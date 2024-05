Πιλότος επιχείρησε… φιγούρα Top Gun και σκοτώθηκε – Συγκλονιστικό βίντεο

Τραγική κατάληξη για 32χρονο πιλότο μαχητικού αεροσκάφους στο Μπαγκλαντές που επιχείρησε μια φιγούρα αλά Top Gun, καθώς το Yakovlev Yak-130 συνετρίβη και ο ίδιος έχασε τη ζωή του -αν και πρόλαβε να εκτοξευτεί με το κάθισμά του.

Η επίσημη εκδοχή για το δυστύχημα, που σημειώθηκε στις 9 Μαΐου, ήταν ότι το μαχητικό συνετρίβη λόγω μηχανικής βλάβης. Ωστόσο, το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας έδειξε ότι ο Μοχάμεντ Ασίμ Τζαβάντα επιχείρησε να κάνει τρεις σβούρες σε χαμηλό ύψος.

Αν και ο 32χρονος κατάφερε αρχικά να σηκώσει το αεροπλάνο αφού αυτό είχε ακουμπήσει στον διάδρομο προσγείωσης, η φωτιά που προκλήθηκε ανάγκασε τον ίδιο και τον συγκυβερνήτη του να εγκαταλείψουν το Yakovlev Yak-130.

Οι δύο ανασύρθηκαν ζωντανοί από ποτάμι, με τον Τζαβάντ να καταλήγει στο νοσοκομείο. Ο συγκυβερνήτης του νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

To συγκλονιστικό βίντεο

Two pilots attempted a 'Top Gun-like stunt' and ejected from the aircraft moments before it scraped along the tarmac.

Pilot Muhammad Asim Jawa and co-pilot, Sohan Hasan Khan were later rescued and taken to a local hospital.#news #fighterjet #aircraft #topgun #airplane #death pic.twitter.com/JJrjUXvVsI

— Kenvin (@kenvinwhise) May 14, 2024