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ, του Αρτσι. Αυτές οι πληροφορίες καταλάθος αναφέρθηκαν σε ολλανδικά αντίγραφα της πρόσφατης βιογραφίας του Omid Scobie με τίτλο «Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy’s Fight for Survival».

Σύμφωνα με τον Μόργκαν, ο οποίος δημοσίευσε το απόσπασμα στον λογαριασμό του στο Χ (πρώην Twitter), οι δύο προσωπικότητες που θεωρούνται ως «βασιλικοί ρατσιστές» στο βιβλίο του Σκόμπι είναι ο βασιλιάς Κάρολος και η Κέιτ Μίντλετον.

Ο Μόργκαν, εξηγώντας την απόφασή του, επεσήμανε ότι η κίνησή του έχει ως στόχο τη διευκόλυνση της ανοικτής συζήτησης σχετικά με το θέμα, λέγοντας: «Δεν πιστεύω ότι υπήρξαν ρατσιστικά σχόλια από κάποιο μέλος της βασιλικής οικογένειας, και όσο δεν υπάρχουν πραγματικές αποδείξεις γι’ αυτά, δεν πρόκειται να το δεχθώ. Ωστόσο, μπορούμε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία να βρούμε αν ειπώθηκαν τα λόγια αυτά, σε ποιο πλαίσιο έγιναν και αν υπήρχε ποτέ ρατσιστική κίνηση – όπως είπα δεν το πιστεύω».

Στο βιβλίο, ο Scobie υποστηρίζει ότι η Μαρκλ έγραψε ιδιωτικές επιστολές στον βασιλιά Κάρολο, αναφέροντας δύο μέλη της βασιλικής οικογένειας που συμμετείχαν σε υποτιθέμενες «ανησυχητικές» συζητήσεις για το χρώμα του Αρτσι. Στην τελική έκδοση του βιβλίου, ο Scobie δεν κατονομάζει αυτά τα μέλη της οικογένειας.

«Ακόμα και αφού η Μέγκαν και ο Κάρολος συζήτησαν με επιστολή τους για πιθανή ασυνείδητη προκατάληψη εντός της οικογένειας, αφού αποκαλύφθηκε ότι ο [δεν αποκαλύπτεται το όνομα] συμμετείχε σε τέτοιες συζητήσεις για τον Άρτσι, ο [δεν αποκαλύπτεται το όνομα] απέφυγε να συζητήσει το θέμα με τον [δεν αποκαλύπτεται το όνομα]» αναφέρει, χαρακτηριστικά, το απόσπασμα.

Ωστόσο, τ’ αντίτυπα του βιβλίου στα ολλανδικά περιείχαν τα ονόματα. Ο Μόργκαν δήλωσε ότι οι Βρετανοί έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν πληροφορίες που διαρρέουν κατά λάθος σε άλλες χώρες. «Ειλικρινά, αν οι Ολλανδοί μπορούν να πάρουν το βιβλίο και να δουν αυτά τα ονόματα, τότε εσείς — οι Βρετανοί εδώ, που πληρώνετε πραγματικά για τη βρετανική βασιλική οικογένεια — έχετε το δικαίωμα να το μάθετε επίσης» είπε.

Η παρέμβαση του Μόργκαν έγινε δεκτή με αποδοκιμασία από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ. «Ηταν μια λανθασμένη κίνηση» δήλωσε μια βασιλική πηγή στο Daily Mail, χρησιμοποιώντας φράσεις όπως «ενοχλητικό», «δυσάρεστο» και «αηδιαστικό» για την ανακοίνωση του Βρετανού σχολιαστή. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η βασιλική οικογένεια «εξετάζει όλες τις επιλογές», οπότε ενδέχεται να υπάρξουν νομικές ενέργειες.

Η Μαρκλ αποκάλυψε το συγκεκριμένο θέμα σε συνέντευξη που παραχώρησε, το 2021, στην Οπρα Γουίνφρεϊ. Η πρώην ηθοποιός δεν είπε με ποιον ήταν η υποτιθέμενη συνομιλία, αλλά ισχυρίστηκε ότι υπήρχαν «αρκετά» σχόλια για το πιθανό χρώμα του δέρματος του Άρτσι. «Πόσο σκούρο είναι το μωρό σας;» ρώτησε με έκπληξη η Γουίνφρεϊ, απαντώντας η Μαρκλ: «Ενδεχομένως, και τι θα σήμαινε ή πώς θα έμοιαζε αυτό».

Οταν ρωτήθηκε αργότερα ο Χάρι γι’ αυτά τα σχόλια στη συνέντευξη, αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. «Δεν πρόκειται να μοιραστώ αυτή τη συζήτηση, αλλά ήταν άβολα εκείνη τη στιγμή» είπε. «Ήμουν λίγο σοκαρισμένος».

Πηγή:ethnos