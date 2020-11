Πίνακας ζωγραφικής του Ουίνστον Τσόρτσιλ πουλήθηκε πάνω από 1.000.000 ευρώ

Ένας πίνακας ζωγραφικής του Ουίνστον Τσόρτσιλ, που απεικονίζει ένα μπουκάλι από το αγαπημένο ουίσκι του Βρετανού πολιτικού, πουλήθηκε έναντι 983.000 λιρών (λίγο πάνω από 1.000.000 ευρώ) από τον Sotheby’s, ανακοίνωσε σήμερα ο οίκος δημοπρασιών.

Η νεκρή φύση απεικονίζει ένα μπουκάλι Johnnie Walker Black Label, καθώς και ένα μπουκάλι μπράντι, μια κανάτα και δύο ποτήρια. Το έργο τέθηκε σε δημοπρασία, με τους εκτιμητές να θεωρούν ότι η μεγαλύτερη τιμή πώλησής του ήταν 250.000 στερλίνες (περίπου 277.000 ευρώ). Ο πίνακας φιλοτεχνήθηκε από τον Τσόρτσιλ στο αρχοντικό της οικογένειας Τσάρτγουελ, τη δεκαετία του 1930.

Φωτογραφία: Ο πίνακας του Ουίνστον Τσόρτσιλ

Ο συντηρητικός πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου έδωσε τον πίνακα στον Αμερικανό επιχειρηματία Ουίλιαμ Αβερελ Χάριμαν, ο οποίος υπηρετούσε ως ειδικός απεσταλμένος του τότε προέδρου των ΗΠΑ Ρούσβελτ στην Ευρώπη τη δεκαετία του 1940. Ο Χάριμαν φωτογραφήθηκε το 1942 στη Μόσχα με τον Τσόρτσιλ και τον Ιωσήφ Στάλιν, και έγινε πρεσβευτής στη Σοβιετική Ένωση το 1943.

#AuctionUpdate Last Orders🥃This still-life of a bottle of whisky, painted by Sir Winston Churchill in the 1930s, meets stiff competition, selling for £983,000 – the fourth highest price for his paintings at auction.#SothebysModBrit pic.twitter.com/8yVT5bkK0c

— Sotheby's (@Sothebys) November 17, 2020