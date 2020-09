Πετυχημένη εμφάνιση του ΝΟΒΑ – Κατέκτησε τρία χρυσά και ένα χάλκινο στο Πανελλήνιο S.U.P.

Εξαιρετικά επιτυχής ήταν η εμφάνιση του ΝΟΒΑ στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα του S.U.P. και του Ωκεανικού Καγιάκ που πραγματοποίησε η Ελληνική Ομοσπονδία Κανόε-Καγιάκ στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου στην θαλάσσια περιοχή στο Πόρτο Ράφτη Αττικής.

Πολύ μεγάλος ήταν ο αριθμός των αθλητών και αθλητριών που συμμετείχε στους παραπάνω αγώνες. Από την πλευρά του, ο ΝΟΒΑ συμμετείχε στο πρωτάθλημα του S.U.P. με τέσσερις αθλήτριες και δύο αθλητές που ήταν οι: Τσαούτου Πέννυ, Μπέλλου Εύα, Τσίρου Εύη, Τσώνη Δήμητρα, Ράιος Γεώργιος και Καραμέτος Δημήτριος, καθώς και στο Ωκεανικό καγιάκ με δύο αθλητές, τους Κατώγια Κωνσταντίνο και Σουγγάρη Δημήτριο.

Αναλυτικά, τα αποτελέσματα του S.U.P. Δύο χρυσά μετάλλια κατέκτησε η Πέννυ Τσαούτου στο τεχνικό S.U.P. στην κατηγορία Master γυναικών, καθώς και στο μεγάλων αποστάσεων S.U.P. (17χλμ.), επίσης στην κατηγορία Master γυναικών.

Χρυσό μετάλλιο πήρε και η Εύα Μπέλλου στο τεχνικό S.U.P.στην κατηγορία γυναικών. Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Εύη Τσίρου στο τεχνικό S.U.P.στην κατηγορία Master γυναικών.

Από εκεί και πέρα είχαμε, την 9η θέση του Δημήτρη Καραμέτου στο μεγάλων αποστάσεων (17 χλμ.) των ανδρών και την 12η θέση του ιδίου στο τεχνικό S.U.P. ανδρών, ενώ ο Γιώργος Ράιος ήρθε 11ος στο μεγάλων αποστάσεων S.U.P. ανδρών και 14ος στο τεχνικό S.U.P. ανδρών.

Τέλος, στο Ωκεανικό Καγιάκ (15 χλμ), ο Κωνσταντίνος Κατώγιας ήρθε 10ος στους άνδρες και ο Δημήτρης Σουγγάρης 4ος στους εφήβους. Ο πρόεδρος του ΝΟΒΑ Χαράλαμπος Τσουκαλάς και το Δ.Σ. συγχαίρουν αθλητές, αθλήτριες και την εφορία του τμήματος για τις μεγάλες επιτυχίες και τους εύχονται καλή συνέχεια.