Pierre Kartner: Πέθανε ο θρυλικός τραγουδοποιός που έγραψε επί δεκαετίες τραγούδια για τα Στρουμφάκια

Ο Pierre Kartner, γνωστός και ως Πατέρας Αβραάμ, του οποίου τα τραγούδια για τα Στρουμφάκια πούλησαν 17 εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο, πέθανε σε ηλικία 87 ετών.

Ποιος ήταν ο Pierre Kartner

Ο Ολλανδός τραγουδοποιός συνεργάστηκε με τη σειρά κινουμένων σχεδίων από το 1977 έως το 2005 και η πρώτη του επιτυχία The Smurf Song έφτασε στο Νο 2 των βρετανικών charts τον Ιούνιο του 1978.

Τελικά χώρισαν οι δρόμοι του με τη σειρά λόγω καλλιτεχνικών διαφορών με τη δισκογραφική του εταιρεία Dureco – αρνούμενος στον κόσμο ένα δεύτερο άλμπουμ του Kartner Smurf. Ο Kartner πέθανε στις 8 Νοεμβρίου, αφήνοντας πίσω του τη σύζυγό του Annie και τον γιο τους Walter.

Ο Kartner έγραψε περισσότερα από 1.600 τραγούδια κατά τη διάρκεια της λαμπρής καριέρας του, μεταξύ άλλων για μια άλλη δημοφιλή σειρά κινουμένων σχεδίων, το Moomin, καθώς και για την ολλανδική συμμετοχή στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision το 2010.

Ο Kartner, που γεννήθηκε στο Άμστερνταμ το 1935, άρχισε να τραγουδά σε ηλικία οκτώ ετών, όταν κέρδισε έναν τοπικό διαγωνισμό φεστιβάλ, αλλά στη συνέχεια εργάστηκε σε ένα τοπικό εργοστάσιο σοκολάτας.

Δεκαετίες αργότερα εισέβαλε με ορμή στη μουσική σκηνή, όταν έκανε το ντεμπούτο του με το alter ego του Vater Abraham (Πατέρας Αβραάμ) το 1971, κυκλοφορώντας την τεράστια επιτυχία Father Abraham Had Seven Sons.

Άφησε τα γένια του και φόρεσε ένα καπέλο για να δημιουργήσει την χαρακτηριστική του εμφάνιση, ενώ το 1977 τον προσέγγισαν για να συνθέσει το The Smurf Song. Η δισκογραφική του εταιρεία κυκλοφόρησε μόνο 1.000 αντίτυπα του διαφημιστικού single, αλλά τα αφεντικά αναγκάστηκαν να παραγγείλουν γρήγορα άλλα 400.000 αφού έφυγαν από τα ράφια.

Πηγή: Έθνος