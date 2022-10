Πιλοτική δράση «Πληρώνω Όσο Πετάω» στον Δήμο Βόλου

Εκτάκτως θα συνεδριάσει σήμερα, στις 11 το πρωί, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλου, διά περιφοράς και το κατεπείγον της συνεδρίασης έγκειται στο γεγονός της υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στις 31 Οκτωβρίου. Ειδικότερα, η συνεδρίαση αφορά στην πολιτική δράση διαχείρισης βιοαποβλήτων στον Δήμο Βόλου «Pay as you throw – Gain as you sort» το πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΑ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

Παγκοσμίως, τα συστήματα «Πληρώνω Όσο Πετάω» προτείνουν μια διαφορετική μέθοδο, βασισμένη στην αρχή αυτή, αλλά και την αρχή της ανταποδοτικότητας. Ο κάθε ένας από εμάς δηλαδή, πληρώνει ανάλογα με τα απόβλητα που παράγει. Το «Pay as you throw» είναι ένα μοντέλο τιμολόγησης χρήσης για τη διάθεση αστικών στερεών αποβλήτων. Οι χρήστες χρεώνονται με βάση το ποσό των απορριμμάτων που παρουσιάζουν για συλλογή στον Δήμο ή στην τοπική αρχή.

Η πρόσκληση του Επιχειρησιακού Προγράμματος αποσκοπεί στην υλοποίηση δράσεων πιλοτικού χαρακτήρα με σκοπό τον σχεδιασμό προγραμμάτων Πληρώνω Όσο Πετάω (ΠΟΠ) και την ευαισθητοποίηση των πολιτών στην αρχή «Pay as you throw» ή «Gain as you Sort». Ειδικότερα η δράση εστιάζει σε πιλοτική εφαρμογή του Πληρώνω όσο Πετάω, με στόχο τη λειτουργία του ως κινήτρου για την αύξηση της διαλογής στην πηγή και αντικινήτρου για τη μείωση υπολειμματικών συμμείκτων σε δημοτικό επίπεδο.

Στη συνεδρίαση θα ληφθεί απόφαση για έγκριση της μελέτης για το υποέργο 1, το οποίο αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού της πιλοτικής δράσης, και για το υποέργο 2, το οποίο αφορά στις υπηρεσίες συμβούλου υποστήριξης της δράσης διαχείρισης των βιοαποβλήτων. Παράλληλα, θα υπάρχουν και δράσεις ενημέρωσης- ευαισθητοποίησης των πολιτών για την πιλοτική δράση, οι οποίες περιλαμβάνονται στο υποέργο 3.