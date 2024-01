Πέθανε στα 60 του ο τραγουδιστής Χάρης Κωστόπουλος

Ο Χάρης Κωστόπουλος πέθανε σε ηλικία 60 ετών, τα ξημερώματα του Σαββάτου 20 Ιανουαρίου. Ο τραγουδιστής νοσηλευόταν για αρκετό καιρό σε ιδιωτική κλινική, καθώς έδινε σκληρή μάχη με τον καρκίνο.

Την είδηση έκανε γνωστή η οικογένειά του με ανάρτηση στο Facebook, μερικές ώρες μετά τον θάνατό του.

«Με μεγάλη θλίψη σας ανακοινώνουμε ότι ο αγαπημένος μας πατέρας και σύζυγος Χάρης άφησε την τελευταία του πνοή τα ξημερώματα μετά από πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο.

Θα ενημερώσουμε σύντομα για το ποτε και που θα λάβει χώρα η κηδεία, ούτως ώστε να αποχαιρετήσουμε όλοι μαζί τον Χάρη μας. Ζητάμε την κατανόηση και το σεβασμό αυτή τη στιγμή στο πένθος που βιώνουμε. Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας στους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό του Metropolitan για τις προσπάθειες τους σε όλη αυτή την διαδρομή. Χρήστος, Ραφαήλ, Βιβή» γράφει στην επίσημη σελίδα του τραγουδιστή.

Λίγο πριν τον θάνατό του, ο γιος του, Χρήστος, έκανε δηλώσεις στην εφημερίδα On Time και είπε για την κατάσταση της υγείας του πατέρα του: «Νοσηλεύεται σε ιδιωτικό νοσοκομείο. Έχει περίπου ενάμιση μήνα που νοσηλεύεται και αυτή είναι μια πολύ δύσκολη στιγμή. Όλη η οικογένεια είμαστε δίπλα του με την αγάπη μας και τη στηριξή μας. Η μητέρα μου, η Βιβή, δεν έχει φύγει στιγμή από δίπλα του. Είναι δύσκολες οι καταστάσεις. Τον αγαπώ πάρα πολύ, με στηρίζει πάρα πολύ. Είμαστε ίδιοι χαρακτήρες. Ο μπαμπάς μου είχε μια περιπέτεια με την υγεία του όταν ήταν 24 χρόνων και έχει ένα ιδιαίτερο δέσιμο με τον Άγιο Ραφαήλ, για αυτό τον αδερφό μου, που είναι 26 χρόνων τον λένε Ραφαήλ».

Ποιος ήταν ο Χάρης Κωστόπουλος

Γεννήθηκε στην Αριδαία στις 16 Μαρτίου του 1964 και μεγάλωσε σε μουσική οικογένεια. Ξεκίνησε την καριέρα του ως οργανοπαίχτης μπουζουκιού σε ηλικία μόλις 11 ετών για λογαριασμό διάφορων κέντρων διασκέδασης σε πόλεις της Μακεδονίας, όπως η Έδεσσα και η Βέροια.

Έχει γράψει στίχους και μουσική για μεγάλα ονόματα του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, όπως ο Βασίλης Καρράς, ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος και ο Σταμάτης Γονίδης.

Χάρης Κωστόπουλος – Βρείτε Μου Κάποια | Official Audio Release

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, κυκλοφόρησε 23 δίσκους. Μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές επιτυχίες του είναι τα: «Με ξεχνάς», «Είσαι μια Θεά», «Τι αμαρτίες έχω κάνει» και «Βρείτε μου κάποια που να ‘χει αισθήματα».

Η μάχη με τη λευχαιμία

Ο Χάρης Κωστόπουλος είχε μιλήσει πριν από 2 χρόνια για την μάχη που είχε δώσει τρεις δεκαετίες πριν, με την υγεία του.

«Το μεγαλύτερο ψέμα που έχω ακούσει είναι ότι πέθανα. Κάποια στιγμή είχα αρρωστήσει σοβαρά. Πέρασα μια πολύ σοβαρή περιπέτεια υγείας. Πέρασα λευχαιμία πριν από 30 χρόνια. Κατέβαινα από την πίστα, λιποθυμούσα… Να ναι καλά μια θεία μου από την Μυτιλήνη, που μου έστειλε κάτι βιβλία από τον Άγιο Ραφαήλ. Τα διάβασα, γιατί δεν ήμουν πολύ της εκκλησίας. Έγιναν κάποια πράγματα που εγώ δεν μπορώ να τα εξηγήσω σαν άνθρωπος. Είδα κάτι που εγώ πίστευα ότι ήταν ο Άγιος Ραφαήλ. Με βοήθησε πάρα πολύ ψυχολογικά, παράλληλα βέβαια με τους γιατρούς. Δεν πήγα στο σπίτι μου και έγινα καλά», είχε δηλώσει στο «Πρωινό».

Παράλληλα, δήλωσε πως «τάμα έκανα μετά, όταν ήρθε ο δεύτερος γιος μου. Τον έβγαλα Ραφαήλ, για να τον ευχαριστήσω γι΄αυτό που έκανε για μένα».

Το «αντίο» από τον καλλιτεχνικό κόσμο

Από τη στιγμή που διέρρευσε η είδηση του θανάτου του, άνθρωποι από τον χώρο του τραγουδιού και όχι μόνο, έσπευσαν να αποχαιρετήσουν τον Χάρη Κωστόπουλο. Η Ελένη Χατζίδου έγραψε στο Instagram: «Ένας καλόκαρδος άνθρωπος, δοτικός και άψογος συνεργάτης. Έχω πέσει απ τα σύννεφα, δεν είχα ιδέα ότι πάλευε με το θεριό. Μου χάρισες ένα απ τα πιο ωραία και σημαντικά, για την πορεία μου, τραγούδια. Σ’ ευχαριστώ. Καλό παράδεισο».

View this post on Instagram

A post shared by Eleni Hatzidou Pavlou (@eleni.hatzidou)

Με τη σειρά του, ο ηθοποιός Μιχάλης Ιατρόπουλος ανέβασε βίντεο με τον Χάρη Κωστόπουλο και έγραψε: «Με τι καρδιά να σ’ αποχαιρετήσω. Αδερφέ μου λατρεμένε, φωτεινέ άνθρωπε.Καλή αντάμωση Χάρη μου. Μοναδικέ μου».

View this post on Instagram

A post shared by Mixalis Iatropoulos (@iatropoulosmixalis_official)

Η Χαρά Βέρρα, σχολίασε: «Τα λυπητερά νέα δεν εχουν σταματημό. Καλό σου ταξίδι Χάρη μου, τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του, θα σε θυμάμαι πάντα μέσα απο τα τραγούδια σου και τις συνεργασίες μας! Καλό παράδεισο».

Και η Σοφία Βόσσου τον αποχαιρέτησε στα social media.

Πηγή:protothema