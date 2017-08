Πίνακας του 1930 απεικονίζει αυτόχθονα να κρατά smartphone – Tι βλέπουν οι πολλοί και ποια η εξήγηση

Το έργο ζωγραφικής Mr. Pynchon and the Settling of Springfield του Ουμπέρτο Ρομάνο, του 1937, απεικονίζει τον ιδρυτή του Σπρίνγκφιλντ στη Μασαχουσέτη, να περιβάλλεται από αυτόχθονες Αμερικανούς μετά την άφιξη στη γη των ΗΠΑ.

Ο William Pynchon, γεννημένος το 1590, ήταν ένας Άγγλος αποικιστής και έμπορος γούνας, που ίδρυσε το Σπρίνγκφιλντ.

Στον πίνακα, λοιπόν, ανάμεσα στους πολλούς απεικονίζεται ένας άνδρας με φτερά στα μαλλιά να κάθεται σε ένα λουτρό γεμάτο με κανάτες, κρατώντας στα χέρια του κάτι που μοιάζει κινητό. Στον πίνακα του 1937, ένας αυτόχθων το κρατά στα χέρια του.

Οπως όλοι ξέρουμε, το κινητό τηλέφωνο έκανε την εμφάνισή του το 1973 από τον Αμερικανό Μάρτιν Κούπερ. Αυτό έχει κάνεις πολλούς να αναρωτιούνται εάν ο Ρομάνο ήξερε εκείνη την εποχή κάτι που οι άλλοι δεν γνώριζαν, ενώ άλλοι μιλούν για θεωρίες συνωμοσίες που ταξιδεύουν στον κόσμο.

Ο ιστορικός Ντάνιελ Κρόουν, όπως αναφέρει η The Sun, εξηγεί πως αυτό που θεωρούν κινητό στο έργο Τέχνης είναι απλά ένας καθρέπτης, για την ακρίβεια ένα κομμάτι γυαλί.

Μελέτες έχουν δείξει πως οι Ευρωπαίοι εισήγαγαν καθρέπτες στους αυτόχθονες λαούς και σύντομα μπλέχτηκαν στην φυλετική τους κουλτούρα.

Φωτογραφία: United States Postal Service

Πηγή: iefimerida